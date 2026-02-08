Amici 25, le pagelle: Ilenia Pastorelli straripante (9), Anna Pettinelli "strega cattiva" (5), il ritorno di Antonia (7) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 8 febbraio del talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi

Domenica 8 febbraio 2026 segna un nuovo appuntamento con "Amici 25", il talent che da anni rappresenta una vetrina fondamentale per giovani aspiranti cantanti e ballerini e un osservatorio privilegiato anche per i professionisti del settore. La puntata entra subito nel vivo perché la corsa al Serale diventa sempre più serrata e le prime maglie iniziano a essere messe in discussione.

A rompere il ghiaccio è Angie, proposta da Lorella Cuccarini per l’accesso alla fase finale: l’esibizione convince solo in parte i professori, perché Anna Pettinelli si oppone, giudicando la cantante tecnicamente impeccabile ma ancora poco coinvolgente dal punto di vista emotivo. Nonostante la richiesta di Lorella di concederle una seconda chance, Pettinelli non cambia idea, mentre Rudy Zerbi si schiera apertamente a favore di Angie, dichiarandosi entusiasta di vederla al Serale; la maglia, però, resta momentaneamente in sospeso.

Nel frattempo si svolge la gara di canto, che vede Caterina conquistare il primo posto con "Sant’allegria", seguita da Lorenzo con "Amaro", Angie con "Sei bellissima", Riccardo con "Un mondo a parte", Gard con "Arriverà" e Opi con "Come mi pare". Anche la gara di ballo regala una classifica significativa in ottica futura, con Nicola al primo posto, seguito da Kiara, Antonio, Giulia e Simone. A valutare le esibizioni di canto e danza sono stati Ilenia Pastorelli, Alex Britti e Marcello Sacchetta, chiamati a esprimere giudizi che pesano sempre di più nel percorso verso il Serale. Andiamo a scoprire i promossi e i bocciati di questa puntata di Amici di domenica 8 febbraio.

Amici 25, pagelle domenica 8 febbraio 2026

Maria De Filippi ricorda tutto (voto: 8) Entra in studio zoppicando, ma non perde un grammo della sua lucidità. Racconta con autoironia l’incidente domestico, strappando sorrisi già dalle prime battute. Il siparietto con Lorella Cuccarini è spontaneo e leggero, perfettamente in linea con il suo stile. Poi arriva l’intesa con Ilenia Pastorelli, che dimostra quanto Maria abbia sempre tutto sotto controllo. Nota ogni espressione, ogni reazione, senza mai essere invadente. La risposta "È il mio lavoro" detta col sorriso è una firma d’autore. Professionale anche nel dolore, attenta anche nei dettagli più piccoli.

La simpatia di Ilenia Pastorelli (voto: 9) Spontanea, istintiva e senza filtri, Ilenia porta ad Amici un’aria fresca e decisamente leggera. Le sue frasi come "Io non ci sento, vado solo di pancia" raccontano bene il suo modo di giudicare: più emotivo che tecnico, ma sempre sincero. Non ha paura di ammettere i propri limiti e lo fa con autoironia, rendendosi subito simpatica al pubblico. Il continuo riferimento ad Alex Britti diventa quasi un tormentone divertente. Non pretende di fare la maestra, ma l’amica schietta che dice quello che sente. Il risultato è una presenza piacevole, mai pesante, che alleggerisce la gara senza sminuirla. Sarebbe perfetta come giudice del serale, lo abbiamo detto.

Alex Britti giudice bravo ma troppo buono (voto: 6) Simpatico e alla mano, Alex Britti porta in studio la sua solita leggerezza, fatta di sorrisi e modi gentili. Si vede che la competizione non è il suo terreno naturale e che il ruolo di giudice non gli calza perfettamente. Proprio per questo, però, sceglie di non ferire nessuno con giudizi duri. La sua benevolenza è distribuita equamente a tutti i ragazzi, e questo viene percepito come un gesto positivo. Più che giudicare, sembra voler incoraggiare. Curioso il momento in cui chiede a un allievo di fargli ascoltare altri brani, anche se l’interesse appare più educato che reale. Non affonda mai il colpo, forse troppo. Resta una presenza piacevole, più da zio buono che da giudice severo.

Anna Pettinelli "strega cattiva" (voto: 5) Si distingue per giudizi severi, ma spesso poco costruttivi, che rischiano di confondere più che guidare gli allievi. Durante la valutazione di Angie per il Serale, è l’unica a non concedere la maglia, mostrando rigidità e poca apertura al dialogo. Anche quando Lorella Cuccarini le propone una seconda esibizione, Anna mantiene la sua posizione con frasi come "Ma dove vai?", apparendo inflessibile. Il suo approccio irrita sia Lorella Cuccarini sia Rudy Zerbi, che cercano di farle capire la necessità di incoraggiare e motivare. Pettinelli insiste su concetti estetici come se una canzone dovesse essere "bella", trascurando l’interpretazione e l’emozione. Le sue critiche sembrano spesso concentrate sulla forma più che sulla sostanza. La mancanza di flessibilità la penalizza, soprattutto in un contesto creativo come Amici. Nonostante l’esperienza, sembra più attenta alla perfezione tecnica che al talento. Può risultare intimidatoria per i ragazzi, scoraggiandoli invece di spronarli. La sua fermezza va bilanciata con empatia per essere davvero efficace.

Il ritorno di Antonia (voto: 7) Torna ad Amici dopo l’eliminazione da Sanremo Giovani e lo fa con grande dignità. L’interpretazione di Luoghi perduti è intensa e carica di emozione. Si percepisce la voglia di riscatto e di rimettersi in gioco. La voce è matura, consapevole, segnata dall’esperienza appena vissuta. Un gran figurone per lei, anche se sarebbe stato bello vederla esibirsi sul palco dell’Ariston. Peccato.

