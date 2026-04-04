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Amici 25, Mediaset cancella una puntata: la scelta di Maria De Filippi

Il daytime di Amici 25 si ferma per Pasquetta: Maria De Filippi rimanda l’appuntamento del 6 aprile. Stop anche a Uomini e Donne; entrambi riprenderanno martedì

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fan di Amici 25 prestate la massima attenzione: Maria De Filippi ha deciso di fermare i suoi programmi, il talent show e Uomini e Donne, nella giornata di lunedì 6 aprile 2026. Il motivo? Be’, potreste immaginarlo, ma ve lo diciamo lo stesso. E’ a causa delle festività pasquali. Quando torneranno su Canale 5? Proseguite la lettura e lo scoprirete.

Amici 25 non va in onda lunedì 6 aprile 2026: la decisione di Maria De Filippi

Per celebrare le festività di Pasqua 2026, il daytime di Amici 25 prenderà una breve pausa. Lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, il talent di Maria De Filippi non andrà in onda: al suo posto, sempre alle 16:10 su Canale 5, verrà trasmessa la fiction Le Donne della Bibbia, replica della prima serata di domenica. La sospensione riguarda anche Uomini e Donne, un altro format di De Filippi, con le puntate inizialmente previste posticipate a martedì 7 aprile. Il daytime di Amici riprenderà regolarmente il giorno successivo. Si tratta di una scelta in controtendenza rispetto alla Rai, che continuerà a trasmettere quasi tutti i programmi di daytime in diretta durante le festività, come Uno Mattina, Storie Italiane ed È sempre mezzogiorno.

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Questo il programma dei daytime di Canale 5 di lunedì 6 aprile 2026 senza Amici e Uomini e Donne:

  • 13:50 – Beautiful
  • 14:15 – Forbidden Fruit
  • 16:55 – Dentro la Notizia
  • 18:40 – Caduta Libera
  • 20:00 – TG5

Amici 25, stasera (4 aprile 2026) andrà in onda la terza puntata del serale

Il 27 marzo 2026 sono usciti in streaming i nuovi brani inediti dei ragazzi, il vero banco di prova oltre il programma televisivo. Ogni singolo racconta identità, emozioni e stili diversi, pronto a conquistare playlist e classifiche digitali. Tra le uscite: "Lettere al paradiso" di Angie, dedicata alla nonna; "Occhi diavolo" di Opi, eliminato alla prima puntata del serale; "Vuelve" di Cate Lumina, in spagnolo, sull’addio di una figlia alla famiglia; "Tuttocambia" di Valentina Pesaresi, incoraggiamento a non arrendersi; "Ossigeno" di Elena D’Elia, sulle difficoltà dell’allontanamento da chi si ama; "Dimmi che mi vuoi" di Gard, sulla crisi di coppia; "Un minuto in più" di Riccardo Stimolo, sul desiderio di fermare il tempo; "Prima di te e dopo" di Lorenzo Salvetti, ballad sulla fine di una relazione; "Cattive strade" di Michele Bertin, eliminato nella prima puntata, sulla crescita personale; "Segreto" di Plasma, storia d’amore clandestina.

Molti brani nascono direttamente dalla penna dei ragazzi, supportati da autori e produttori affermati, creando un mosaico di storie personali capaci di parlare al pubblico giovane e toccare corde universali. In molti, però, hanno sottolineato come negli ultimi anni, gli inediti dei ragazzi del talent, non riescono a ‘brillare’ o a raggiungere una buona media di ascolti in streaming, rispetto a 5-7 anni fa. E’ anche vero, però, che i tempi sono cambiati e anche i gusti musicali.

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