Amici 25, pagelle: Maria sempre più regina (9), il ritorno di Veronica Peparini (8)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione di Amici, domenica 28 settembre 2025: ecco come è andata
Dopo il trionfale esordio del sabato sera con Tu sì que valés continua il weekend macina ascolti di Maria De Filippi, con la prima puntata della nuova edizione, la numero 25 di Amici. La scuola più ambita dai ragazzi che sognano un futuro nel mondo dello spettacolo riapre i battenti con le selezioni dei ragazzi meritevoli di entrare. Sono 28 i candidati che verranno selezionati dagli insegnanti. E la prima grande novità di questa edizione viene annunciata a inizio puntata con il ritorno, nella postazione dei prof di Veronica Peparini, insieme ai confermatissimi Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.
Tantissimi ospiti in questo primo pomeriggio di selezioni: si inizia da Daniele Doria che, in quanto vincitore della scorsa edizione, come da tradizione fa il "discorso di inizio anno", continuando con Irama, Francesca Fagnani, Stash dei The Kolors, Geppy Cucciari, Giuseppe Giofrè, Simona Ventura alla vigilia dell’esordio del suo Grande Fratello.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ed ecco tutti i nomi della nuova classe della scuola di Amici:
- Michelle Cavallaro, cantante
- Riccardo Stimolo, cantante
- Alessio Di Ponzio, ballerino
- Valentina Pesaresi, cantante
- Emiliano Fiasco, ballerino
- Pierpaolo Monzillo, ballerino
- Maria Rosaria Dalmonte, ballerina
- Michele Ballo, cantante
- Penelope Maria Massa, cantante
- Flavia Buoncristiani, cantante
- Plasma, cantante
- Francesco Saias, cantante
- Opi, cantante
- Matilde Sofia Fazio, ballerina
- Tommaso Troso, ballerino
- Alex, ballerino
Scopriamo cosa ci è piaciuto di più e cosa ci ha convinto di meno in questo pomeriggio di musica, ballo e sfilata di talenti giovani e giovanissimi, con le pagelle di Amici di domenica 28 settembre.
Amici 25, pagelle domenica 28 settembre 2025
Maria De Filippi regina del weekend, voto:9. E’ come tornare a casa, ritrovare i programmi del fine settimana di Maria De Filippi, ma in particolare Amici, questa invenzione semplice ma vincente, che da ben 25 anni scopre e lancia talenti che si rivelano capaci poi di andare avanti sulle loro gambe e conquistare il successo anche lontano dalla scuola. Già la sfilata dei "portatori di maglietta" eccellenti di questo pomeriggio, ci ricorda la ricchezza di talenti, personaggi e grandi nomi del mondo dello spettacolo scoperti, lanciati o che comunque ruotano attorno al mondo "mariano". Non servono i dati auditel delle 10 di mattina, per incoronarla regina della tv.
Il ritorno di Veronica Peparini, voto:8. La sensazione di tornare a casa, oggi pomeriggio, è rafforzata dal ritorno di un volto storico di Amici, Veronica Peparini, che si riprende il posto nella postazione dei prof sostituendo Deborah Lettieri. Una scelta che viene accolta in studio da un’ovazione e sui social da un diluvio di commenti festanti. Il lungo abbraccio con Maria De Filippi e la conduttrice che la rassicura: "Non è cambiato niente, anche la Celentano è sempre la stessa" sugella un corale "bentornata!" di staff e pubblico.
L’ammissione di Alessio Di Ponzio, voto:7. Alla fine delle esibizione dei ragazzi e dell’assegnazione di tutti i banchi, Maria De Filippi chiama Mattia per far portare dentro un banco e annuncia che, per il prossimo alunno che entra nella scuola, non serve l’esibizione, perché l’ha fatta già l’anno scorso. Quel posto infatti è per Alessio, lo sfortunato alunno dell’anno scorso che ebbe un grave infortunio a gennaio e dovette abbandonare la scuola a metà percorso. In quel momento Maria De Filippi gli aveva promesso un posto nella scuola appena si fosse rimesso ed ora eccolo qui: promessa mantenuta e ritorno tra gli applausi.
L’emozione di Daniele Doria, voto:7. L’emozionatissimo vincitore di Amici 24 che, come da tradizione apre la prima puntata dell’anno successivo, portando in studio l’ambita coppa e facendo un discorso di apertura di anno scolastico agli aspiranti allievi, ci ricorda che il suo super potere che lo ha portato alla vittoria l’anno scorso affondava proprio nella sua spiccata emotività. Oggi gli trema la voce per tutto il tempo in cui gli tocca parlare eppure arriva direttamente da New York dove sta studiando in una compagnia internazionale e insomma, il volo l’ha spiccato. Eppure l’emozione continua a farsi sentire, e meglio così.
Geppi Cucciari, voto:7,5. In teoria avrebbe solo dovuto portare una scatola con all’interno le maglie per gli alunni che hanno conquistato il banco, ma in pratica lei è Geppi Cucciari, un ciclone perenne che, infatti, anche in uno spazio d’azione davvero minimo, inonda lo studio di una mitragliata di battute una più brillante e pepata dell’altra. Ma quanto è brava???
Riccardo fa già piangere, voto:7. Bravissimo questo giovane cantante che coraggiosamente sceglie un brano difficile ("Ci vorrebbe il mare" di Marco Masini), ma riesce ad essere molto intenso anche perchè lui per primo è parecchio emozionato, un’emozione che trasmette a tutti quelli che lo ascoltano e fa addirittura commuovere Rudy Zerbi. Un’esibizione che piace talmente tanto, che Maria De Filippi gli chiede il bis. Per lui, ovviamente, banco sì.
Emiliano, voto: 7. A 16 anni si prende tre sì dopo aver sbalordito pubblico e prof. E’ il primo ad esibirsi e già si capisce che sarà uno dei ragazzi da tenere d’occhio lungo il percorso.
Potrebbe interessarti anche
Amici 25, il cast è completo: Alessio, Michelle e tutti gli allievi. Poi brividi per una tragedia
La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è ufficialmente iniziata con l...
Amici 25, anticipazioni della prima puntata: Simona Ventura, Francesca Fagnani e i super-ospiti, svelati gli allievi. Cosa vedremo
Oggi domenica 28 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5 inizia ufficialmente la n...
Amici 25, torna Veronica Peparini: il colpo di scena che ‘brucia’ Deborah Lettieri. Cosa succede
Stando agli ultimi rumor l’ex prof starebbe partecipando ai provini per la prossima ...
Ufficiale: Veronica Peparini torna ad Amici. Perché la nuova prof farà bene al talent (ma non alla Celentano)
La ballerina e moglie di Andreas Muller è pronta a rifare il suo ingresso nella Scuo...
Amici 25, svolta nel cast: Gigi D’Alessio arruolato da Maria De Filippi, il retroscena e cosa farà
I primi rumors sul serale della nuova edizione del talent rivelano l’intenzione dell...
Amici 25, pronto il debutto tra novità e due allievi ‘svelati’: chi sono e perché saranno ‘diversi’
Sono previste nella giornata di giovedì 18 settembre le prime registrazioni della nu...
Amici 25, cambia la data d’inizio: la scelta di Maria De Filippi e il cast ufficiale di professori
A quanto pare, il talent show di Canale 5 non tornerà in onda a fine settembre. Ment...
Rudy Zerbi è su Prime Video: ha messo in pausa Amici e Maria De Filippi
Il discografico, noto per la sua partecipazione al famoso talent show di Canale 5, e...