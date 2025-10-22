Amici 25, Lorella Cuccarini (furiosa) sospende un allievo: “Comportamento inaccettabile”. Chi è e cosa ha combinato La professoressa del talent Mediaset ha preso una decisione drastica. Alla base della scelta alcune frasi offensive da parte del concorrente. Ecco tutti i dettagli.

Ad Amici 25 è arrivata la prima scelta drastica da parte di un’insegnante. Lorella Cuccarini ha infatti deciso di sospendere la maglia a un suo allievo, che aveva pronunciato frasi poco educate dopo l’ultima puntata del pomeridiano. Professoressa e studente si sono incontrati in un faccia a faccia decisivo, che ha portato alla punizione esemplare impartita dalla Cuccarini. Il ragazzo salterà ufficialmente la prossima puntata pomeridiana del talent di Canale 5, prevista per domenica 26 ottobre 2025. E non è chiaro se e come verrà concesso all’allievo di rimediare al suo errore. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le ultime novità.

Amici 25, lo sfogo di Michele e lo scontro con Lorella Cuccarini

Al termine dell’ultimo pomeridiano di Amici, Michele è tornato in casetta dove si è sfogato con i compagni lamentandosi delle assegnazioni. "Continuo a fare puntate e non avere una identità", ha detto l’allievo, "vado sempre a non sapere chi ca**o sono. Ho detto di no ad Anna Pettinelli, ma che ca**o di scelta ho fatto'". Uno sfogo durissimo, quello del cantante, che evidentemente non si è trovato a suo agio con i brani che gli sono stati assegnati fin qui. Ma i toni usati da Michele hanno purtroppo superato il segno.

Le parole del ragazzo, infatti, non sono passate in osservate, tanto che Lorella Cuccarini ha deciso di convocarlo in studio per un confronto. "Questo comportamento per me è inaccettabile", ha tuonato l’insegnante, "perché l’educazione prima di tutto…Se mi devi dire una cosa, o lo fai in diretta o ne parliamo dopo. Se vuoi provare altre esperienze, la porta è quella". E ancora: "Sei presuntuoso, guardi la classifica, ti vedi al primo posto e pensi di essere arrivato. Non sei arrivato a niente". Michele allora ha provato a difendersi: "Voglio che la fiducia che mi è stata data venga retribuita. Sono stato insicuro". Ma le parole del cantante non hanno evitato il peggio.

La scelta drastica di Lorella Cuccarini

Cuccarini ha infatti deciso di sospendere la maglia a Michele, comunicando la scelta con una lettera letta dall’allievo durante il daytime: "Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato e accettato all’interno della scuola. L’arroganza non porta da nessuna parte, il talento da sola non basta, serve disciplina e umiltà…Impegno, rispetto e soprattutto fiducia è quello che chiedo ai miei allievi. Non parteciperai alla prossima puntata". Michele salterà quindi il pomeridiano di Amici previsto per il 26 ottobre prossimo. E dovrà riguadagnarsi con il lavoro la fiducia della sua insegnante.

