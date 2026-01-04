Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale)
Amici 25 resta in pausa invernale: oggi niente puntata su Canale 5, ma la ripresa è vicinissima. Ecco quando torna in onda lo show di Maria De Filippi.
Capodanno è passato, così come Natale, ma la sosta di Amici 25 non è ancora finita. Il talent show di Maria De Filippi oggi 4 gennaio 2026 resterà ancora fermo ai box, con gli allievi in vacanza e lo slot della domenica pomeriggio di Canale 5 occupato da una carrellata di soap.
Amici 25 oggi non va in onda: quando torna Maria De Filippi
Amici 25 ha chiuso i battenti per la pausa invernale lo scorso 21 dicembre, data della 13esima puntata stagionale nonché ultima del 2025. Dopo quell’emissione, il talent show è entrato in stand-by per le feste natalizie, ma il momento del ritorno in onda è ormai vicino. Subito dopo l’Epifania, mercoledì 7 gennaio 2026, il programma riaprirà i battenti con l’appuntamento col la fascia daytime alle ore 16.25. Giovedì 8 gennaio, invece, è in cartello la registrazione della puntata domenicale trasmessa l’11 gennaio, che segnerà l’inizio ufficiale della seconda parte della stagione che porterà gli allievi a sprintare verso la fase serale, in partenza il prossimo marzo.
Ecco nel dettaglio il calendario dei prossimi appuntamenti dell’universo Amici:
- mercoledì 7 gennaio 2026: riprende il daytime
- giovedì 8 gennaio 2026: registrazione puntata lunga
- domenica 11 gennaio 2026: riprende puntata domenicale
Canale 5, cosa va in onda oggi al posto di Amici (domenica 4 gennaio)
In attesa del ritorno in Tv di Amici 25, oggi 4 gennaio Canale 5 dedicherà ampio spazio alle soap opera. La maratona pomeridiana inizierà alle ore 14:00 con l’immancabile Beautifull, poi spazio alle dizzy turche Forbidden Fruit (ore 14:35) e La forza di una donna (ore 15). Il pomeriggio dell’ammiraglia del Biscione proseguirà poi con Verissimo (ore 16), ma non in versione inedita: il programma di interviste di Silvia Toffanin sarà in onda in formato ‘Le storie’, col replay delle interviste ad Anna Tatangelo (che proprio ieri ha dato alla luce la sua seconda figlia), Cesara Buonamici, Gianni Sperti, Achille Costacurta e alla coppia composta da Benedetta Rossi e Marco Gentili. A seguire, la puntata di Caduta Libera di Max Giusti.
Ecco il recap della programmazione di Canale 5 del pomeriggio di oggi (4 gennaio):
- ore 14: Beautifull
- ore 14:35: Forbidden Fruit
- ore 15: La forza di una donna
- ore 16: Verissimo – Le storie
- ore 18:45: Caduta Libera
