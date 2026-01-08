Amici 25: rivincita di Flavia e Opi su Anna Pettinelli che sbotta con Rudy Zerbi: “Tu sei pazzo”
Nella puntata di oggi giovedì 8 gennaio 2025 del talent show di Maria De Filippi i due allievi si sono esibiti con canzoni scelte da loro: lite tra i prof
Nuovo appuntamento con Amici 25. C’era ovviamente tantissima attesa per la puntata del daytime di oggi giovedì 8 gennaio 2026 del talent show di Maria De Filippi; dopo la ‘ribellione’ di Flavia e Opi contro Anna Pettinelli, infatti, i due allievi sono stati chiamati a esibirsi davanti ai professori. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli
Amici 25, il daytime di oggi (venerdì 8 gennaio 2026): Flavia e Opi contro Anna Pettinelli
Nella puntata di Amici dell’ultima domenica Flavia Buoncristiani e Opi – Simone Opini all’anagrafe – hanno avuto un duro confronto con Anna Pettinelli, accusata di avere ‘limitato’ i suoi studenti con una scelta dei brani discutibile. L’insegnante del talent show di Maria De Filippi si è lamentata del rendimento "stagnante" dei due allievi e ha deciso di sospendere la maglia di Flavia. Ultimo in classifica, Opi si è sfogato duramente e, insieme alla sua compagna di classe, ha chiesto alla produzione di potere cantare un brano scelto da lui per dimostrare finalmente quanto vale al massimo delle sue possibilità. Nell’appuntamento del daytime di oggi giovedì 8 gennaio 2026, dunque, sia Flavia che Opi si sono esibiti davanti ai prof. convincendo tutti.
La lite con Rudy Zerbi: cos’è successo
L’esibizione di Flavia e Opi – come detto – ha messo d’accordo tutti, dagli insegnanti al pubblico. Anna Pettinelli stessa ha fatto mea culpa, aprendo a una collaborazione più distesa in futuro con Opi: "Non mollo le mie idee ma fai una lista di canzoni che ti piacciono, OPI, e le valuterò". L’ottima performance dei due allievi ha però suscitato più di qualche dubbio tra i colleghi, in particolare Rudy Zerbi. Dopo avere ascoltato Opi cantare "È delicato" di Zucchero, infatti, l’insegnante di canto si è interrogato: "Quando i pezzi se li sceglie lui le cose vanno bene, come mai? Perché succede questo?" la frecciata di Rudy, che ha mandato su tutte le furie Anna Pettinelli: "Non è stato così, ha scelto due canzoni… Non dire stupidaggini (…) Uno arriva ultimo in classifica perché la canzone è sbagliato? Ma siamo impazziti? Tu sei pazzo, sei matto".
