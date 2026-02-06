Amici 25, svolta verso il serale e i prof scaricano tre allievi (tra le lacrime): Peparini in crisi e Kiara crolla
Amici 25 entra nella fase più delicata: i professori fanno le prime scelte per il Serale, tra esclusioni dolorose, reazioni a caldo e polemiche social.
Manca circa un mese e mezzo al debutto del Serale di Amici 25, ma nella scuola di Maria De Filippi l’atmosfera è già carica di tensione. Nel daytime in onda oggi, venerdì 6 febbraio 2026, professori sono stati chiamati a esporsi, immaginando chi porterebbero oggi nella fase finale del talent. Una simulazione che, però, ha avuto l’effetto di un vero terremoto emotivo: esclusioni pesanti, lacrime amare e reazioni accese anche sui social. Tra canto e danza, il percorso verso il Serale si fa sempre più selettivo.
Amici 25, le scelta dei prof verso il Serale
I professori di canto non hanno avuto esitazioni nel motivare le loro scelte, anche se per gli allievi coinvolti è stato un colpo durissimo. Rudy Zerbi, fedele alla sua visione discografica, ha ammesso che al momento non porterebbe Valentina al Serale. Secondo il docente, la cantante non ha ancora una direzione artistica chiara, un’insicurezza che la stessa allieva ha riconosciuto, confessando di avere un’idea di sé ma non un progetto ancora definito per il futuro.
Decisione altrettanto sofferta quella di Anna Pettinelli, che escluderebbe Elena D’Elia. Dopo due mesi di lavoro intenso nella scuola, la cantante non ha nascosto la delusione: il Serale rappresenta un traguardo fondamentale e l’idea di fermarsi ora pesa più che mai. Lorella Cuccarini, invece, lascerebbe fuori Lorenzo Salvetti. Arrivato più tardi rispetto agli altri, secondo la prof non è riuscito a lasciare un segno abbastanza forte nelle dinamiche del talent di Canale 5. Lorenzo ha reagito con grande maturità, condividendo il punto di vista dell’insegnante ma ammettendo il rammarico di non aver potuto iniziare il percorso fin dall’inizio.
Emanuel Lo esclude Kiara: lacrime e polemiche sui social
Se le scelte nel canto hanno colpito, nel ballo la situazione è stata ancora più esplosiva. Emanuel Lo, tra i suoi allievi, ha dichiarato che al momento non porterebbe Kiara al Serale preferendo salvare l’altro suo allievo Alessio. Una decisione che ha profondamente ferito la ballerina, scoppiata in lacrime subito dopo il verdetto:
"In realtà sono qui da poco tempo. Ha senso ma mi dispiace, perché vorrei dimostrare che valgo il serale e che posso fare di più. Alessio ha fatto un bel percorso, ci sta ma sono molto triste"
Sui social, la reazione del pubblico non si è fatta attendere. In molti hanno difeso Kiara, parlando di una scelta ingiusta e difficile da comprendere: "Mamma mia, Kiara trattata così non lo merita", scrive qualcuno. E ancora: "Ma il senso di farla entrare per poi escluderla dal Serale qual è?". E poi "Merita più lei di Alessio". Intanto, mentre anche Alessandra Celentano e Veronica Peparini vivono momenti di riflessione e confronto, il Serale si avvicina inesorabilmente. Le decisioni non sono definitive, ma una cosa è certa: ad Amici 25 il percorso verso la fase finale sarà tutt’altro che indolore.
