Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Amici 25, lacrime e polemiche: il crollo di Opi (tra le critiche) ed Emiliano vola verso il Serale

Nella puntata del daytime di oggi l’ennesima ‘crisi’ di un allievo ha fatto discutere molto sui social: Emiliano raccoglie la maggioranza delle preferenze

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuove crisi e fase Serale all’orizzonte ad Amici 25. Nella puntata del daytime di oggi mercoledì 11 febbraio 2026, infatti, il ‘crollo’ di Opi ha fatto discutere e non poco, soprattutto sui social. Emiliano, intanto, ha raccolto la maggioranza delle preferenze degli allievi, avvicinandosi sempre si più alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 25, il (nuovo) crollo di Opi scatena i social: perché

La notizia dell’ingresso di Valentina nella squadra di Anna Pettinelli – a quanto pare – ha scosso particolarmente Opi. Il giovane cantante di, Simone Opini all’anagrafe, teme evidentemente la pressione e la nuova concorrenza creatasi nel team dopo l’addio di Valentina a Rudy Zerbi. Nella puntata del daytime di Amici di oggi mercoledì 11 febbraio 2026, durante le prove, Opi è infatti crollato e scoppiato a piangere nel pieno dell’esibizione, finendo anche col litigare con la vocal coach: "Ho buttato la mia vita". "È un dato di fatto… non so fare le cover" si è sfogato il cantante, protagonista dell’ennesimo crollo emotivo. In un’edizione segnata da continue crisi personali e momenti di sconforto, l’allievo di Anna Pettinelli è stato in effetti spesso al centro delle puntate del daytime, attirando anche le critiche dei social: "Inaspettato…", "Per carità mi dispiace per lui però quante clip di sfogo ha lui? tantissime", "Vedo più opi che mia madre", "C’è sempre Opi ogni giorno", "Si lamenta delle stesse cose da settembre", "È diventato pesante" etc. si legge su Instagram tra i commenti alla sua clip.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Emiliano pronto per la fase Serale? Il voto degli allievi e le sue parole

Se da un lato Opi teme di non raggiungere la fase Serale, dall’altra – tra i ballerini – c’è chi può guardare con grande fiducia al futuro. Si tratta di Emiliano, che è stato il più votato dagli allievi, che lo ritengono il più meritevole di volare alla fase finale di Amici. "Mi fanno proprio piacere le cose che mi avete detto perché comunque non abbiamo mai avuto prima un momento di confronto tra di noi…. Veramente, grazie" ha confessato, visibilmente emozionato, Emiliano. Il giovane ballerino ha ottenuto 9 voti e raggiunto la maggioranza, seguito da Alex (8 voti) e Kiara (1 voto); zero voti invece per Nicola e Simone.

Potrebbe interessarti anche

Anna Pettinelli

Amici 25: rivincita di Flavia e Opi su Anna Pettinelli che sbotta con Rudy Zerbi: “Tu sei pazzo”

Nella puntata di oggi giovedì 8 gennaio 2025 del talent show di Maria De Filippi i d...
amici maria de filippi morto marito

Amici 25, anticipazioni e cast ribaltato: un'allieva via in lacrime, due new entry e quattro 'big' in bilico

Oggi, domenica 1° febbraio 2026, su Canale 5 c'è la 17esima puntata di Amici 25: ecc...
Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 18 gennaio 2026

Amici 25, anticipazioni: Anna Pettinelli ai ferri corti con un allievo, nuovi inediti e tensione in studio

Anche oggi, domenica 18 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Ca...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 7 dicembre 2025

Amici 25, le pagelle: il saluto di Maria De Filippi alla maestra Celentano (8), Anna Pettinelli e lo scontro con Opi (5), Brunori giudice super (9)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 18 gennaio 2026 dello sto...
Amici di Maria De Filippi

Amici 25, spoiler clamoroso e polemiche, web in subbuglio per Flavia: “Letteralmente scioccata”

Le anticipazioni trapelate dopo la registrazione della puntata domenicale del talent...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 11 gennaio 2026

Amici 25, anticipazioni: doppio addio e scelta choc di Plasma. Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli finisce male

Oggi, domenica 11 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5...
Amici 25, anticipazioni puntata domenica 25 gennaio 2026

Amici 25, un’allieva assente e battibecco tra Alessandra Celentano e un giudice

Oggi, domenica 25 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo e imperdibile appuntamen...
Amici di Maria De Filippi

Amici 25: cambia il regolamento, Kiara in bilico e Pettinelli (perfida) 'cancella' la prima maglia del Serale

Oggi, domenica 8 febbraio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 30 novembre 2025

Amici 25, anticipazioni: addio choc di Isobel e lite furiosa tra Celentano e Peparini

Oggi, domenica 30 novembre 2025, nuova puntata di Amici 25 su Canale 5: ecco ospiti,...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Opi

Opi
Michele Ballo

Michele Ballo
Angie

Angie
Flavia Buoncristiani

Flavia Buoncristiani

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963