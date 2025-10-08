Amici 25, prima sfida e Marcello Sacchetta decide sull’eliminazione di Matilde: il suo verdetto (soffertissimo) Marcello Sacchetta in crisi davanti alla prima sfida di Amici 25: Matilde Sofia Fazio riesce a conquistare il verdetto

Il daytime di Amici 25 dell’8 ottobre 2025 ha aperto il sipario sulla prima delle tre sfide anticipate, con protagonista Matilde Sofia Fazio, ballerina del team di Veronica Peparini. La giovane allieva è scesa in pista contro Janira, e a giudicare la performance è stato Marcello Sacchetta, ex professionista e volto storico del talent show. La sfida si è aperta con Matilde chiamata a esibirsi su una coreografia sulle note di Il bene nel male di Madame.

Daytime Amici 25 (oggi 8 ottobre): l’incertezza di Marcello Sacchetta e la tensione in casetta

L’energia e la passione della ballerina sono state evidenti fin dai primi passi, ma una volta conclusa l’esibizione, Sacchetta ha mostrato subito la sua indecisione: "Siete due ballerine completamente diverse, è difficile. Sono io ora ad avere bisogno di tempo", ha dichiarato. Così Matilde è stata mandata in casetta, dove ha potuto confrontarsi con i compagni e ricevere sostegno, cercando di calmare la tensione che cresceva minuto dopo minuto.

L’attesa del verdetto ha reso l’atmosfera in casetta quasi palpabile. Matilde, pur cercando di mostrarsi tranquilla, non ha potuto nascondere la propria agitazione, mentre Emiliano e Maria Rosaria, due compagni scelti come supporto, hanno cercato di incoraggiarla. Nel frattempo, Sacchetta ha chiesto un’ora di tempo attraverso un videomessaggio per riflettere meglio sulla decisione. La ballerina ha così atteso davanti a un pc messo a disposizione dalla produzione, discutendo ogni dettaglio della sua esibizione con i compagni. L’ansia cresceva, ma anche la determinazione: Matilde era pronta a difendere il proprio posto nella scuola, consapevole di aver dato il massimo. Un’ora dopo, la produzione ha comunicato che entrambe le sfidanti sarebbero tornate in studio per una nuova esibizione, rendendo la sfida ancora più intensa e cruciale.

Il verdetto finale: Matilde resta ad Amici 25

Tornate in studio, Matilde e Janira hanno eseguito nuovamente le loro coreografie, mostrando due stili e approcci completamente differenti. Sacchetta ha voluto rivedere l’esibizione di Janira prima di prendere la decisione finale, segnale della sua profonda difficoltà nel giudicare.

Dopo aver espresso apprezzamento per entrambe – l’energia e la preparazione di Janira, la trasparenza e la passione di Matilde – il giudice ha finalmente annunciato il verdetto: "Questa sfida per me oggi la vince Matilde". Un sospiro di sollievo ha attraversato la casetta: la ballerina può continuare il suo percorso ad Amici 25, festeggiando insieme ai compagni e dimostrando di aver superato con coraggio la sua prima prova. Nonostante lo stress e l’attesa, Matilde ha dimostrato che talento e cuore sono sempre vincenti, confermando la fiducia riposta in lei dal team di Veronica Peparini.

