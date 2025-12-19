Amici 25, stop lunghissimo per Maria De Filippi: cosa succede e quando torna in onda Amici 25 si prepara allo stop natalizio: ecco quando va in pausa il talent di Maria De Filippi, le date del ritorno e cosa andrà in onda su Canale 5.

La pausa natalizia è ormai una tradizione consolidata anche per Amici 25 e, come ogni anno, il talent show di Maria De Filippi si prepara a salutare temporaneamente il pubblico. Amici 25 sta per fermarsi per qualche giorno, lasciando spazio alle festività e concedendo una pausa sia agli allievi che alla produzione. Nulla di cui preoccuparsi, però: la pausa sarà momentanea e servirà ai ragazzi per ricaricare le energie e trascorrere il Natale con le proprie famiglie. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata prima delle feste? E quando tornerà in onda? Scopriamo insieme il calendario del talent di Canale 5.

Amici 25, la pausa (lunghissima) per le feste di Natale

Anche quest’anno Amici 25 si fermerà in concomitanza con le festività natalizie, seguendo una programmazione ormai ben rodata. Sebbene la produzione non abbia ancora diffuso un comunicato ufficiale, alcuni elementi permettono di delineare con precisione il calendario dello stop. Per quanto riguarda il pomeridiano della domenica, in onda su Canale 5 dalle ore 14, l’ultima registrazione prima delle feste è prevista per questa settimana. Di conseguenza, l’ultima puntata del 2025 andrà in onda domenica 21 dicembre. Una data che, con tutta probabilità, segnerà anche l’inizio della pausa per il daytime quotidiano del programma, la cui ultima emissione sarà quindi quella di venerdì dicembre. In questo modo, il pubblico saluterà momentaneamente gli allievi della scuola, che potranno tornare a casa per vivere il Natale lontano dalle telecamere, prima di rientrare in casetta all’inizio del nuovo anno.

Il ritorno di Amici 25 e cosa va in onda al posto del talent

La pausa natalizia di Amici 25 durerà circa 20 giorni. Basandosi sulla programmazione dello scorso anno, il daytime dovrebbe tornare regolarmente in onda a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. La prima registrazione dopo le feste, invece, sarebbe fissata per giovedì 8 gennaio, preparando così il terreno al ritorno del pomeridiano domenicale.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Amici 25 dovrebbe quindi tornare ufficialmente su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026, riprendendo il suo percorso verso la fase più calda del serale in programma nella primavera del 2026. Ovviamente, per la conferma definitiva delle date sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali della produzione. Nel frattempo, il pomeriggio di Canale 5 non resterà scoperto. Durante l’assenza di Amici, che coinciderà anche con lo stop dell’emissione quotidiana di Uomini e Donne, la rete proporrà in palinsesto la serie La forza di una donna e Io sono Sarah, le due dizy turche pronte a intrattenere il pubblico nella fascia pomeridiana. Una soluzione pensata per mantenere alta l’attenzione degli spettatori anche durante il periodo festivo. Ecco, nel dettaglio, quale sarà il palinsesto di Canale 5 durante i giorni di stop del daytime di Amici 25:

ore 13:40: Beautiful

Beautiful ore 14:15: Forbidden Fruit

Forbidden Fruit ore 15:15: Io sono Farah

Io sono Farah ore 16:15: La forza di una donna

La forza di una donna ore 16:55: Dentro la Notizia

Dentro la Notizia ore 18:10: La forza di una donna

La forza di una donna ore 18:45: Caduta libera

