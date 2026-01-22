Ad Amici 25 il dolore di Veronica Peparini, elimina Pierpaolo e crolla in lacrime: “Colpa di Celentano e Lo”, perché
L’insegnante di ballo comunica all’allievo la decisione dei colleghi del talent show di Maria De Filippi e non nasconde la sua contrarietà: cos’è successo
Nuova eliminazione e altri attimi di tensione ad Amici 25. Nella puntata del daytime di ieri del talent show di Canale 5, infatti, si è chiusa anche l’avventura di Pierpaolo nella scuola di Maria De Filippi. Veronica Peparini ha comunicato la decisione dei suoi colleghi (che non hanno dato i tre ‘sì’ necessari), non nascondendo la sua contrarietà. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli
Amici 25, Veronica Peparini ‘costretta’ a eliminare Pierpaolo: perché
Nella puntata di ieri mercoledì 21 gennaio 2026 ad Amici è arrivata un’altra eliminazione. Dopo Paola e Giorgia (e il ritiro temporaneo di Valentina), infatti, anche Pierpaolo è stato costretto a fare le valigie lasciare la scuola di Maria De Filippi. Si tratta dell’ennesimo colpo di scena di questa 25esima edizione del talent show di Canale 5, anche e soprattutto perché arrivata in maniera a dir poco controversa. "La mia conclusione è che tu non puoi andare al Serale" ha annunciato Veronica Peparini all’allievo, comunicandogli che – in assenza dei tre ‘sì’ necessari – la sua avventura ad Amici si sarebbe conclusa. A contrario di quanto accaduto con Giorgia, tuttavia, l’insegnante di ballo ha fatto sapere di non essere d’accordo con la decisione dei suoi colleghi: "La responsabilità di questa cosa non è la mia ma è loro". "Lei ha sempre avuto il suo pensiero, lo so" ha spiegato la moglie di Andreas Müller, riferendosi ad Alessandra Celentano, non spiegandosi invece la decisione di Emanuel Lo: "Lui mi ha lasciata basita". "Non sei da Serale, non sei migliorato per me" ha ribadito Alessandra Celentano, che (al pari di Lo) aveva già messo Pierpaolo in fondo alla classifica degli allievi meritevoli di un posto nella fase Serale del programma.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I social insorgono: la reazione del web
L’eliminazione a sorpresa di Pierpaolo da Amici 25 non solo ha messo in luce le differenze di pensiero e di giudizio tra i professori, ma – come prevedibile – ha anche scatenato le polemiche, soprattutto sul web. I social, infatti, non si sono trovati affatto d’accordo con la decisione presa (forzatamente) da Veronica Peparini. "Ha fatto fuori 3 allievi in meno di una settimana boh", "Rimpiango Deborah Lettieri", "Senza parole! Pierpaolo meritava eccome il serale!", "Con tutto l’impegno che ci ha messo questo ragazzo meritava e come il serale! Se volete i professionisti allora non è più una scuola di talent ma uno show", "Prendere i ragazzi per poi trattarli a pesci in faccia non ha più senso", "Io sotto shock" si legge su Instagram, dove in tanti si lamentano di un’edizione segnata da eliminazioni discutibili e decisioni choc: "Ma quest’anno stanno meno bene del solito comunque…", "Che edizione brutta…", "Ma che sta succedendo quest’anno", "Quest’edizione di quest’anno è letteralmente folle stanno eliminando tutti, praticamente non andrà nessuno al serale".
Potrebbe interessarti anche
Amici 25, Peparini (spietata) scarica anche Giorgia: la ribellione dell’allieva eliminata
L’insegnante di ballo ha deciso di eliminare un’altra allieva dal talent show di Mar...
Amici 25, lacrime dopo eliminazione a sorpresa: Paola 'tagliata' da Veronica Peparini
La decisione di Veronica Peparini arriva a pochi passi dal Serale: lacrime, consapev...
Amici, Celentano - Lo: scontro di fuoco su Alessio (ma affondano insieme Pierpaolo)
I due insegnanti di danza si coalizzano prima contro l'alunno di Veronica Peparini, ...
Amici, pagelle: Maria De Filippi (9) vuole la Celentano tronista, Rudy Zerbi (4) cerca applausi
Promossi e bocciato e top e flop della prima puntata del 2026 del talent show della ...
Amici: Eleonora Abbagnato loda Pierpaolo, la Celentano fa il finimondo e Maria mostra il suo piede
Scoppia il finimondo in studio su Pierpaolo, la maestra si scaglia contro Abbagnato ...
Amici 25, il riassunto della puntata: Valentina spiazza Orietta Berti, scintille tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo
Cosa è successo nella puntata di domenica 14 dicembre del talent show di Canale 5 gu...
Amici 25 anticipazioni: una nuova concorrente, un big 'sospeso' e Celentano furiosa con tutti
Anche oggi, domenica 7 dicembre 2025, nuovo appuntamento con Amici 25 su Canale 5: t...
Andreas Muller provoca gli haters: “Sono dichiaratamente gay, ecco perché ho sposato Veronica Peparini...”
Il coreografo usa il sarcasmo per rispondere ai continui attacchi degli haters sul w...