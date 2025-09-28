Trova nel Magazine
Amici 25, Maria De Filippi ferma tutto a sorpresa per il momento più toccante della prima puntata: cosa ha fatto

Il momento più forte della prima puntata del domenicale di Amici arriva all'improvviso ed è un tuffo al cuore: cosa ha fatto Maria De Filippi

La prima puntata di Amici 25 è ormai a metà. Già diversi ragazzi si sono esibiti per cercare di conquistare il loro banco nella scuola di performing arts più ambita della tv italiana, e già molti ospiti importanti sono sfilati al fianco della conduttrice, quando Maria De Filippi ferma il flusso delle esibizioni e, a sorpresa, invita tutto il pubblico presente in studio a guardare in alto, dove il video wall si illumina della fotografia del giovanissimo Paolo Mendico (14enne della provincia di Latina vittima di bullismo che si è tolto la vita).

Maria De Filippi ferma tutto per l’omaggio a Paolo Mendico (da brividi)

E’ la foto che abbiamo visto tutti nei giorni della tragedia: un caschetto biondo e un ragazzino completamente concentrato sul suo basso che suona e che porta a tracollo. Quanta passione in quello scatto, la stessa che lo unisce a tutti i ragazzi presenti in studio con grandi sogni e grande fame di vita.

Paolo invece, la sua vita ha deciso di interromperla nel modo più tragico, togliendosela la sera prima del ritorno a scuola sui banchi dell’Istituto tecnico industriale di Fondi, la scuola che frequentava e dove non si trovava benissimo. I genitori e il fratello di Paolo sapevano dei suoi problemi, problemi con i compagni di classi che lo prendevano in giro, lo tormentavano, in una parola, lo bullizzavano provocandogli un disagio e un dolore sordo e continuo, che se l’è mangiato da dentro fino a spingerlo a togliersi la vita.

Aveva chiesto aiuto, i genitori e il fratello (secondo quanto hanno sostenuto sin da subito), avevano chiesto aiuto e avevano denunciato la situazione, eppure non è servito a niente: Paolo Mendico per sfuggire al suo dolore ha deciso di togliersi la vita ed è andato a ingrossare la tragica lista delle vittime di bullismo che a un certo punto non ce l’hanno fatta più, e hanno deciso di farla finita.

Il gesto di Maria De Filippi, nel bel mezzo di un pomeriggio di intrattenimento e spettacolo in cui si celebra il talento giovane e la passione che spesso salva i ragazzi, è stato un colpo al cuore perchè, dopo la grande immagine sul videowall è partita una struggente coreografia del corpo di ballo dei professionisti di Amici, sulle note di un brano di Edoardo Bennato. Un omaggio delicato e profondo, capace di arrivare al cuore della questione, far riflettere ed emozionare coinvolgendo per un minuto o poco più l’ampio pubblico in studio e soprattutto quello che segue Amici da casa, fatto di ragazzi più o meno di coetanei del giovane Paolo, sul dramma del bullismo e l’ingiustizia di una vita stroncata da tanta ferocia.

