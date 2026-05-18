Amici 25, finale da record negativo in TV (ma c’è un motivo): la reazione di Pier Silvio Berlusconi
La finale del talent resta leader della serata, ma il confronto con il passato racconta un cambiamento sempre più evidente nella televisione generalista.
La finale di Amici ha chiuso un’altra stagione confermandosi leader della prima serata, ma con numeri che raccontano in modo sempre più evidente il cambiamento delle abitudini televisive del pubblico italiano. La puntata conclusiva del talent di Maria De Filippi ha infatti raccolto 3.483.000 spettatori con il 25,9% di share, un dato che consente comunque la vittoria della serata ma che si inserisce in un trend discendente rispetto alle stagioni precedenti, soprattutto se si guarda alle edizioni di pochi anni fa.
Amici 25: il talent di Maria De Filippi in calo costante nelle puntate finali
Il confronto con il passato è inevitabile, e forse anche impietoso: la finale del 2021 superava abbondantemente i 6 milioni di spettatori, segnando un picco che oggi appare lontanissimo. In soli cinque anni, dunque, il programma ha perso una fetta consistente di pubblico, pur restando uno dei prodotti più forti e riconoscibili del prime time di Canale 5. Non si tratta di un fenomeno isolato. Il calo degli ascolti di Amici si inserisce in una dinamica più ampia che coinvolge l’intera televisione generalista, sempre più condizionata dall’ascesa delle piattaforme streaming e dal cambiamento delle abitudini di visione. La fruizione dei contenuti è diventata frammentata, meno legata alla diretta e più orientata alla scelta on demand. A incidere è anche la nuova centralità dell’access prime time, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più dominante grazie a programmi capaci di catalizzare milioni di spettatori già prima dell’inizio della prima serata vera e propria. Questo ha inevitabilmente ridisegnato gli equilibri complessivi dell’Auditel. Nonostante ciò, Amici continua a mantenere una posizione di assoluto rilievo nel panorama televisivo italiano, restando un punto di riferimento per il pubblico giovane e un trampolino di lancio per nuovi talenti della musica e dello spettacolo. Il programma continua infatti a generare forte attenzione sui social e a influenzare il mercato discografico nei mesi successivi alla sua conclusione.
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Il commento positivo di Pier Silvio Berlusconi e il valore di Amici
A fronte di un risultato numericamente inferiore rispetto al passato, da Mediaset è arrivato un segnale di grande apprezzamento. Pier Silvio Berlusconi ha voluto complimentarsi direttamente con Maria De Filippi, sottolineando il valore del programma al di là dei soli dati Auditel: "Amici è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi", ha scritto l’amministratore delegato di Mediaset nel messaggio rivolto alla conduttrice. Ha poi aggiunto: "Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. Amici è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio". Le parole arrivano in un momento in cui il programma, pur perdendo spettatori rispetto al passato, continua a essere considerato un punto cardine del palinsesto di Mediaset.
La vittoria di Lorenzo Salvetti nell’ultima edizione chiude un’altra stagione intensa, che conferma come Amici resti uno dei format più longevi e solidi della televisione italiana. Il dato degli ascolti, pur inferiore rispetto alle edizioni record, non intacca la centralità del programma nel palinsesto di Canale 5.
Gli ascolti delle ultime finali di Amici
- 2021: 6.667.000 spettatori (33,50%) – vincitore Giulia Stabile
- 2022: 4.327.000 spettatori (28,65%) – vincitore Luigi Strangis
- 2023: 4.860.000 spettatori (29,30%) – vincitore Mattia Zenzola
- 2024: 4.484.000 spettatori (31,80%) – vincitore Sarah Toscano
- 2025: 3.786.000 spettatori (26,90%) – vincitore Daniele Doria
- 2026: 3.483.000 spettatori (25,90%) – vincitore Lorenzo Salvetti
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