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Amici 25, flop cantanti dopo la finale: Lorenzo, Gard, Angie e il confronto (sorpendente) con la scorsa edizione

Dopo la finale del Serale di Amici 25 emergono dati non proprio positivi sugli inediti degli allievi: il confronto con la scorsa edizione apre a molte domande.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

A quasi una settimana dalla finale che ha incoronato Lorenzo Salvetti, Amici 25 si trova a fare i conti con numeri che lasciano poco spazio all’interpretazione. Gli streaming su Spotify raccontano un’edizione in affanno, lontana dai fasti della precedente, con un divario che va ben oltre la semplice flessione fisiologica. A colpire non è solo il totale complessivo, ma anche una classifica che ribalta ogni logica televisiva: chi ha lasciato il programma prima domina la vetta, mentre il vincitore insegue. I dati parlano chiaro, e la storia che raccontano è tutt’altro che scontata. Di seguito, i dettagli.

Amici 25 ‘arranca’ sulle piattaforme: streaming dimezzati rispetto all’edizione precedente

A pochi giorni dalla finale di Amici 25, vinta da Lorenzo Salvetti con l’inedito "Dimmelo tu", i dati di streaming raccontano un’edizione in difficoltà. Lorenzo guida la classifica degli ascoltatori mensili su Spotify con oltre 200mila ascolti, ma non domina gli streaming: il brano più ascoltato è "Meglio" di Valentina Pesaresi, scritta da Angelina Mango, seguita da Plasma con "Perdere te" a 1,11 milioni, Cate Lumina con "RoseRovi" a 1,10 milioni e Riccardo Stimolo con "Prima di Adesso" a pochissima distanza. Paradossalmente, tutti e quattro erano stati eliminati settimane prima della finale. "Stupida vita" di Lorenzo compare solo quinto con circa 960mila stream.

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Il quadro generale di Amici 25 risulta, inoltre, in netto calo rispetto all’edizione precedente: a fronte di 32 inediti pubblicati, gli stream totali si fermano a 16,79 milioni, contro i 34,87 milioni generati da Amici 24 nello stesso periodo. Anche il numero di brani oltre il milione di ascolti crolla da 15 a soli 4, a conferma di un’edizione che, fuori dal talent, ha faticato a imporsi sulle piattaforme musicali.

Amici 25, gli ascoltatori mensili su Spotify

Di seguito, vi riportiamo la classifica degli ascoltatori mensili su Spotify dei cantanti da Amici 25:

  1. Lorenzo Salvetti – 200.357 ascoltatori mensili
  2. Angie – 182.810 ascoltatori mensili
  3. Gard – 164.736 ascoltatori mensili
  4. Elena D’Elia – 152.199 ascoltatori mensili
  5. Riccardo Stimolo – 147.430 ascoltatori mensili
  6. Cate Lumina – 146.273 ascoltatori mensili
  7. Plasma – 121.303 ascoltatori mensili
  8. Opi – 76.370 ascoltatori mensili
  9. Michele – 68.001 ascoltatori mensili
  10. Valentina Pesaresi – 63.773 ascoltatori mensili

Amici 25, classifica inediti

Di seguito, la classifica degli inediti su Spotify dei cantanti di Amici 25:

  1. Valentina Pesaresi, Meglio – 1.477.190 stream
  2. Plasma, Perdere te – 1.117.207 stream
  3. Cate Lumina, RoseRovi – 1.105.900 stream
  4. Riccardo Stimolo, Prima di adesso – 1.105.121 stream
  5. Lorenzo Salvetti, Stupida vita – 962.680 stream
  6. Angie, Poco poco – 881.001 stream
  7. Opi, Fahrenheit – 866.350 stream
  8. Gard, Inferno – 820.355 stream
  9. Angie, Millemila missili – 792.995 stream
  10. Michele, Leggerezza d’amore – 784.594 stream
  11. Gard, Precipitando – 581.647 stream
  12. Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu – 546.628 stream
  13. Gard, Dimmi che mi vuoi – 516.087 stream
  14. Angie, Lettere al paradiso – 432.765 stream
  15. Opi, Scusa – 419.065 stream
  16. Flavia Buoncristiani, Qualcosa di grande – 418.901 stream
  17. Riccardo Stimolo, Mi fido di te – 412.662 stream
  18. Cate Lumina, Vuelve – 374.929 stream
  19. Elena D’Elia, Lolita – 352.790 stream
  20. Riccardo Stimolo, Un minuto in più – 352.565 stream
  21. Plasma, Perdigiorno – 323.295 stream
  22. Plasma, Segreto – 314.397 stream
  23. Elena D’Elia, A parte me – 268.436 stream
  24. Lorenzo Salvetti, Prima di te e dopo – 232.007 stream
  25. Elena D’Elia, Ossigeno – 230.280 stream
  26. Michele, È bello due volte – 195.266 stream
  27. Angie, Signorina – 173.287 stream
  28. Michele, Cattive strade – 163.845 stream
  29. Valentina Pesaresi, Catene – 159.613 stream
  30. Valentina Pesaresi, Tuttocambia – 146.231 stream
  31. Opi, Occhi diavolo – 134.209 stream
  32. Riccardo Stimolo, Gira – 131.707 stream

Classifica Inediti Amici 24

Di seguito, la classifica degli inediti dei cantanti di Amici 24:

  1. Luk3, Parigi in motorino – 2.951.013 stream
  2. Trigno, Maledetta Milano – 2.847.318 stream
  3. Luk3, Valentine – 2.475.803 stream
  4. Jacopo Sol, Complici – 2.146.823 stream
  5. Antonia, Dove ti trovi tu? – 1.942.002 stream
  6. Antonia, Romantica – 1.828.060 stream
  7. Senza_Cri, Madrid – 1.756.216 stream
  8. Chiamamifaro, Perché – 1.566.877 stream
  9. Trigno, A un passo da me – 1.532.957 stream
  10. Luk3, Piangi – 1.445.568 stream
  11. Antonia, Giganti – 1.443.637 stream
  12. Nicolò Filippucci, Cuore bucato – 1.412.449 stream
  13. Vybes, Standard – 1.357.333 stream
  14. Nicolò Filippucci, Non mi dimenticherò – 1.309.655 stream
  15. Jacopo Sol, Di tutti – 1.004.834 stream
  16. Senza_Cri, Tutto l’odio – 983.054 stream
  17. Trigno, 100 sigarette – 917.972 stream
  18. Chiamamifaro, O.M.G. – 846.885 stream
  19. Luk3, Roma lo sa – 841.801 stream
  20. Nicolò Filippucci, Yin e Yang – 760.664 stream
  21. Chiamamifaro, Leone – 590.906 stream
  22. Vybes, Non mi passa – 539.860 stream
  23. Jacopo Sol, Estremo – 473.708 stream
  24. Senza_Cri, Grande muraglia – 440.466 stream
  25. Nicolò Filippucci, Un’ora di follia – 435.409 stream
  26. Antonia, Relax – 435.209 stream
  27. Trigno, D’amore non si muore – 324.297 stream
  28. Vybes, Chiedere aiuto – 266.145 stream

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