Siamo arrivati al 1° febbraio 2026, come ogni domenica non può mancare una nuova puntata di "Amici 25", ormai da tantissimi anni un punto di riferimento per i giovani che sognano un futuro nel ballo e nella danza, ma anche per gli addetti ai lavori che sono in cerca di giovani talenti da scoprire.

L’appuntamento del fine settimana è come sempre denso di avvenimenti, anzi questa volta si parte subito forte con la sfida che ha per protagonista Maria Rosaria, chiamata ad affrontare Antonio, specialista di balli latini, che ha la meglio su di lei. La sua eliminazione commuove tutti, non solo la diretta interessata, ma anche la "cattiva della scuola", Alessandra Celentano, che non esita a incoraggiare la sua allieva a non abbattersi, sottolineando che con il lavoro potrà solo migliorare le doti che già ha dimostrato di possedere.

Spicca la presenza di una cantante amatissima come Giorgia, che si esibisce, oltre a salutare qualcuno che è per lei speciale, il compagno e papà di suo figlio, Emanuel Lo. Si prosegue poi con la tradizionale sfida tra cantanti e ballerini, giudicati da quattro pezzi da novanta, come Al Bano, Jack La Furia, Irma Di Paola e Giuseppe Giofrè.

Questa la classifica della gara di ballo: Alex, Emiliano, Simone, Alessio, Giulia, chiude invece Kiara che va in sfida. A sfidarla sarà Giulia. Questa la classidica della gara di canto: Elena, Michele, Valentina, Lorenzo, Caterina, Angie, Riccardo, Opi, Plasma, chiude Gard, che va in sfida. A sfidarlo sarà Plasma.

Amici 25, pagelle domenica 1 febbraio 2026

Maria Rosaria, voto 8: la giovane ha perso la sfida con Antonio, vedendo così sfumare la possibilità di restare nella scuola. "Apprezzo moltissimo il tuo talento e le tue linee bellissime, questo non basta, puoi fare di più, manca quello che hai dentro e la tua personalità, questo fa la differenza", sono state le parole pronunciate da Francesca Tocca, chiamata a giudicare. La ragazza si è commossa, dispiaciuta per non poter approdare al serale, ma ha ricevuto un sostegno importante da Maria De Fiilippi: "Hai 17 anni, hai una carriera davanti, al di là di questa trasmissione. è la verità, anche se sembra banale". Piangere per una ragazza della sua età può essere naturale, ma tutti hanno riconosciuto il suo talento, l’occasione per rifarsi non mancherà sicuramente.

Alessandra Celentano, voto 7: la maestra è in genere estremamente dura con gli allievi, convinta che sia importante dire la verità ed evitare facili illusioni, ma non ha nascosto il suo dispiacere per l’eliminazione di Maria Rosaria. Nonostante tutto, ha provato a incoraggiarla, consapevole del lavoro fatto negli ultimi mesi, ma anche di quello che lei potrà e dovrà ancora fare. Prima che la ragazza lasciasse lo studio non ha esitato a incoraggiarla e abbracciarla, gesto che raramente arriva da una come lei, ma che per questo ha ancora più valore.

Emanuel Lo e Giorgia, voto 8: "Mi ha detto non infamarmi come al solito, ma è che io lo vedono come Super Emanuel Lo, io lo umanizzo", ha detto subito Giorgia al suo ingresso in studio per interpretare la sua "Corpi Celesti" non appena ha visto il suo compagno Emanuel Lo. La loro è intesa è evidente, pur senza ostentare troppo, cosa che rappresenta sempre una marcia in più. Ad averne di coppie così.

Al Bano, voto 7: l’età sembra avere contribuito ad ammorbidire Al Bano, che non lesina complimenti e incoraggiamenti ai ragazzi quando ritiene siano meritati. Emblematico il consiglio dato ad Angie: "Mettici sempre l’ anima", che ha davvero fatto piacere alla ragazza. Ricevere una parola buona a volte è quello che ci vuole per superare le incertezze che possono esserci in un percorso lungo e complesso come quello di "Amici". Apprezzata anche la sua presa di posizione nei confronti dei giudizi, spesso duri, di Anna Pettinelli, a cui lui dice: "Bello stare seduti lì", così come i complimenti sinceri a Valentina. Ancora una volta si rivela un grande artista, comprendendo bene come sia importante dosare le parole.

Rudy Zerbi, voto 5: il maestro si ritrova battibeccare, come fa spesso, con Anna Pettinelli, a suo dire non in grado di giudicare con piena cognizione. "Hai studiato al Conservatorio?", le dice come a sminuirla, mentre sottolinea sia più consono il parere di Lorella Cuccarini, che vanta una carriera lunghissima, sia in Tv sia nei musical. Al di là di un’opinione giusta o sbagliata, in un talent sarebbe sempre bene che siano i ragazzi a essere al centro della scena, punzecchiare quasi per partito preso una collega non fa bene allo show. L’apice lo abbiamo avuto quando lui ha detto a Gard: "Sei più maturo della tua maestra", riferendosi al modo in cui lui ha accettato la sua critica.

Anna Pettinelli, voto 5: la maestra ha dato un parere con toni tutt’altro che morbidi soprattutto sulle performance di Gard e Angie, su cui ha avuto un parere differente rispetto a Zerbi. Il carattere non le manca, per questo lei ha difeso le sue prese di posizione, ma andando a volte un po’ troppo oltre, nonostante ci sia chi apprezzi il suo modo di fare grintoso.

