Amici 25, Elena D’Amario rompe il silenzio: “Ecco perché ho bloccato l’eliminazione”. E svela un retroscena su Maria La ballerina e giudice del Serale ha spiegato dopo giorni concitati il perché della sua scelta. Aveva messo in stand-by la scelta tra Alex Calu e Angie. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Elena D’Amario non fa marcia indietro. E risponde a tono alle critiche esplose dopo la sua decisione di ‘bloccare’ un’eliminazione al Serale di Amici 25, rivendicando una scelta istintiva ma rispettosa nei confronti dei ragazzi in gara. Lo ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la ballerina ed ex allieva del programma, che ha anche rivelato l’insegnamento più importante ricevuto dalla padrona di casa Maria De Filippi. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amici 25, la scelta di Elena D’Amario che ha diviso il pubblico

Giurata di Amici 25 insieme ad Amadeus, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio, Elena è finita al centro della bufera quando, nel corso di una delle ultime puntate del Serale, ha chiesto di sospendere l’eliminazione tra Alex Calu e Angie. Ha infatti spiegato di sentirsi incapace di scegliere chi mandare a casa in quel momento, spiazzando lo studio e provocando un dibattito social accesissimo.

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A distanza di qualche giorno, la ballerina e coreografa ha rimesso ordine nella questione, chiarendo le sue ragioni in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. "Non volevo lavarmi le mani dal mio ruolo di giurata", ha raccontato, "ma ho agito d’istinto, in segno di rispetto per i ragazzi. So bene quanto conti rimanere in gara anche solo un minuto in più per mostrare chi sei davvero. Rinviare l’eliminazione mi sembrava la scelta naturale". Per lei, insomma, non è stato un modo per sfuggire alle responsabilità, ma un tentativo di proteggere il percorso di due allievi arrivati a un punto delicatissimo del loro cammino nel talent.

Elena ha poi ammesso di aver vissuto un momento di forte titubanza, temendo anche di creare problemi in diretta: "Ho avuto un attimo di esitazione, temevo di poter causare dei disguidi, ma poi Maria è uscita con me e mi ha abbracciato: lì mi sono tranquillizzata perché ho capito che era la decisione giusta".

L’insegnamento di Maria De Filippi e il passato da allieva

Non a caso, la ballerina sottolinea quanto Maria continui ad essere un punto di riferimento nel suo modo di giudicare. "Basta vederla per imparare la cosa più importante", dice Elena, "ovvero che ogni giudizio serve ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso. Per me questo suo insegnamento è diventato un mantra". Ed è forse da questa idea di giudizio ‘che accompagna’ che è nata la scelta di prendersi più tempo, pur sapendo di esporsi a critiche inevitabili.

Del resto, Elena D’Amario conosce Amici dall’interno come pochi altri. È entrata nella scuola da allieva nella nona edizione, per poi diventare ballerina professionista del cast e oggi giudice del Serale. Per lei, quello studio è un luogo carico di memoria: "Mi riporta a quando ero allieva…oggi assieme agli altri giurati mi dà un’emozione fortissima perché è il posto in cui l’agitazione si trasforma in adrenalina positiva". Non sorprende, quindi, che Elena senta sulla sua pelle il peso di una scelta che può cambiare la vita di un concorrente. Proprio come è successo a lei agli inizi. Quando ancora non sapeva chi sarebbe diventata.

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