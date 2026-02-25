Amici 25, Maria De Filippi progetta l’addio clamoroso: ha già scelto il suo erede (dalla Rai). Chi la rimpiazza
La conduttrice starebbe pensando a un nuovo nome per la giuria del Serale del talent show di Canale 5 (al posto di Amadeus?), ma anche al suo ‘successore’
Maria De Filippi si prepara al Serale di Amici 25 e guarda al futuro. La conduttrice e padrona di casa Fascino, infatti, sta definendo gli ultimi dettagli della fase finale del suo talent show dove – stando alle ultime indiscrezioni – potrebbero esserci novità in giuria. Si parla infatti di un nuovo nome (che prenderebbe il posto di Amadeus) come giudice, ma non solo. Maria De Filippi sarebbe contemporaneamente alla caccia del suo ‘erede’. Scopriamo tutti i dettagli.
Amici 25, un nuovo giudice per il Serale: arriva Alessandro Cattelan
Il Serale di Amici 25 si avvicina. La data più probabile per il fischio d’inizio è quella di sabato 21 marzo e, per l’occasione, Maria De Filippi potrebbe giocarsi un ‘jolly’ inatteso. Nella giuria, infatti, potrebbe esserci una new entry. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv la conduttrice e padrona di casa Fascino vorrebbe infatti puntare sulle novità: "Sembra proprio che Maria abbia tutta l’intenzione di dare una bella rinfrescata ad Amici, a partire dal Serale di primavera per arrivare a una rivoluzione anche nella prossima stagione. L’obiettivo è portare novità ed energia a un programma che rischia, prima o poi, di sentire il peso dei venticinque anni di messa in onda" si legge sul magazine di Riccardo Signoretti. Il nome ‘giusto’ sarebbe quello di Alessandro Cattelan, reduce da alcune esperienze non esaltanti in tv e ora spostatosi sul web dove sta riscuotendo successo col suo podcast Supernova: "Per la De Filippi si tratta di un test significativo in vista di un progetto di più ampio respiro per Cattelan. Chissà se con lei avrà finalmente successo, dopo tanti fallimenti". Il conduttore potrebbe prendere il posto di Amadeus.
L’idea di Maria De Filippi: il suo successore
Stando a quanto ipotizzato dal settimanale Nuovo Tv, tuttavia, dietro la scelta di Maria De Filippi ci sarebbe molto di più. La conduttrice, infatti, sarebbe a caccia del suo ‘successore’ in casa Fascino e non solo. Per Alessandro Cattelan, dunque, si prospetterebbe in futuro ben più di un posto nella giuria del Serale di Amici. "La De Filippi comincia a muoversi per identificare il suo erede: lei conduce già tanti programmi, come Uomini e Donne e C’è Posta per Te. Per non parlare di Tú Sí Que Vales, dove fa la giudice. In più produce tutti i programmi che la vedono protagonista, oltre a Temptation Island e This Is Me. Insomma, non si ferma mai. Trovare chi possa prendere il suo posto ad Amici le farebbe tirare un sospiro di sollievo. Non oggi, ma prima o poi…".
