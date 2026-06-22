Amici 25, da Lorenzo ad Angie: flop dei cantanti a un mese dalla finale. Perché il ‘sistema’ talent non funziona più A poche settimane dalla finalissima, cantanti come Lorenzo Salvetti o Angie faticano ad emergere nelle classifiche. E il confronto con recenti edizioni è preoccupante.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un mese circa dopo la finale di Amici 25, il verdetto non arriva più dai televoti, ma dalle classifiche ufficiali. E i numeri, questa volta, sono impietosi: i cantanti dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, a partire dal vincitore Lorenzo Salvetti, sono già scomparsi dai radar del mercato discografico italiano. Nella Top 100 FIMI singoli, aggiornata a questa settimana, non compare neanche un loro brano. Ed è un dato che racconta molto più del semplice flop di un’annata non entusiasmante. Ecco tutti i dettagli.

Amici 25, il crollo dei cantanti a un mese dalla finalissima

La finale di Amici 25 del 17 maggio, vinta da Lorenzo Salvetti, è stata già di per sé un campanello d’allarme: 3,48 milioni di spettatori e il 25,9% di share, minimo storico in termini di pubblico per il programma, pur con la vittoria netta sulla concorrenza. Sul piano musicale, però, è andata anche peggio. Nella settimana immediatamente successiva alla finale (quella in cui, teoricamente, gli inediti dovrebbero ‘volare’) nessuno dei brani dei ragazzi di Amici 25 è entrato in Top 100 singoli FIMI.

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E neppure l’uscita coordinata degli EP, il 22 maggio 2026, ha cambiato il quadro: nella Top 100 album della settimana 22, Angie ha debuttato al numero 44 con "Sogni di vetro", mentre Lorenzo è entrato al 52 con "Stupida vita", e Gard è rimasto addirittura fuori dalla Top 100. Ma soprattutto, lato singoli, nessuna traccia uscita da Amici ha ottenuto certificazioni FIMI (né oro né platino).

Il mercato discografico e la ‘bulimia’ del web

Si apre così una riflessione seria sullo stato dei talent, Amici in testa, e sui motivi del flop evidente. Sarebbe facile puntare il dito contro un’annata più debole delle attese, ma il vero punto è che il mercato musicale stesso è diventato talmente veloce e saturo da non lasciare più spazio di ‘sedimentazione’ ai giovani usciti dai programmai. Ogni venerdì vengono pubblicati nuovi singoli a decine, che intasano le piattaforme e comprimono i tempi di ascolto. Quindi o esplodono subito, oppure vengono letteralmente travolti dall’ondata successiva.

Insomma in Italia, i ragazzi di Amici (e X Factor) escono da un tritacarne televisivo per finire immediatamente in quello degli streaming, dove il vero avversario sono gli algoritmi di Spotify e TikTok. Se il brano di Salvetti o Angie non diventa suono virale su TikTok, per una fetta enorme di pubblico giovane è come se non esistesse. La carriera quindi si gioca in poche settimane, mentre un singolo sbagliato, o semplicemente non ‘esploso’, rischia di marchiare l’artista come non performante fin da subito.

Il confronto con le edizioni passate di Amici

Il rapporto con il passato non lontanissimo fa ancora più impressione. Nel 2021, Sangiovanni stupiva con "Lady" al numero 2 FIMI nella settimana della finale, con un quadruplo platino (oltre 280mila copie), mentre "Malibù", arrivata a 800mila copie, balzava al primo posto e restava in Top 10 per i successivi quattro mesi. Angelina Mango, invece, vincitrice del 2023, ha replicato con numeri altissimi e il trionfo a Sanremo. Oggi i due viaggiano su 1,6 e 2,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, rispettivamente.

Non stiamo parlando di preistoria, ma di tre e cinque anni fa. Nel frattempo, però, il consumo di musica si è ulteriormente accelerato e polarizzato: pochi nomi forti (spesso già affermati o sostenuti da macchine promozionali enormi) e una lunga coda di artisti che faticano anche solo a comparire in classifica per una settimana.

X Factor ovviamente non se la passa meglio, dato che per trovare un vincitore con un impatto certificato bisogna andare parecchio indietro. L’ultima vincitrice Rob (Roberta Scandurra) fatica a superare i 100mila ascoltatori mensili su Spotify, surclassata persino dal secondo classificato eroCaddeo. Amici, se non altro, ha comunque continuato a sfornare nomi certificati, dalla stessa Angelina a Sangiovanni, fino ai più recenti Mida o Sarah Toscano. Ma la tendenza è nettamente in calo. E le soluzioni per uscire dall’impasse non sembrano all’orizzonte.

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