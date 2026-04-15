Nel daytime di Amici 25 andato in onda mercoledì 15 aprile 2026, l’atmosfera in casetta si è fatta improvvisamente più tesa del previsto quando Elena si è trovata tra le mani un guanto di sfida che ha lasciato subito intendere quanto la prova sarebbe stata tutt’altro che semplice. Il tema del "magnetismo" e la scelta del brano Crazy in Love hanno infatti rappresentato per la cantante un banco di prova psicologico oltre che artistico, mettendo la cantante in una condizione di forte insicurezza proprio a ridosso del Serale.

Amici 25: Elena, guanto di sfida e la scelta che divide

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel cuore del daytime di Amici 25, Lorella Cuccarini ha lanciato il guanto di sfida contro Elena, chiamandola a confrontarsi con Angie su un’esibizione costruita attorno al concetto di magnetismo. La scelta del brano Crazy in Love ha subito generato dubbi nell’allieva, che ha percepito la proposta come estremamente distante dal suo stile. Elena ha infatti ammesso di sentirsi spiazzata dalla richiesta, sottolineando come la canzone la costringesse a uscire completamente dalla propria comfort zone, pur riconoscendo allo stesso tempo la legittimità della sfida. Il punto critico, però, non era tanto il confronto con Angie quanto la natura stessa del brano, percepito come troppo distante dalla sua identità artistica.

La proposta di Elena a Lorella Cuccarini e il confronto diretto

In un tentativo di trovare un compromesso, Elena ha deciso di esporsi direttamente con la professoressa, proponendo una variante più lenta del brano, ispirata alla versione resa celebre dalla colonna sonora di 50 Sfumature di Grigio. L’idea, però, non ha trovato terreno fertile. Lorella Cuccarini è rimasta ferma sulla sua posizione, ribadendo come il Serale non lasci spazio a soluzioni intermedie o adattamenti personali. La risposta della prof è stata netta: il guanto deve essere accettato nella sua interezza oppure rifiutato, senza modifiche che possano alterare il confronto con l’avversaria.

Amici: il crollo emotivo di Elena e la pressione del Serale

Dopo la telefonata, il clima nella casetta si è fatto pesante. Elena ha scelto comunque di accettare la sfida, ma il peso della decisione si è fatto sentire nelle ore successive. La pressione del Serale di Amici 25, sempre più vicino, ha infatti amplificato le sue insicurezze fino a trasformarsi in un vero e proprio crollo emotivo. La cantante, sopraffatta dall’ansia, si è allontanata dalle telecamere rifugiandosi in bagno, dove ha lasciato emergere tutta la tensione accumulata tra dubbi, aspettative e paura di compromettere la prova e l’equilibrio della squadra, facendosi scappare qualche lacrima.

Il web non perdona l’allieva

Come spesso accade nel mondo di Amici 25, la reazione del pubblico online non si è fatta attendere e ha rapidamente acceso il dibattito sui social. Da una parte c’è chi ha mostrato comprensione nei confronti di Elena, sottolineando la difficoltà del guanto e la pressione tipica del percorso. Dall’altra, però, non sono mancate le critiche più dure: molti utenti hanno interpretato la sua reazione come eccessiva, ricordando come altri allievi abbiano affrontato prove altrettanto complesse senza particolari esitazioni. Tra i commenti più condivisi si leggono reazioni molto nette: "È sempre brutto vedere una persona piangere ma veramente non capisco tutte le pare che si fa Elena… Può benissimo farcela non vedo dove sta il problema". Altri invece hanno puntato il dito sulla gestione emotiva della concorrente, scrivendo: "Si ma un po’ meno Elena. Gli altri ragazzi hanno avuto una marea di guanti" e ancora "Io fossi stata lei l’avrei fatto, mi sarei buttata. ma giocate invece di pensare, vivetevi il momento!!". Non manca infine la parte più critica del pubblico che ha commentato in modo ancora più diretto: "Ma c’è qualcuno quest’anno che vuole mettersi in gioco? Un lamento continuo per i guanti di sfida".