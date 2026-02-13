Amici 25, Riccardo Stimolo nei guai: il gesto a luci rosse e la reazione del web. Rischio provvedimenti
Il cantante è tornato al centro delle polemiche per un comportamento inappropriato ripreso dalle telecamere del talent. E adesso i social chiedono provvedimenti. Ecco i dettagli.
Riccardo Stimolo non riesce a stare lontano dalle polemiche. Dopo il caso del commento omofobo sui social risalente al 2023, che lo aveva costretto a scusarsi pubblicamente, il cantante di Amici 25 è finito nuovamente nell’occhio del ciclone. Questa volta, a mettere nei guai il giovane allievo sarebbe stato un gesto piuttosto volgare mimato durante il daytime di due giorni fa. E il web è già insorto chiedendo provvedimenti seri da parte del programma. Ecco tutti i dettagli.
Amici 2025, il gesto di Riccardo Stimolo che ha scatenato la bufera
L’episodio ‘incriminato’ è avvenuto durante il daytime di Amici trasmesso due giorni fa. La produzione aveva chiesto agli allievi della scuola di votare un ballerino meritevole di accedere al Serale. E Alessio Di Ponzio, interpellato, ha indicato il nome di Emiliano Fiasco, scatenando reazioni contrastanti tra i compagni.
Una volta conclusa la votazione in sala prove, gli allievi si sono spostati in giardino per commentare l’accaduto. Ed è proprio in quel momento che Riccardo Stimolo ha compiuto il gesto clamoroso: mentre parlava con Elena, e prima di raggiungere Alessio ed Emiliano per dire la sua, ha mimato un rapporto orale esplicito davanti alle telecamere. Il video ha iniziato a circolare rapidamente sui social network, provocando l’indignazione di numerosi utenti che lo hanno giudicato volgare, inappropriato e decisamente offensivo. Tanto che in molti hanno chiesto alla produzione di prendere subito provvedimenti nei confronti del cantante.
La discussione tra Riccardo e Alessio
Dopo il gesto controverso, Riccardo si è diretto verso Alessio e Alex per commentare la votazione appena conclusa. Le sue parole, rivolte specialmente ad Alessio, sono state piuttosto dure: "Io se fossi in te non gli parlerei più. E non sto scherzando. Io me la sarei legata al dito, ma tantissimo! Soggettivamente io me la sarei presa a morte…Non te lo dirà mai, ma ci rimane male".
Il ballerino, però, non ha gradito l’intromissione del cantante nella questione e lo ha invitato a farsi da parte: "Non ha senso che tu parli in questo momento. Io come vedo Emiliano, vedo anche Alex al serale. Che senso ha che dici questa cosa? Non mi tocca". Riccardo ha quindi insistito, sottolineando come la questione dovrebbe far riflettere Alessio, trattandosi di una persona con cui passa molto tempo. Ma il ballerino è rimasto fermo sulla sua posizione, chiudendo di fatto la discussione con freddezza.
Per Riccardo Stimolo, intanto, resta apertissima la possibilità di un provvedimento da parte della produzione. Il suo percorso nel talent sembra essere ormai costellato più da polemiche che da performance degne di nota. E la pazienza del programma potrebbe essere agli sgoccioli.
