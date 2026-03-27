Amici 25, da Angie a Plasma: i nuovi inediti debuttano in streaming. Titolo e significato delle canzoni
Da mezzanotte sono ufficialmente disponibili online i nuovi brani dei cantanti in gara: canzoni intime e personali che rivelano molto anche di loro
In attesa della seconda puntata del serale di Amici 25, in onda domani sera in prima serata su Canale 5, a mezzanotte sono usciti i nuovi brani inediti dei ragazzi. Al di là del programma televisivo, infatti, il vero banco di prova per i cantanti rimane il competitivo mondo del web, dove da oggi sono disponibili in streaming i nuovi singoli che raccontano identità, emozioni e stili diversi, pronti a conquistare playlist e classifiche digitali: scopriamo di più.
Amici 25, i brani inediti dei cantanti: titoli e di cosa parlano
L’uscita dei nuovi brani è in ogni edizione di Amici un momento chiave nel percorso degli allievi: per la prima volta, infatti, il pubblico può ascoltarli al di fuori delle esibizioni in studio, cogliendo pienamente la loro cifra artistica. I singoli, disponibili su tutte le principali piattaforme streaming, spaziano tra generi e sonorità, mostrando ancora una volta le caratteristiche uniche di ogni giovane talento.
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Tra i nuovi titoli troviamo Lettere al paradiso di Angie, un brano che si presenta come un dialogo intimo e commovente con la nonna che purtroppo non c’è più. Così come Occhi diavolo, l’inedito di Opi, eliminato nel corso della prima puntata del serale. Cate Lumina presenta invece Vuelve, una canzone che racconta l’addio di una figlia alla famiglia, cantata in spagnolo per omaggiare le origini della stessa cantante. Ma tra gli inediti usciti ufficialmente oggi troviamo anche Tuttocambia di Valentina Pesaresi, che invita chi lo ascolta a non arrendersi mai, e Ossigeno di Elena D’Elia, un brano che affronta le difficoltà vissute nell’allontanarsi da chi si ama.
Amici 25, i brani inediti degli allievi in streaming da oggi
Il cantante Gard presenta invece Dimmi che mi vuoi, un brano inedito che racconta in maniera personale una crisi di coppia. Spazio poi a Un minuto in più di Riccardo Stimolo, che esprime il desiderio di molti di poter fermare il tempo. Lorenzo Salvetti debutta in streaming con Prima di te e dopo, una ballad intensa che racconta la fine di una relazione, mentre Michele Bertin, eliminato durante la prima puntata del serale, presenta Cattive strade, una canzone che parla di crescita personale e delle difficoltà e degli errori che ne segnano la strada. Infine troviamo Segreto di Plasma, un inedito potente che racconta una storia d’amore clandestina
Ciò che colpisce di questi inediti è la forte componente autobiografica: molti brani nascono direttamente dalla penna degli stessi ragazzi, spesso affiancati da autori e produttori affermati. Si tratta di un mosaico di storie personali, pensate per parlare direttamente al pubblico più giovane ma capaci di toccare corde universali. Brani che, indubbiamente, avremo modo di ascoltare sia all’interno del programma che nei principali palinsesti radio dei prossimi mesi.
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