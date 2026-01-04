Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale)

Amici 25 resta in pausa invernale: oggi niente puntata su Canale 5, ma la ripresa è vicinissima. Ecco quando torna in onda lo show di Maria De Filippi.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Capodanno è passato, così come Natale, ma la sosta di Amici 25 non è ancora finita. Il talent show di Maria De Filippi oggi 4 gennaio 2026 resterà ancora fermo ai box, con gli allievi in vacanza e lo slot della domenica pomeriggio di Canale 5 occupato da una carrellata di soap.

Amici 25 oggi non va in onda: quando torna Maria De Filippi

Amici 25 ha chiuso i battenti per la pausa invernale lo scorso 21 dicembre, data della 13esima puntata stagionale nonché ultima del 2025. Dopo quell’emissione, il talent show è entrato in stand-by per le feste natalizie, ma il momento del ritorno in onda è ormai vicino. Subito dopo l’Epifania, mercoledì 7 gennaio 2026, il programma riaprirà i battenti con l’appuntamento col la fascia daytime alle ore 16.25. Giovedì 8 gennaio, invece, è in cartello la registrazione della puntata domenicale trasmessa l’11 gennaio, che segnerà l’inizio ufficiale della seconda parte della stagione che porterà gli allievi a sprintare verso la fase serale, in partenza il prossimo marzo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ecco nel dettaglio il calendario dei prossimi appuntamenti dell’universo Amici:

  • mercoledì 7 gennaio 2026: riprende il daytime
  • giovedì 8 gennaio 2026: registrazione puntata lunga
  • domenica 11 gennaio 2026: riprende puntata domenicale

Canale 5, cosa va in onda oggi al posto di Amici (domenica 4 gennaio)

In attesa del ritorno in Tv di Amici 25, oggi 4 gennaio Canale 5 dedicherà ampio spazio alle soap opera. La maratona pomeridiana inizierà alle ore 14:00 con l’immancabile Beautifull, poi spazio alle dizzy turche Forbidden Fruit (ore 14:35) e La forza di una donna (ore 15). Il pomeriggio dell’ammiraglia del Biscione proseguirà poi con Verissimo (ore 16), ma non in versione inedita: il programma di interviste di Silvia Toffanin sarà in onda in formato ‘Le storie’, col replay delle interviste ad Anna Tatangelo (che proprio ieri ha dato alla luce la sua seconda figlia), Cesara Buonamici, Gianni Sperti, Achille Costacurta e alla coppia composta da Benedetta Rossi e Marco Gentili. A seguire, la puntata di Caduta Libera di Max Giusti.

Ecco il recap della programmazione di Canale 5 del pomeriggio di oggi (4 gennaio):

  • ore 14: Beautifull
  • ore 14:35: Forbidden Fruit
  • ore 15: La forza di una donna
  • ore 16: Verissimo – Le storie
  • ore 18:45: Caduta Libera

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Uomini e Donne e Amici non vanno in onda da oggi 22 dicembre, cambio programmazione (e quando tornano)

Canale 5, stop Uomini e Donne e Amici e nuova programmazione: cosa cambia da oggi (22 dicembre)

Oggi scatta la versione natalizia del palinsesto di Canale 5: tutte le novità e quan...
amici maria de filippi morto marito

Amici 25, stop lunghissimo per Maria De Filippi: cosa succede e quando torna in onda

Amici 25 si prepara allo stop natalizio: ecco quando va in pausa il talent di Maria ...
Uomini e Donne e Amici 25, perché non vanno in onda oggi 8 dicembre

Amici 25 e Uomini e Donne, salta l’appuntamento con Maria De Filippi: cambio di programmazione su Canale 5

Canale 5 rivoluziona il suo daytime per l’8 dicembre: saltano le puntate di Amici e ...
Anticipazioni Amici puntata 21 dicembre 2025

Amici 25, anticipazioni: Angelo Madonia realizza il suo sogno (e spera), Pettinelli perfida sospende un’allieva

Oggi domenica 21 dicembre 2025 su Canale 5 va in scena l’ultimo appuntamento del tal...
Milo Infante - Ore 14 non va in onda

Milo Infante, Ore 14 non va più in onda su Rai 2: lungo stop, chi lo rimpiazza e quando torna

Da oggi – 22 dicembre 2025 - Ore 14 va in pausa per Natale: Infante si gode il succe...
Mediaset programmazione natalizia: Gerry Scotti e Maria De Filippi

Mediaset, la programmazione delle festività natalizie: Maria De Filippi va via ma Gerry Scotti spadroneggia

La programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 durante il periodo natalizio: da Il...
che tempo che fa non va in onda stasera 28 dicembre

Stop a 'Che tempo che fa', Fabio Fazio non va in onda sul Nove: stop lunghissimo. Quando torna

Il talk del Nove stasera 28 dicembre non va in onda: Fazio sostituito da Giorgio Pan...
Achille Costacurta, il dolcissimo messaggio a mamma Martina Colombari post Ballando (con frecciatina)

Achille Costacurta, parole d'amore per mamma Martina Colombari post Ballando (con frecciatina). E un video fa discutere

Il 21enne in questi mesi ha sempre fatto il tifo per la madre e spesso è stato a bor...
Caterina Balivo e Alberto Matano

La Vita in Diretta, Matano cancellato da Rai 1 (con Caterina Balivo): come cambia la programmazione

Un cambio di passo inatteso nel daytime di Rai1 che per un giorno mette in pausa due...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Heather Parisi

Heather Parisi
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales
Michele Ballo

Michele Ballo
Tellynonpiangere

Tellynonpiangere

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963