Amici 24, Anna Pettinelli ‘taglia’ Opi e scoppia il caos: lite durissima, addio a un passo Ancora una volta Opi viene escluso dalla puntata di Amici 25 e sbotta contro Anna Pettinelli, chiedendo spiegazioni e mostrando tutta la sua frustrazione.

Manca sempre meno alla partenza del Serale di Amici 25 e l’atmosfera in casetta si fa sempre più tesa. Gli allievi si stanno impegnando al massimo per conquistare un posto nella fase finale del talent show, e le prime maglie dorate sono già state consegnate. Tuttavia, non tutti i ragazzi possono partecipare alle esibizioni ogni settimana, e le decisioni dei professori stanno scatenando reazioni forti. Tra questi, il cantante Opi si trova ancora una volta ai margini, provocando un duro sfogo nei confronti della sua professoressa, Anna Pettinelli.

Amici 25, Opi escluso ancora una volta: il duro sfogo

Nel nuovo daytime di Amici 25, gli allievi hanno scoperto chi si sarebbe esibito nella prossima puntata domenicale. Con sorpresa, Anna Pettinelli ha scelto di far cantare Gard e Valentina, escludendo per la seconda volta consecutiva Opi. La reazione del cantante non si è fatta attendere: «Mi sono rotto i cogl**ni di parlare al vento. Mi ha lasciato a casa due settimane così. Se non mi vuole più me ne vado a casa. Prendo un treno stasera e me ne vado a casa».

Frustrato e furioso, Opi ha chiesto un confronto immediato con la sua prof, sottolineando quanto fosse ingiusto il trattamento ricevuto. «Basta che parli chiaro, perché fino a una settimana fa ero intoccabile. Esplodo di rabbia. Sto qui a fare un ca**o un’altra settimana», ha aggiunto, mentre l’amica Angie tentava di sostenerlo, giudicando la decisione di Anna poco equa. La produzione, però, ha comunicato che l’incontro non poteva avvenire subito, poiché Anna Pettinelli era già uscita dalla struttura e il confronto si sarebbe tenuto il giorno successivo.

Il confronto con Anna Pettinelli e la spiegazione della strategia

Il giorno seguente, Opi ha finalmente avuto il faccia a faccia con Anna Pettinelli. La professoressa ha spiegato all’allievo i motivi della sua esclusione, chiarendo al contempo il proprio disappunto per l’atteggiamento e il linguaggio di Opi. «Ho visto tutte le scene che hai fatto, il modo che hai di rivolgerti a me, non mi piace. Tu pensi che io sia una pazza che fa le cose a cavolo e non è così. Io ho un disegno strategico in testa», ha affermato Pettinelli.

Anna ha poi precisato che la sua priorità, in vista del Serale, resta Gard, e che Valentina, attualmente in difficoltà emotiva, aveva bisogno di essere riportata sul palco. «Tu e Valentina siete sullo stesso piano, ma in questo momento l’importante è far esibire Gard e aiutarlo a ottenere la maglia. Lei è un talento in un momento di grande crisi», ha spiegato la prof, chiedendo a Opi di avere fiducia nella sua strategia. Nonostante la frustrazione iniziale, il cantante ha deciso di accettare la spiegazione, anche se il malumore resta palpabile.

