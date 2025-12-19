Amici 25, stop lunghissimo per Maria De Filippi: cosa succede e quando torna in onda
Amici 25 si prepara allo stop natalizio: ecco quando va in pausa il talent di Maria De Filippi, le date del ritorno e cosa andrà in onda su Canale 5.
La pausa natalizia è ormai una tradizione consolidata anche per Amici 25 e, come ogni anno, il talent show di Maria De Filippi si prepara a salutare temporaneamente il pubblico. Amici 25 sta per fermarsi per qualche giorno, lasciando spazio alle festività e concedendo una pausa sia agli allievi che alla produzione. Nulla di cui preoccuparsi, però: la pausa sarà momentanea e servirà ai ragazzi per ricaricare le energie e trascorrere il Natale con le proprie famiglie. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata prima delle feste? E quando tornerà in onda? Scopriamo insieme il calendario del talent di Canale 5.
Amici 25, la pausa (lunghissima) per le feste di Natale
Anche quest’anno Amici 25 si fermerà in concomitanza con le festività natalizie, seguendo una programmazione ormai ben rodata. Sebbene la produzione non abbia ancora diffuso un comunicato ufficiale, alcuni elementi permettono di delineare con precisione il calendario dello stop. Per quanto riguarda il pomeridiano della domenica, in onda su Canale 5 dalle ore 14, l’ultima registrazione prima delle feste è prevista per questa settimana. Di conseguenza, l’ultima puntata del 2025 andrà in onda domenica 21 dicembre. Una data che, con tutta probabilità, segnerà anche l’inizio della pausa per il daytime quotidiano del programma, la cui ultima emissione sarà quindi quella di venerdì dicembre. In questo modo, il pubblico saluterà momentaneamente gli allievi della scuola, che potranno tornare a casa per vivere il Natale lontano dalle telecamere, prima di rientrare in casetta all’inizio del nuovo anno.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il ritorno di Amici 25 e cosa va in onda al posto del talent
La pausa natalizia di Amici 25 durerà circa 20 giorni. Basandosi sulla programmazione dello scorso anno, il daytime dovrebbe tornare regolarmente in onda a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. La prima registrazione dopo le feste, invece, sarebbe fissata per giovedì 8 gennaio, preparando così il terreno al ritorno del pomeridiano domenicale.
Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Amici 25 dovrebbe quindi tornare ufficialmente su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026, riprendendo il suo percorso verso la fase più calda del serale in programma nella primavera del 2026. Ovviamente, per la conferma definitiva delle date sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali della produzione. Nel frattempo, il pomeriggio di Canale 5 non resterà scoperto. Durante l’assenza di Amici, che coinciderà anche con lo stop dell’emissione quotidiana di Uomini e Donne, la rete proporrà in palinsesto la serie La forza di una donna e Io sono Sarah, le due dizy turche pronte a intrattenere il pubblico nella fascia pomeridiana. Una soluzione pensata per mantenere alta l’attenzione degli spettatori anche durante il periodo festivo. Ecco, nel dettaglio, quale sarà il palinsesto di Canale 5 durante i giorni di stop del daytime di Amici 25:
- ore 13:40: Beautiful
- ore 14:15: Forbidden Fruit
- ore 15:15: Io sono Farah
- ore 16:15: La forza di una donna
- ore 16:55: Dentro la Notizia
- ore 18:10: La forza di una donna
- ore 18:45: Caduta libera
Potrebbe interessarti anche
Maria De Filippi, Uomini e Donne sparisce da Canale 5: stop lunghissimo, cosa succede
Il dating show di Canale 5 si fermerà dal 22 dicembre e non andrà in onda nel period...
Amici 25 e Uomini e Donne, salta l’appuntamento con Maria De Filippi: cambio di programmazione su Canale 5
Canale 5 rivoluziona il suo daytime per l’8 dicembre: saltano le puntate di Amici e ...
Mattino Cinque senza Panicucci e Nuzzi beffa La Vita in Diretta: il colpaccio di Mediaset a Natale
Stando alle ultime indiscrezioni, nel periodo natalizio i programmi di informazione ...
Rai, lo sciopero CGIL rivoluziona il palinsesto: Affari Tuoi, Matano, Balivo, i programmi cancellati e chi va in onda
Con lo sciopero generale di oggi venerdì 12 dicembre 2025 anche la programmazione de...
Grande Fratello tagliato, La Forza di una donna dilaga: come cambia il pomeriggio di Canale 5 (per Max Giusti)
Mediaset stravolge il pomeriggio di Canale 5: la striscia quotidiana del Grande Frat...
La Vita in Diretta, niente puntata oggi 21 novembre: perché la Rai ha cancellato Alberto Matano
Oggi pomeriggio, venerdì 21 novembre, La Vita in Diretta non va in onda su Rai 1 per...
Da Noi a Ruota Libera, stop lunghissimo: Rai 1 cancella Fialdini (e Liorni) per la terza volta. Cosa succede
Da Noi a Ruota Libera, salta la puntata di oggi 7 dicembre: al suo posto su Rai 1 la...
Italia-Belgio, Coppa Davis su Rai 1: Il Paradiso delle Signore cambia orario e Balivo accorciata. Cambia la programmazione
La semifinale degli Azzurri di oggi venerdì 21 novembre 2025 a Bologna stravolge il ...