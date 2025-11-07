Amici 25, rottura nel daytime, Flavia scarica Plasma: “Come posso avere un rapporto normale con te?” Nella puntata gi oggi venerdì 7 novembre 2025 del talent show di Maria De Filippi il ballerino Francesco ha fatto i conti con le sue debolezze: cos’è successo

Cala il sipario su un’altra settimana di Amici 25. Oggi venerdì 7 novembre 2025, infatti, nel pomeriggio di Canale 5 è andato in onda l’ultimo appuntamento del daytime del talent show di Maria De Filippi, in attesa della puntata di domenica. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Amici 25, il daytime di oggi (venerdì 7 novembre 2025): il chiarimento tra Flavia e Plasma

Nella puntata di oggi venerdì 7 novembre 2025 del daytime della 25esima edizione di Amici si è tornati a parlare dei rapporti tra Plasma, Antonio Silvestri all’anagrafe, e Flavia. "Guarda che tu spacchi qui dentro, sei vulcanica" ha ammesso il cantante del team di Rudy Zerbi in una delle sue classiche avances, ma – nonostante tra i due sembrasse esserci del tenero – la cantante della squadra di Anna Pettinelli si è tirata indietro: "La situazione tra me e te non è ancora del tutto chiarita… come posso avere un rapporto normale con te?". "Mi stai dicendo basta? C’è del potenziale tra me e te, com’è possibile che tu non veda questa cosa che esiste? Alcune cose sono chiare" si è inizialmente sfogato Plasma, che però si è calmato poco dopo accettando di buon grado la sincerità di Flavia, con cui non vuole perdere assolutamente il rapporto di amicizia: "Hai fatto bene a dirmelo (…) L’importante è che non rovianiamo questo rapporto, hai fatto bene a fermarmi".

Le debolezze di Francesco e la sfida di Angie: cos’è successo

Dopo le emozionanti prove di Valentina, è arrivato il tempo della sfida per Angie, chiamata a giocarsi il tutto per tutto per restare nella scuola di Amici di Maria De Filippi contro Oasi. La giovane cantante di Lorella Cuccarini ha cantato il suo inedito ‘Poco poco’ e ha vinto "grazie alla sua emotività", mentre il cantante veneto – nonostante il timbro interessante – non è riuscito a distinguersi dalle tante voci indie pop simili alla sua.

La professionista Alessia, intanto, ha mandato a chiamare Francesco per un incontro motivazionale. "Mi sono ritrovata in tante cose che hai scritto nella tua lettera agli allievi, il non ritenersi soddisfatti, il non vedersi belli… Ma io ne ho sempre parlato, tu tendi a chiuderti" ha spiegato la maestra. "Da quando ho iniziato a fare danza è così, mi sento stupido" ha raccontato Francesco, poi scoppiato in lacrime. Alessia ha spinto il ballerino ad aprirsi fissandosi allo specchio ed elencare tutte le sue qualità fisiche e non, in un momento di grande intimità: "Tu hai tantissimo da dare, cerca di tirarlo fuori".

