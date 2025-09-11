Amici 25, pronto il debutto tra novità e due allievi ‘svelati’: chi sono e perché saranno ‘diversi’ Sono previste nella giornata di giovedì 18 settembre le prime registrazioni della nuova stagione del talent. Tra prof. confermati e grandi ritorni. Ecco tutti i dettagli.

Mancano pochi giorni al grande ritorno di Amici, il talent più longevo e amato del panorama televisivo italiano. L’attesa è alle stelle e la prima registrazione è fissata per giovedì 18 settembre, mentre la prima puntata andrà in onda domenica 21 settembre, con il rituale appuntamento domenicale per il pubblico su Canale 5. L’ingresso nella scuola più famosa d’Italia, infatti, segnerà per molti giovani artisti il sogno di una vita, e per i fan, un nuovo viaggio tra emozioni, talento e colpi di scena. E non mancano già le prime indiscrezioni su due nomi ‘speciali’ che potrebbero far parte della nuova Scuola di Maria De Filippi. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Amici 25, il debutto delle registrazioni e le novità della stagione

Se tradizione vuole che la conquista del banco di Amici sia solo l’inizio, anche quest’anno il regolamento non permetterà sconti: ogni allievo dovrà sudarsi la permanenza settimana dopo settimana, tra sfide, prove e i temuti giudizi da parte degli insegnanti. E a proposito di professori, nell’edizione di Amici 25 alle porte – le prime registrazioni sono previste per giovedì 18 settembre – il corpo docente della Scuola si presenterà con la consueta miscela di autorevolezza e carisma.

Per il canto, torna la storica triade composta da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, pronti a valorizzare e mettere alla prova le nuove voci della musica italiana. Sul fronte ballo, invece, confermatissimi Alessandra Celentano — icona per severità e competenza — ed Emanuel Lo. Che saranno affiancati, ed è qui la grande novità, dal ritorno di Veronica Peparini. Dopo qualche anno di assenza, la coreografa si riappropria quindi del suo ruolo al posto di Deborah Lettieri. E promette una ventata di aria fresca e nuove sfide che stimoleranno tanto gli allievi quanto il pubblico da casa.

L’indiscrezione sull’approdo nella Scuola di due ex allievi

Tra le indiscrezioni più calde di questa vigilia, spunta poi il possibile ritorno tra i banchi di due ex allievi della scorsa stagione: Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani. Entrambi erano stati costretti ad abbandonare il percorso a causa di infortuni, lasciando dietro di sé rimpianti e tanta amarezza. Ora in moti si aspettano di rivederli in trasmissione, anche perché non si tratterebbe certo di un’eccezione nella storia di Amici. Casi celebri, come quello di Andreas Muller e Mattia Zenzola, insegnano che una ‘seconda possibilità’ esiste eccome. E a volte può portare addirittura alla vittoria.

Intanto, mentre il casting resta ancora aperto e la classe definitiva verrà svelata solo con la prima registrazione, tutto fa pensare che Amici 25 sarà una vera e propria fucina di emozioni. Nuove dinamiche, volti amati che ritornano, promesse da valorizzare: il mix perfetto per un’annata che parte già carica di aspettative. L’appuntamento è fissato, quindi. Dal 18 settembre sapremo tutto sui protagonisti e sulle prime sfide. La Scuola di Amici è di nuovo pronta a riempirsi di sogni.

