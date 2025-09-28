Amici 25, pagelle: Maria sempre più regina (9), il ritorno di Veronica Peparini (8) Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione di Amici, domenica 28 settembre 2025: ecco come è andata

Dopo il trionfale esordio del sabato sera con Tu sì que valés continua il weekend macina ascolti di Maria De Filippi, con la prima puntata della nuova edizione, la numero 25 di Amici. La scuola più ambita dai ragazzi che sognano un futuro nel mondo dello spettacolo riapre i battenti con le selezioni dei ragazzi meritevoli di entrare. Sono 28 i candidati che verranno selezionati dagli insegnanti. E la prima grande novità di questa edizione viene annunciata a inizio puntata con il ritorno, nella postazione dei prof di Veronica Peparini, insieme ai confermatissimi Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Tantissimi ospiti in questo primo pomeriggio di selezioni: si inizia da Daniele Doria che, in quanto vincitore della scorsa edizione, come da tradizione fa il "discorso di inizio anno", continuando con Irama, Francesca Fagnani, Stash dei The Kolors, Geppy Cucciari, Giuseppe Giofrè, Simona Ventura alla vigilia dell’esordio del suo Grande Fratello.

Ed ecco tutti i nomi della nuova classe della scuola di Amici:

Michelle Cavallaro, cantante

Riccardo Stimolo, cantante

Alessio Di Ponzio, ballerino

Valentina Pesaresi, cantante

Emiliano Fiasco, ballerino

Pierpaolo Monzillo, ballerino

Maria Rosaria Dalmonte, ballerina

Michele Ballo, cantante

Penelope Maria Massa, cantante

Flavia Buoncristiani, cantante

Plasma, cantante

Francesco Saias, cantante

Opi, cantante

Matilde Sofia Fazio, ballerina

Tommaso Troso, ballerino

Alex, ballerino

Scopriamo cosa ci è piaciuto di più e cosa ci ha convinto di meno in questo pomeriggio di musica, ballo e sfilata di talenti giovani e giovanissimi, con le pagelle di Amici di domenica 28 settembre.

Amici 25, pagelle domenica 28 settembre 2025

Maria De Filippi regina del weekend, voto:9. E’ come tornare a casa, ritrovare i programmi del fine settimana di Maria De Filippi, ma in particolare Amici, questa invenzione semplice ma vincente, che da ben 25 anni scopre e lancia talenti che si rivelano capaci poi di andare avanti sulle loro gambe e conquistare il successo anche lontano dalla scuola. Già la sfilata dei "portatori di maglietta" eccellenti di questo pomeriggio, ci ricorda la ricchezza di talenti, personaggi e grandi nomi del mondo dello spettacolo scoperti, lanciati o che comunque ruotano attorno al mondo "mariano". Non servono i dati auditel delle 10 di mattina, per incoronarla regina della tv.

Il ritorno di Veronica Peparini, voto:8. La sensazione di tornare a casa, oggi pomeriggio, è rafforzata dal ritorno di un volto storico di Amici, Veronica Peparini, che si riprende il posto nella postazione dei prof sostituendo Deborah Lettieri. Una scelta che viene accolta in studio da un’ovazione e sui social da un diluvio di commenti festanti. Il lungo abbraccio con Maria De Filippi e la conduttrice che la rassicura: "Non è cambiato niente, anche la Celentano è sempre la stessa" sugella un corale "bentornata!" di staff e pubblico.

L’ammissione di Alessio Di Ponzio, voto:7. Alla fine delle esibizione dei ragazzi e dell’assegnazione di tutti i banchi, Maria De Filippi chiama Mattia per far portare dentro un banco e annuncia che, per il prossimo alunno che entra nella scuola, non serve l’esibizione, perché l’ha fatta già l’anno scorso. Quel posto infatti è per Alessio, lo sfortunato alunno dell’anno scorso che ebbe un grave infortunio a gennaio e dovette abbandonare la scuola a metà percorso. In quel momento Maria De Filippi gli aveva promesso un posto nella scuola appena si fosse rimesso ed ora eccolo qui: promessa mantenuta e ritorno tra gli applausi.

L’emozione di Daniele Doria, voto:7. L’emozionatissimo vincitore di Amici 24 che, come da tradizione apre la prima puntata dell’anno successivo, portando in studio l’ambita coppa e facendo un discorso di apertura di anno scolastico agli aspiranti allievi, ci ricorda che il suo super potere che lo ha portato alla vittoria l’anno scorso affondava proprio nella sua spiccata emotività. Oggi gli trema la voce per tutto il tempo in cui gli tocca parlare eppure arriva direttamente da New York dove sta studiando in una compagnia internazionale e insomma, il volo l’ha spiccato. Eppure l’emozione continua a farsi sentire, e meglio così.

Geppi Cucciari, voto:7,5. In teoria avrebbe solo dovuto portare una scatola con all’interno le maglie per gli alunni che hanno conquistato il banco, ma in pratica lei è Geppi Cucciari, un ciclone perenne che, infatti, anche in uno spazio d’azione davvero minimo, inonda lo studio di una mitragliata di battute una più brillante e pepata dell’altra. Ma quanto è brava???

Riccardo fa già piangere, voto:7. Bravissimo questo giovane cantante che coraggiosamente sceglie un brano difficile ("Ci vorrebbe il mare" di Marco Masini), ma riesce ad essere molto intenso anche perchè lui per primo è parecchio emozionato, un’emozione che trasmette a tutti quelli che lo ascoltano e fa addirittura commuovere Rudy Zerbi. Un’esibizione che piace talmente tanto, che Maria De Filippi gli chiede il bis. Per lui, ovviamente, banco sì.

Emiliano, voto: 7. A 16 anni si prende tre sì dopo aver sbalordito pubblico e prof. E’ il primo ad esibirsi e già si capisce che sarà uno dei ragazzi da tenere d’occhio lungo il percorso.

