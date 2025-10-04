Amici 25, Ilary Blasi iconica: lo scivolone clamoroso con Maria De Filippi scatena il web: risate e polemiche
Ilary Blasi torna ad Amici e combina una simpatica gaffe con l’orario della diretta: Maria De Filippi ride, i fan commentano senza freni tra risate e polemiche.
Domani, domenica 5 ottobre, nuovo appuntamento alle 14:10 su Canale 5, con Amici 25, il talent show di Maria De Filippi che, la scorsa settimana ha dato il benvenuto ai nuovi allievi nella scuola più ambita d’Italia. Tra i giudici di canto che valuteranno le esibizioni dei cantanti ci saranno Paola Turci e Ilary Blasi. Quest’ultima non è la prima volta che ricopre questo ruolo: già lo scorso anno l’abbiamo vista in questa veste e già lì, sarà per la sua ironia, o il suo marcatissimo accento romano, aveva già scatenato un’ilarità generale. Questa volta, a quanto pare, a scatenare un mix di ironia e polemica è stata una gaffe che l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha fatto. Vediamo cos’è successo.
Amici 25, la gaffe di Ilary Blasi non passa inosservata
Ilary Blasi è tornata ad Amici, questa volta come giudice di canto nella seconda puntata del pomeridiano, un ruolo che già aveva ricoperto lo scorso anno e che allora aveva fatto discutere: del resto, non tutti la considerano una "musicista esperta". Questa volta, a far sorridere il pubblico è stata una piccola gaffe social. Dopo la registrazione, Ilary ha pubblicato due foto inedite su Instagram scrivendo "Ci vediamo più tardi…", accompagnato da una faccina con i cuori. Peccato che lo show non vada più in onda il sabato, ma la domenica… quindi immaginate! Poco dopo, la frase è stata corretta in "Ci vediamo domani". Qualcuno ha storto il naso, ma la maggior parte ha semplicemente riso, e probabilmente anche Maria De Filippi, da sempre molto affezionata a Ilary, avrà sorriso. Tra la padrona di casa e l’ex moglie di Totti, si sa, c’è un bellissimo legame: Maria ha invitato più volte Ilary nei suoi programmi, da sola o con l’ex marito Francesco Totti, e lo fa ancora oggi.
Dopo il successo de Le Iene e del Grande Fratello Vip, Blasi, almeno per ora, preferisce vivere la sua vita lontano dai riflettori, pur non rinunciando a qualche ospitata come quella recente a Tu Si Que Vales. Intanto, la sua vita sentimentale procede a gonfie vele: si gode l’amore con Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui condivide ogni giorno avventure e viaggi indimenticabili.
Dove vedere Amici 25, in tv e in streaming
Non perdetevi il secondo appuntamento con Amici 25, domani, domenica 5 ottobre, alle 14:10 su Canale 5. Se non potete seguirlo in tv, potete seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity.
