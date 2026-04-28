Amici 25: Nicola e Valentina si ritrovano nel daytime, la richiesta di lei accende i fan: "Esci il prima possibile"
Amici 25: Nicola ritrova Valentina nel daytime di oggi. Videochiamata tra sguardi dolci e promesse importanti.
Daytime al miele per Amici 25: il secondo appuntamento settimanale si tinge di rosa con un ritorno attesissimo. Dopo la sua eliminazione avvenuta qualche settimana fa, Valentina Pesaresi è ricomparsa questo pomeriggio, anche se non fisicamente a Roma. Non si è trattato, però, di contratti discografici, lezioni o saluti ai compagni ancora in casetta. La produzione ha deciso di farla parlare con uno degli allievi ancora in gara con cui ha instaurato un rapporto davvero molto speciale: Nicola.
Amici 25: videochiamata a sorpresa per Nicola e Valentina dopo l’eliminazione
Lui talentuoso ballerino di danza classica; lei, cantante dalla voce potente e melodiosa. Nessuno tra i telespettatori avrebbe potuto immaginare la nascita di qualcosa. Eppure, qualche giorno prima dell’inizio del Serale di Amici 25, tra Nicola e Valentina è scoccata la scintilla. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha confezionato un filmato riassuntivo con i momenti più dolci e intensi: abbracci, coccole e confidenze fino a un bacio sotto le coperte. Andava tutto bene tra i due, fino all’eliminazione di Valentina dal team di Anna Pettinelli. Ospite a Verissimo una settimana dopo l’uscita dalla scuola più famosa d’Italia, alla domanda di Silvia Toffanin sui sentimenti per Nicola, Valentina è stata vaga. Ha parlato della volontà di volerlo vedere e continuare lì, proprio da dove tutto si è interrotto al momento della sua eliminazione, ma il tono e lo sguardo della giovane non hanno entusiasmato molto i fan. Oggi, durante l’appuntamento pomeridiano del programma, una videochiamata a sorpresa ha riacceso le speranze.
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Nicola e Valentina, sorrisi e sguardi complici: la coppia più amata di Amici 25
A Nicola è stata concessa la possibilità di parlare con Valentina in videochiamata: "non possiamo abbracciarci?", ha esclamato lui, lei ha prontamente risposto "nei sogni". Gli occhi non mentono e si capisce come tra di loro ci sia qualcosa in sospeso, qualcosa che si è interrotto ma può ripartire da un momento all’altro senza ostacoli. Nonostante Valentina abbia rincuorato Nicola spingendolo a resistere da qui alla finale, ha concluso dicendo: "spero però che tu esca il prima possibile", manifestando la forte volontà di vederlo dopo l’esperienza nel talent. I commenti dei fan sui profili ufficiali della trasmissione sono in estasi: "che carini!" è l’espressione più scritta, segno del fatto che le sensazioni manifestate dai due ragazzi sono palesi anche a chi li guarda da uno schermo. Se son rose fioriranno, certo, ma qui sembra si sia già arrivati a un punto abbastanza importante.
Guida TV
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30 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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