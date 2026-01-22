Ad Amici 25 il dolore di Veronica Peparini, elimina Pierpaolo e crolla in lacrime: “Colpa di Celentano e Lo”, perché L’insegnante di ballo comunica all’allievo la decisione dei colleghi del talent show di Maria De Filippi e non nasconde la sua contrarietà: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuova eliminazione e altri attimi di tensione ad Amici 25. Nella puntata del daytime di ieri del talent show di Canale 5, infatti, si è chiusa anche l’avventura di Pierpaolo nella scuola di Maria De Filippi. Veronica Peparini ha comunicato la decisione dei suoi colleghi (che non hanno dato i tre ‘sì’ necessari), non nascondendo la sua contrarietà. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Amici 25, Veronica Peparini ‘costretta’ a eliminare Pierpaolo: perché

Nella puntata di ieri mercoledì 21 gennaio 2026 ad Amici è arrivata un’altra eliminazione. Dopo Paola e Giorgia (e il ritiro temporaneo di Valentina), infatti, anche Pierpaolo è stato costretto a fare le valigie lasciare la scuola di Maria De Filippi. Si tratta dell’ennesimo colpo di scena di questa 25esima edizione del talent show di Canale 5, anche e soprattutto perché arrivata in maniera a dir poco controversa. "La mia conclusione è che tu non puoi andare al Serale" ha annunciato Veronica Peparini all’allievo, comunicandogli che – in assenza dei tre ‘sì’ necessari – la sua avventura ad Amici si sarebbe conclusa. A contrario di quanto accaduto con Giorgia, tuttavia, l’insegnante di ballo ha fatto sapere di non essere d’accordo con la decisione dei suoi colleghi: "La responsabilità di questa cosa non è la mia ma è loro". "Lei ha sempre avuto il suo pensiero, lo so" ha spiegato la moglie di Andreas Müller, riferendosi ad Alessandra Celentano, non spiegandosi invece la decisione di Emanuel Lo: "Lui mi ha lasciata basita". "Non sei da Serale, non sei migliorato per me" ha ribadito Alessandra Celentano, che (al pari di Lo) aveva già messo Pierpaolo in fondo alla classifica degli allievi meritevoli di un posto nella fase Serale del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I social insorgono: la reazione del web

L’eliminazione a sorpresa di Pierpaolo da Amici 25 non solo ha messo in luce le differenze di pensiero e di giudizio tra i professori, ma – come prevedibile – ha anche scatenato le polemiche, soprattutto sul web. I social, infatti, non si sono trovati affatto d’accordo con la decisione presa (forzatamente) da Veronica Peparini. "Ha fatto fuori 3 allievi in meno di una settimana boh", "Rimpiango Deborah Lettieri", "Senza parole! Pierpaolo meritava eccome il serale!", "Con tutto l’impegno che ci ha messo questo ragazzo meritava e come il serale! Se volete i professionisti allora non è più una scuola di talent ma uno show", "Prendere i ragazzi per poi trattarli a pesci in faccia non ha più senso", "Io sotto shock" si legge su Instagram, dove in tanti si lamentano di un’edizione segnata da eliminazioni discutibili e decisioni choc: "Ma quest’anno stanno meno bene del solito comunque…", "Che edizione brutta…", "Ma che sta succedendo quest’anno", "Quest’edizione di quest’anno è letteralmente folle stanno eliminando tutti, praticamente non andrà nessuno al serale".

Potrebbe interessarti anche