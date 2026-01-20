Amici 25, l’esodo continua: Valentina molla tutto e va via (ma forse torna)
La cantante ha deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi proprio su consiglio della conduttrice in seguito a un crollo emotivo
Un altro addio ad Amici 25? La 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi continua a essere segnata da ritiri, crisi ed eliminazioni a sorpresa; dopo gli addii di Giorgia, Paola e Flavia della scorsa settimana, infatti, un’altra allieva potrebbe lasciare la scuola. Si tratta di Valentina Pesaresi che, su consiglio di Maria De Filippi, tornerà a casa per prendersi qualche giorno di pausa in seguito a un crollo emotivo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Amici 25, anche Valentina abbandona la scuola: perché
La puntata del daytime di ieri lunedì 19 gennaio 2026 di Amici 25 è stata scossa dall’ennesimo colpo di scena. Dopo l’uscita di scena di Giorgia, Paola e Flavia, infatti, anche Valentina Pesaresi ha deciso di lasciare la scuola di Maria De Filippi. Demoralizzata dai recenti risultati (che l’hanno vista a lungo nella parte bassa della classifica), la cantante ha iniziato a riflettere sul proprio futuro ed è arrivata a confrontarsi col suo insegnante Rudy Zerbi: "Non so se voglio fare questo, non so se sono adatta". La cantante è caduta in preda a una crisi e il crollo emotivo l’ha evidentemente portata a dubitare di sé stessa e delle sue capacità.
L’intervento di Maria De Filippi: il consiglio all’allieva
Chi invece non dubita di Valentina è Maria De Filippi che, vedendo Valentina travolta da questa tempesta di emozioni, le ha consigliato di lasciare la scuola di Amici e tornare a casa per una settimana per riflettere con più calma sul suo percorso passato e futuro. Si tratta di un’eccezione unica nella storia di Amici: la speranza è che Valentina possa ritrovare sé stessa e tornare nella scuola tra qualche giorno con un nuovo spirito. Quel che è certo, invece, è che la 25esima edizione del talent show continua a essere segnata da ritiri e crisi, forse dettate dalle condizioni sempre più stressanti tra i banchi di scuola o forse da una minore ‘tenuta’ da parte degli allievi, i quali sempre più spesso non si trovano in sintonia coi professori. Una situazione da monitorare in vista della fase Serale, che si fa sempre più vicina.
