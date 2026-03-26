Amici 25, scatta il bacio notturno tra due allievi: la dichiarazione e la sorpresa in casetta, ecco chi sono
Tra sguardi, risate e un fiore regalato, il primo bacio tra due dei favoriti conquista la scuola e i fan di Amici 25. Ecco cosa è successo in casetta durante la notte.
Un nuovo amore sboccia nella scuola di Amici 25, e questa volta a catturare l’attenzione del pubblico sono stati Valentina Pesaresi e Nicola Marchionni. Nel daytime andato in onda oggi, giovedì 26 marzo 2026, è stato mostrato il momento che tutti attendevano: il primo bacio tra i due giovani concorrenti. La loro storia è nata in modo graduale, ma ha conquistato subito il cuore dei fan.
Amici 25: l’avvicinamento tra Valentina e Nicola
Il percorso di avvicinamento tra Valentina e Nicola è stato mostrato con un video che ripercorre i momenti più significativi del loro rapporto. Nicola, entrato nella scuola poco prima dell’inizio del serale, ha avuto poco tempo per ambientarsi, ma è riuscito rapidamente a creare una connessione speciale con Valentina. Anche la cantante, nonostante una fase di incertezza sulla sua permanenza all’interno del programma, ha superato ogni dubbio e si è aperta alla possibilità di vivere un nuovo sentimento. Con il passare dei giorni, la complicità tra i due è diventata sempre più evidente agli occhi dei compagni. Tra chiacchierate serali e risate anche i colleghi non hanno potuto fare a meno di punzecchiarli: "Ma tra te e Nicola?" ha chiesto un’altra delle ragazze a Valentina.
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La dichiarazione d’amore e il bacio tra Valentina e Nicola
Il momento decisivo è arrivato quando Valentina e Nicola hanno dichiarato apertamente il loro interesse l’uno per l’altra. Da quel momento, la loro complicità si è trasformata in qualcosa di più intenso e naturale. Nicola ha inizialmente chiarito i suoi sentimenti con un sincero: "Mi interessi", per poi regalarle un fiore dopo le lezioni di danza. Il culmine della loro storia è arrivato durante una serata tranquilla in casetta. Valentina e Nicola erano sul letto a guardare un film insieme, La La Land, e commentavano il mancato lieto fine della storia. È proprio in quel momento che Nicola ha pronunciato parole che hanno commosso tutti: "Ce lo scriviamo noi questo lieto fine?". Uno sguardo intenso tra i due e poi, finalmente, il primo bacio ufficiale della nuova coppia di Amici 25.
Le reazioni dei fan e dei compagni
Non appena il bacio è stato trasmesso, le reazioni sui social non si sono fatte attendere. I fan hanno commentato entusiasti, sottolineando quanto naturale e spontanea fosse la sintonia tra i due. Anche all’interno della scuola, la maggior parte dei compagni ha accolto con gioia la notizia, riconoscendo la genuinità del legame. Alcuni hanno scherzato, altri hanno espresso sorpresa, ma tutti hanno convenuto sul fatto che tra Valentina e Nicola fosse scattata una scintilla autentica.
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