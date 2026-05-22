Amici 25, flop cantanti dopo la finale: Lorenzo, Gard, Angie e il confronto (sorpendente) con la scorsa edizione Dopo la finale del Serale di Amici 25 emergono dati non proprio positivi sugli inediti degli allievi: il confronto con la scorsa edizione apre a molte domande.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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A quasi una settimana dalla finale che ha incoronato Lorenzo Salvetti, Amici 25 si trova a fare i conti con numeri che lasciano poco spazio all’interpretazione. Gli streaming su Spotify raccontano un’edizione in affanno, lontana dai fasti della precedente, con un divario che va ben oltre la semplice flessione fisiologica. A colpire non è solo il totale complessivo, ma anche una classifica che ribalta ogni logica televisiva: chi ha lasciato il programma prima domina la vetta, mentre il vincitore insegue. I dati parlano chiaro, e la storia che raccontano è tutt’altro che scontata. Di seguito, i dettagli.

Amici 25 ‘arranca’ sulle piattaforme: streaming dimezzati rispetto all’edizione precedente

A pochi giorni dalla finale di Amici 25, vinta da Lorenzo Salvetti con l’inedito "Dimmelo tu", i dati di streaming raccontano un’edizione in difficoltà. Lorenzo guida la classifica degli ascoltatori mensili su Spotify con oltre 200mila ascolti, ma non domina gli streaming: il brano più ascoltato è "Meglio" di Valentina Pesaresi, scritta da Angelina Mango, seguita da Plasma con "Perdere te" a 1,11 milioni, Cate Lumina con "RoseRovi" a 1,10 milioni e Riccardo Stimolo con "Prima di Adesso" a pochissima distanza. Paradossalmente, tutti e quattro erano stati eliminati settimane prima della finale. "Stupida vita" di Lorenzo compare solo quinto con circa 960mila stream.

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Il quadro generale di Amici 25 risulta, inoltre, in netto calo rispetto all’edizione precedente: a fronte di 32 inediti pubblicati, gli stream totali si fermano a 16,79 milioni, contro i 34,87 milioni generati da Amici 24 nello stesso periodo. Anche il numero di brani oltre il milione di ascolti crolla da 15 a soli 4, a conferma di un’edizione che, fuori dal talent, ha faticato a imporsi sulle piattaforme musicali.

Amici 25, gli ascoltatori mensili su Spotify

Di seguito, vi riportiamo la classifica degli ascoltatori mensili su Spotify dei cantanti da Amici 25:

Lorenzo Salvetti – 200.357 ascoltatori mensili Angie – 182.810 ascoltatori mensili Gard – 164.736 ascoltatori mensili Elena D’Elia – 152.199 ascoltatori mensili Riccardo Stimolo – 147.430 ascoltatori mensili Cate Lumina – 146.273 ascoltatori mensili Plasma – 121.303 ascoltatori mensili Opi – 76.370 ascoltatori mensili Michele – 68.001 ascoltatori mensili Valentina Pesaresi – 63.773 ascoltatori mensili

Amici 25, classifica inediti

Di seguito, la classifica degli inediti su Spotify dei cantanti di Amici 25:

Valentina Pesaresi, Meglio – 1.477.190 stream Plasma, Perdere te – 1.117.207 stream Cate Lumina, RoseRovi – 1.105.900 stream Riccardo Stimolo, Prima di adesso – 1.105.121 stream Lorenzo Salvetti, Stupida vita – 962.680 stream Angie, Poco poco – 881.001 stream Opi, Fahrenheit – 866.350 stream Gard, Inferno – 820.355 stream Angie, Millemila missili – 792.995 stream Michele, Leggerezza d’amore – 784.594 stream Gard, Precipitando – 581.647 stream Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu – 546.628 stream Gard, Dimmi che mi vuoi – 516.087 stream Angie, Lettere al paradiso – 432.765 stream Opi, Scusa – 419.065 stream Flavia Buoncristiani, Qualcosa di grande – 418.901 stream Riccardo Stimolo, Mi fido di te – 412.662 stream Cate Lumina, Vuelve – 374.929 stream Elena D’Elia, Lolita – 352.790 stream Riccardo Stimolo, Un minuto in più – 352.565 stream Plasma, Perdigiorno – 323.295 stream Plasma, Segreto – 314.397 stream Elena D’Elia, A parte me – 268.436 stream Lorenzo Salvetti, Prima di te e dopo – 232.007 stream Elena D’Elia, Ossigeno – 230.280 stream Michele, È bello due volte – 195.266 stream Angie, Signorina – 173.287 stream Michele, Cattive strade – 163.845 stream Valentina Pesaresi, Catene – 159.613 stream Valentina Pesaresi, Tuttocambia – 146.231 stream Opi, Occhi diavolo – 134.209 stream Riccardo Stimolo, Gira – 131.707 stream

Classifica Inediti Amici 24

Di seguito, la classifica degli inediti dei cantanti di Amici 24:

Luk3, Parigi in motorino – 2.951.013 stream Trigno, Maledetta Milano – 2.847.318 stream Luk3, Valentine – 2.475.803 stream Jacopo Sol, Complici – 2.146.823 stream Antonia, Dove ti trovi tu? – 1.942.002 stream Antonia, Romantica – 1.828.060 stream Senza_Cri, Madrid – 1.756.216 stream Chiamamifaro, Perché – 1.566.877 stream Trigno, A un passo da me – 1.532.957 stream Luk3, Piangi – 1.445.568 stream Antonia, Giganti – 1.443.637 stream Nicolò Filippucci, Cuore bucato – 1.412.449 stream Vybes, Standard – 1.357.333 stream Nicolò Filippucci, Non mi dimenticherò – 1.309.655 stream Jacopo Sol, Di tutti – 1.004.834 stream Senza_Cri, Tutto l’odio – 983.054 stream Trigno, 100 sigarette – 917.972 stream Chiamamifaro, O.M.G. – 846.885 stream Luk3, Roma lo sa – 841.801 stream Nicolò Filippucci, Yin e Yang – 760.664 stream Chiamamifaro, Leone – 590.906 stream Vybes, Non mi passa – 539.860 stream Jacopo Sol, Estremo – 473.708 stream Senza_Cri, Grande muraglia – 440.466 stream Nicolò Filippucci, Un’ora di follia – 435.409 stream Antonia, Relax – 435.209 stream Trigno, D’amore non si muore – 324.297 stream Vybes, Chiedere aiuto – 266.145 stream

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