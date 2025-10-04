Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Amici 25, Ilary Blasi iconica: lo scivolone clamoroso con Maria De Filippi scatena il web: risate e polemiche

Ilary Blasi torna ad Amici e combina una simpatica gaffe con l’orario della diretta: Maria De Filippi ride, i fan commentano senza freni tra risate e polemiche.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Domani, domenica 5 ottobre, nuovo appuntamento alle 14:10 su Canale 5, con Amici 25, il talent show di Maria De Filippi che, la scorsa settimana ha dato il benvenuto ai nuovi allievi nella scuola più ambita d’Italia. Tra i giudici di canto che valuteranno le esibizioni dei cantanti ci saranno Paola Turci e Ilary Blasi. Quest’ultima non è la prima volta che ricopre questo ruolo: già lo scorso anno l’abbiamo vista in questa veste e già lì, sarà per la sua ironia, o il suo marcatissimo accento romano, aveva già scatenato un’ilarità generale. Questa volta, a quanto pare, a scatenare un mix di ironia e polemica è stata una gaffe che l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha fatto. Vediamo cos’è successo.

Amici 25, la gaffe di Ilary Blasi non passa inosservata

Ilary Blasi è tornata ad Amici, questa volta come giudice di canto nella seconda puntata del pomeridiano, un ruolo che già aveva ricoperto lo scorso anno e che allora aveva fatto discutere: del resto, non tutti la considerano una "musicista esperta". Questa volta, a far sorridere il pubblico è stata una piccola gaffe social. Dopo la registrazione, Ilary ha pubblicato due foto inedite su Instagram scrivendo "Ci vediamo più tardi…", accompagnato da una faccina con i cuori. Peccato che lo show non vada più in onda il sabato, ma la domenica… quindi immaginate! Poco dopo, la frase è stata corretta in "Ci vediamo domani". Qualcuno ha storto il naso, ma la maggior parte ha semplicemente riso, e probabilmente anche Maria De Filippi, da sempre molto affezionata a Ilary, avrà sorriso. Tra la padrona di casa e l’ex moglie di Totti, si sa, c’è un bellissimo legame: Maria ha invitato più volte Ilary nei suoi programmi, da sola o con l’ex marito Francesco Totti, e lo fa ancora oggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Dopo il successo de Le Iene e del Grande Fratello Vip, Blasi, almeno per ora, preferisce vivere la sua vita lontano dai riflettori, pur non rinunciando a qualche ospitata come quella recente a Tu Si Que Vales. Intanto, la sua vita sentimentale procede a gonfie vele: si gode l’amore con Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui condivide ogni giorno avventure e viaggi indimenticabili.

Dove vedere Amici 25, in tv e in streaming

Non perdetevi il secondo appuntamento con Amici 25, domani, domenica 5 ottobre, alle 14:10 su Canale 5. Se non potete seguirlo in tv, potete seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche

Tu si que vales pagelle puntata 27 settembre 2025

Tu si que vales, le pagelle: De Filippi non cede mai (5), Ferilli in lacrime (8), Bonolis crea caos (7)

Nella puntata del 27 settembre esibizioni meravigliose, ma anche qualche flop, emozi...
Chanel Totti

Chanel Totti ‘promossa’ a Ballando con le Stelle, ma c’è un grande ostacolo (non è Ilary Blasi)

La figlia di Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma sembra pronta ad approdare ne...
Francesco Totti e Noemi Bocchi

Totti, dedica ‘al miele’ per il compleanno di Noemi Bocchi. Ma il rapporto con Chanel resta in bilico

L'ex di Ilary Blasi ha sorpreso la compagna con un post dolcissimo. Mentre proseguon...
Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi, l’ira di Totti per la ‘Guerra dei Rolex’: “Stanco dei continui litigi”. Cosa succede ora

Secondo le indiscrezioni diffuse da un noto settimanale, l'ex Capitano della Roma av...
Chanel Totti e i genitori Ilary Blasi e Francesco Totti

Chanel, “Non li supererò mai”: il video che riaccende il dolore per la separazione di Totti e Ilary Blasi

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha ricondiviso su TikTok un video di una ...
Ilary Blasi - Alfonso Signorini

Ilary Blasi, la foto proibita in topless: "Ho denunciato Alfonso Signorini"

La conduttrice di Battiti Live ha rivelato di aver denunciato in passato il condutto...
Battiti Live Compilation, anticipazioni 1 settembre

Battiti Live, festa di fine estate con Ilary Blasi: scaletta e ospiti di stasera (in simultanea con Tv8)

Stasera, lunedì 1° settembre, Ilary Blasi e Alvin tornano su Canale 5 con una puntat...
Anticipazioni battiti live puntata 14 luglio 2025

Battiti Live 2025, seconda puntata (14 luglio) con Ilary Blasi: chi canta, ospiti attesi, scaletta

Ilary Blasi torna a Battiti Live per una seconda puntata imperdibile al fianco di Al...
Battiti Live

Battiti Live, le pagelle: Ilary Blasi perfida con De Devitiis (8), il grande spavento di Sarah Toscano (7)

Top e flop e promossi e bocciati della quarta puntata della kermesse musicale estiva...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Bastian Muller ed Ilary Blasi

Bastian Muller
Sofia Bartoli

Sofia Bartoli
Grazia Kendi

Grazia Kendi
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963