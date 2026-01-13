Amici 25, lacrime dopo eliminazione a sorpresa: Paola 'tagliata' da Veronica Peparini La decisione di Veronica Peparini arriva a pochi passi dal Serale: lacrime, consapevolezza e un addio che colpisce il pubblico

L’avvicinarsi del Serale di Amici 25 continua a portare decisioni difficili all’interno della scuola. Nel daytime andato in onda il 12 gennaio 2026, un’altra allieva ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi: Paola, ballerina della squadra di Veronica Peparini, è stata ufficialmente eliminata.

Una scelta sofferta, maturata dopo settimane di lavoro e riflessione, che segna la fine di un percorso breve ma intenso per la giovane danzatrice.

Amici 25, eliminazione a sorpresa: Peparini ‘taglia’ Paola

Veronica Peparini ha convocato Paola in studio per un confronto diretto, alla presenza dell’intera commissione di ballo. L’insegnante ha spiegato con chiarezza le ragioni che l’hanno portata a interrompere il percorso dell’allieva, sottolineando la responsabilità legata all’accesso alla fase finale del programma.

"Ho aspettato per vedere miglioramenti, ho lavorato con te e ti ho lasciato lavorare con gli altri… detto ciò, arrivato a questo punto, siamo vicini al serale e io devo prendere una decisione, perché è una responsabilità. Sei arrivata a un buon punto ma con delle lacune. C’è un serale che è tanto tosto e io mi sento di dirti che, secondo me, il tuo percorso si ferma: non me la sento di portarti avanti."

A rendere ancora più complessa la situazione è stato il fatto che Paola fosse entrata ad Amici 25 più tardi rispetto agli altri ballerini. L’allieva aveva conquistato il banco solo a fine novembre, vincendo la sfida contro Matilde le ha spalancato le porte della celebre scuola di talenti, assicurandole un banco nella squadra di Veronica Peparini. Quindi avuto meno tempo per colmare il gap tecnico e interpretativo con i compagni. Nonostante i progressi riconosciuti anche dai professori, secondo Peparini il livello richiesto dal Serale sarebbe stato troppo alto da affrontare in questo momento.

La reazione di Paola: lacrime e gratitudine

La reazione della ballerina è stata composta e sorprendentemente matura. Tra le lacrime, Paola ha dimostrato grande consapevolezza dei propri limiti, ringraziando il programma per l’opportunità ricevuta.

"Mi dispiace, per me è stato bellissimo e difficile il triplo. Fino all’altro giorno vendevo spritz, mi sono catapultata in qualcosa più grande di me. Ho provato, evidentemente non abbastanza. Mi sono buttata in un’avventura più grande di me ma vi ringrazio, perché ho imparato tantissimo. Me l’aspettavo questo, so di essere estremamente indietro rispetto a loro, quindi va benissimo. Volevo rendervi tutti fieri ma non ci sono riuscita, mi dispiace."

Dopo l’eliminazione, Paola ha ricevuto l’abbraccio e l’incoraggiamento di Veronica Peparini e degli altri insegnanti, tra cui Emanuel Lo e Alessandra Celentano, che hanno riconosciuto le sue qualità e la crescita fatta in poco tempo.

Sui social, la ballerina ha poi condiviso un lungo messaggio di riflessione, trasformando l’eliminazione in un invito a non smettere di credere nei propri sogni e a fare i conti con la realtà senza perdere fiducia.

