Amici 25, vince Lorenzo e scoppia la polemica: “Delusione assoluta”. Web in subbuglio: “L’edizione di Alessio” Il cantante ha trionfato in finale superando il ballerino ma l’epilogo non è andato giù agli appassionati, soprattutto sui social: perché e cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La vittoria di Lorenzo Salvetti ha chiuso l’edizione 2025/26 di Amici. Ieri domenica 17 maggio 2026, infatti, è andata in scena la finale del talent show di Maria De Filippi, che ha visto il cantante trionfare davanti al ballerino Alessio Di Ponzio. Un epilogo emozionante che, tuttavia, non è andato giù a gran parte degli appassionati, soprattutto sui social. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Amici 25, la finale: il trionfo di Lorenzo Salvetti. Le ‘proteste’ del web

Ieri domenica 17 maggio 2026 è andata in onda la finalissima di Amici 25. Ad aggiudicarsi la 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi è stato Lorenzo Salvetti, che nell’ultima sfida ha battuto Alessio Ponzio in un serratissimo testa a testa (con il 51,4% dei voti). Il cantante del team di Lorella Cuccarini era in un certo senso l’underdog di questa finale, ma è stato in grado di ribaltare i pronostici superando al ballottaggio il ballerino pugliese, favorito alla vigilia. Questo colpo di scena – come detto – non è andato particolarmente giù al popolo del web. "Che delusione", "Complimenti a Lorenzo per aver vinto l’edizione di Alessio Di Ponzio", "Ha vinto il classico vincitore di Amici, nulla di particolare. Purtroppo questo programma non cambierà mai", "Boh, finale strano, sottotono", "Questo era l’anno di Alessio, lui ha retto il programma da settembre, lui è stato il vero protagonista, lui ha portato avanti questa baracca e non gli altri", "Alessio meritava la coppa grande, era il suo anno dopo tanti sacrifici", "Dai, bello scherzo… ora date la coppa ad Alessio", "Avrebbe dovuto vincere Alessio, che peccato", "Alessio meritava la vittoria! Delusione assoluta" si legge sui social, dove tantissimi appassionati hanno ‘protestato’ contro la vittoria di Lorenzo. In tanti puntavano anche sulla vittoria di Emiliano, costretto al ritiro per un malore proprio durante la finale: "Felicissima per Lorenzo, è bravo e se lo merita. Bravo anche Alessio, ma ho la sensazione che se Emiliano non si fosse sentito male sarebbe andato lui in finalissima".

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Le polemiche per un’edizione sottotono del talent show di Maria De Filippi: si salva il ballo

Le critiche per la vittoria ‘mancata’ di Alessio – come detto – sono state tantissime. Molti fan hanno accusato il programma di non avere voluto fare trionfare due ballerini per due edizioni consecutive. "Che brutta finale! Un mortorio… quest’anno il canto è stato talmente di basso livello… i migliori fatti fuori da subito… il ballo avrebbe meritato di vincere a mani basse… uno più bravo dell’altro", "Non ho parole, meritava Alessio o Emiliano. Si sapeva che avrebbe vinto un cantante, perché l’anno scorso ha vinto un ballerino", "Contenta per Lorenzo, ma perché questa vittoria mi puzza di vittoria cerotto per la cazzata fatta l’anno scorso con Marisol?", "Mi è rimasto l’amaro in bocca. Alessio, per me hai vinto tu! Senza nulla togliere a Lorenzo (che comunque è bravo e mi piace), ma questa era l’edizione del BALLO e doveva vincere un ballerino (anche Nicola ed Emiliano, sì)", "L’anno con i ballerini più forti e vince il canto", "La vittoria più inaspettata di tutte le edizioni di Amici. Zero emozioni. Delusa", "Io ancora allibita, Lorenzo bravo ma meritava Alessio" si legge sul web, dove la sensazione è che questa 25esima edizione di Amici abbia in generale deluso le aspettative: "Amici è ogni anno sempre più svuotato di forza, di passione, di trasporto… Peccato davvero", "La peggiore edizione degli ultimi dieci anni minimo".

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