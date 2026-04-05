Amici 25, Plasma eliminato e si accende la polemica: "Lo sapevano" . Perché i fan sono infuriati (e divisi)
Dopo l'eliminazione di Plasma e la scoperta del problema alle sue corde vocali ad Amici 25, sui social è scattata la polemica contro produzione e protagonista
Anche nel giorno di Pasqua non mancano polemiche accese sui social. Dopo la puntata di Amici 25 di sabato 4 aprile 2026, che ha visto l’eliminazione di Plasma, i telespettatori si sono scatenati con le critiche contro chi ha scelto di lasciare a casa il giovane cantante. Il motivo? L’allievo del programma di Maria De Filippi ha un problema alle corde vocali di cui la produzione era a conoscenza. Ed è per questo che i fan di Plasma si sono chiesti perché l’avessero spremuto fino in fondo, facendogli cantare brani complessi. Ecco cosa è successo sui social dopo la puntata del 4 aprile di Amici 25.
Amici 25, polemiche per Plasma eliminato: "Lo sapevano"
Durante la nuova puntata di Amici 25, Plasma (team Celentano-Zerbi) è stato eliminato dopo che Anna Pettinelli ed Emanuel Lo lo hanno scelto per il ballottaggio insieme a Nicola ed Elena. Un’esibizione forse al di sotto delle aspettative e una scelta, quella dei giudici, che non è affatto piaciuta ai telespettatori, ora divisi tra chi pensa che l’eliminazione sia immeritata e chi sostiene che Plasma aveva la possibilità di tornare il prossimo anno, ma ha deciso di restare in gara con tutte le conseguenze del caso. In sostanza, in quest’ultimo caso, per i social avrebbe dovuto curarsi e tornare in gran forma nel 2027.
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Tra i commenti contro la produzione leggiamo: "In tutto ciò spero abbiano avuto almeno la decenza di farlo tornare a casa prima e non che stia passando la Pasqua in treno, idem Valentina", "Gli autori sapevano tutto e gli hanno comunque montato una dinamica sull’intonazione in cui avrebbe dovuto spingere ulteriormente sulla voce. Pessimi", "Lui ha un problema alle corde vocali che non gli permette di sforzare eccessivamente la voce, la produzione lo sapeva e cosa fa? Montano un teatro assurdo e insensato sull’intonazione che potrebbe peggiorare la situazione". . E ancora: "Ho appena recuperato l’eliminazione di Plasma e sono profondamente toccata da ciò che ho scoperto. non è tra i miei preferiti, ma devo ammettere che è ammirevole la sua volontà di continuare con questo problema. Gli auguro il meglio", oppure: "Pensa essere a conoscenza della diagnosi medica di plasma ma, nonostante ciò, crearci su una dinamica per il serale. Qui si parla di rispetto e decenza umana, cose che evidentemente a quel programma mancano".
Il problema di Plasma per i social
Dall’altro lato però c’è chi crede sia responsabilità del ragazzo se al ballottaggio è stato eliminato e che il suo gesto, quello di restare nonostante tutto, non sia affatto eroico: "Raga con tutto il bene il polipo non c’entra niente con l’intonazione. Semplicemente bisognerebbe evitare sforzi vocali, ma di base chi canta dovrebbe saper usare la voce proprio per evitare la formazione di polipi/noduli alle corde vocali", "Comunque io non credo sappiate benissimo il problema di Plasma qual’è e cosa comporta. Il ragazzo è stonato di base e lo resta, poteva lavorare l’intonazione. Il fatto è che doveva uscire per non farsi male", "Se il ragazzo a 25 anni non capisce che con un polipo alle corde vocali deve andare via a calci nel sedere a curarsi, doveva obbligarlo la produzione. Non c’è nulla di eroico in questa roba, solo tanta ignoranza di tutte le parti in causa".
Ecco cosa è successo davvero
Dopo l’esibizione e la successiva eliminazione, prima di lasciare il programma, Plasma ha fatto una confessione sul suo stato di salute, svelando di avere un polipo alle corde vocali e che nella scuola vengono fatti dei controlli costanti. Maria De Filippi ha poi chiarito la situazione: "Lui va a fare la visita dal foniatra e gli viene trovato un polipo. Deve fare un intervento, non è grave, altrimenti avrebbe dovuto lasciare subito il programma, ma questa condizione non gli consente di sforzare le corde vocali". Infine, la conduttrice del talent ha aggiunto che la produzione aveva consigliato a Plasma di lasciare il programma con la possibilità di tornare l’anno successivo.
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