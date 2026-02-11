Amici 25, lacrime e polemiche: il crollo di Opi (tra le critiche) ed Emiliano vola verso il Serale Nella puntata del daytime di oggi l’ennesima ‘crisi’ di un allievo ha fatto discutere molto sui social: Emiliano raccoglie la maggioranza delle preferenze

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuove crisi e fase Serale all’orizzonte ad Amici 25. Nella puntata del daytime di oggi mercoledì 11 febbraio 2026, infatti, il ‘crollo’ di Opi ha fatto discutere e non poco, soprattutto sui social. Emiliano, intanto, ha raccolto la maggioranza delle preferenze degli allievi, avvicinandosi sempre si più alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 25, il (nuovo) crollo di Opi scatena i social: perché

La notizia dell’ingresso di Valentina nella squadra di Anna Pettinelli – a quanto pare – ha scosso particolarmente Opi. Il giovane cantante di, Simone Opini all’anagrafe, teme evidentemente la pressione e la nuova concorrenza creatasi nel team dopo l’addio di Valentina a Rudy Zerbi. Nella puntata del daytime di Amici di oggi mercoledì 11 febbraio 2026, durante le prove, Opi è infatti crollato e scoppiato a piangere nel pieno dell’esibizione, finendo anche col litigare con la vocal coach: "Ho buttato la mia vita". "È un dato di fatto… non so fare le cover" si è sfogato il cantante, protagonista dell’ennesimo crollo emotivo. In un’edizione segnata da continue crisi personali e momenti di sconforto, l’allievo di Anna Pettinelli è stato in effetti spesso al centro delle puntate del daytime, attirando anche le critiche dei social: "Inaspettato…", "Per carità mi dispiace per lui però quante clip di sfogo ha lui? tantissime", "Vedo più opi che mia madre", "C’è sempre Opi ogni giorno", "Si lamenta delle stesse cose da settembre", "È diventato pesante" etc. si legge su Instagram tra i commenti alla sua clip.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Emiliano pronto per la fase Serale? Il voto degli allievi e le sue parole

Se da un lato Opi teme di non raggiungere la fase Serale, dall’altra – tra i ballerini – c’è chi può guardare con grande fiducia al futuro. Si tratta di Emiliano, che è stato il più votato dagli allievi, che lo ritengono il più meritevole di volare alla fase finale di Amici. "Mi fanno proprio piacere le cose che mi avete detto perché comunque non abbiamo mai avuto prima un momento di confronto tra di noi…. Veramente, grazie" ha confessato, visibilmente emozionato, Emiliano. Il giovane ballerino ha ottenuto 9 voti e raggiunto la maggioranza, seguito da Alex (8 voti) e Kiara (1 voto); zero voti invece per Nicola e Simone.

Potrebbe interessarti anche