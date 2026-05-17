Amici 25 Serale, anticipazioni finale: nuovo regolamento, giudici depotenziati e favoriti. Chi vince stasera
Amici 25 cambia data per la finale, televoto decisivo tra Lorenzo e Angie, chi è il superfavorito e chi sono gli ospiti. E' tutto pronto per la grande serata.
Dopo un’edizione con ascolti in netto calo, è tutto pronto per la finalissima di Amici 25 che, non sarà sabato 16 ma stasera, domenica 17 maggio (per evitare la concorrenza con l’Eurovision 2026). Dunque, l’attesa è finita per i fan del talent: chi sarà quest’anno a sollevare la coppa? Chi è il favorito tra: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo? Cosa dicono le quote? Vediamo tutto nello specifico, quindi, proseguite la lettura.
Amici 25, anticipazioni per la finale: ballottaggio tra Angie e Lorenzo e chi sono i finalisti
La finale della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi è arrivata. Il talent show di Canale 5, protagonista degli ascolti del sabato sera, andrà eccezionalmente in onda stasera, 17 maggio, per evitare la sovrapposizione con la finale dell’Eurovision Song Contest. Una scelta strategica di Mediaset per mantenere alta l’attenzione sul programma e confermare il successo di una stagione molto seguita dal pubblico, anche se con ascolti in leggero calo. Tra i finalisti si sono distinti diversi talenti: Elena ha rafforzato la propria identità artistica grazie anche al supporto di Anna Pettinelli, mentre Angie è convinta per crescita scenica e maturità vocale. Lorenzo continua ad apprezzare per tecnica e interpretazione, mentre Alessio ha colpito per il suo percorso di ritorno dopo alcuni problemi di salute. Emiliano, invece, è considerato uno dei ballerini più promettenti di questa edizione grazie alle sue qualità tecniche ed espressive. Alessio, protagonista di un importante ritorno dopo alcuni problemi di salute, e Nicola, tra i concorrenti più competitivi di questa fase finale.
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La finale andrà in onda in diretta e sarà il pubblico da casa a decretare il vincitore assoluto tramite televoto. Sarà possibile esprimere la propria preferenza via SMS ai numeri 477.000.1 e 477.000.0.
In studio torneranno anche i protagonisti del Serale: i giudici Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, insieme ai professori che hanno accompagnato gli allievi durante tutto il percorso, da Alessandra Celentano a Rudy Zerbi, passando per Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel L.
Il nuovo regolamento, giuria ‘depotenziata’
Cambiano le regole per la finalissima di Amici 25 e, stavolta, il potere passerà interamente nelle mani del pubblico. Dopo un Serale deciso settimana dopo settimana dai giudici in studio, nell’ultima puntata sarà esclusivamente il televoto a stabilire il vincitore. Secondo quanto riportato dal regolamento della finale, la giuria composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio avrà soltanto il compito di commentare le performance dei concorrenti, senza alcuna possibilità di incidere sul risultato finale. A decretare chi conquisterà il titolo saranno quindi i telespettatori, che potranno votare tramite SMS, web e piattaforme ufficiali del programma. Novità anche nel meccanismo delle sfide: nella prima fase della serata i concorrenti verranno separati in base alla propria categoria artistica, evitando quindi confronti diretti tra cantanti e ballerini.
Amici 25, chi è il favorito per la vittoria: cosa dicono i sondaggi e le quote
Secondo il bookmaker, la danza resta favorita per la vittoria finale. Le quote Sisal indicano Alessio come principale candidato al trionfo con quota 1.90, seguito da Emiliano a 5.00 e Lorenzo a 6.00. Più distanti Angie ed Elena, entrambe oltre quota 9.00. Anche nei testa a testa Alessio risulta in vantaggio, confermando la fiducia degli scommettitori in una possibile vittoria di un ballerino. Stando al sondaggio di Libero Magazine (clicca QUI per votare), il pubblico ha idee più frammentate rispetto ai bookmaker:
Un quadro che evidenzia una competizione aperta, soprattutto tra i cantanti e i ballerini più popolari. Di seguito, vi riportiamo le quote:
- Alessio – 1.90 (super favorito Sisal)
- Emiliano – 5.00
- Lorenzo – 6.00
- Nicola – 9.00
- Angie – 9.00
- Elena – 16.00
Chi vince Amici: il premio in palio
Il trionfatore di Amici 25 porterà a casa un montepremi da 150mila euro in gettoni d’oro, mentre ai vincitori delle singole categorie verrà assegnato un riconoscimento da 50mila euro.
Spazio anche agli altri premi speciali della serata. Torna infatti il Premio della Critica powered by Enel, anch’esso del valore di 50mila euro in gettoni d’oro, che sarà assegnato da una giuria composta da giornalisti e rappresentanti delle principali testate italiane, tra quotidiani, agenzie stampa e siti specializzati.
Nel corso della finale verranno inoltre consegnati il Premio delle Radio, deciso dai network radiofonici italiani, il Premio Unicità messo in palio da Oreo da 30mila euro in gettoni d’oro e il Premio Keep Dreaming firmato Marlù, destinato ai finalisti e dal valore di 7mila euro.
Quando e dove vedere la finale di Amici 25
La finale di Amici 25 vi aspetta stasera, domenica 17 maggio 2026 su Canale 5, alle 21.20. Se davvero non volete perdere chi sarà tra i giovani talenti a sollevare la coppa di questa edizione, non dovete fare altro che seguire la diretta. Potete seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity.
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