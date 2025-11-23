Amici 25, cosa è successo: Celentano sprona Emiliano e affonda Pierpaolo, De Filippi interviene. Valentina canta Angelina Mango Cosa è successo nella puntata di domenica 23 novembre 2025 del talent show di canale 5 creato da Maria De Filippi

La nuova puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi, in onda domenica 23 novembre 2025 è partita da una sfida, quella della ballerina Paola che si è battuta contro Alex, giudicate entrambe dal coreografo e ballerino Gabriele Rossi, che dà la vittoria e quindi la possibilità di rimanere nella scuola, a Paola.

Subito dopo inizia la gara e la conduttrice presenta i giudici della puntata: per i cantanti Noemi e Fiorella Mannoia, per i ballerini Sergio Bernal. Prima dell’inizio delle esibizioni dei ragazzi Noemi ha cantato il suo ultimo brano, Bianca.

Amici 25, cosa è successo domenica 23 novembre 2025

Diversi ragazzi colpiscono positivamente i giudici: Valentina si sente dire che ha "grande personalità" da Fiorella Mannoia, Pierpaolo si guadagna un "Capolavoro"! da Bernal e la maestra Celentano, che l’ha sempre criticato, ha bisogno di acqua per "mandare giù il rospo".

Tra le esibizioni più discusse, quella di Emiliano che viene messo a dura prova dalla maestra Celentano, che gli assegna una coreografia del tutto estranea al suo solito stile: "Sicuramente mi mette alla prova tanto", ammette il ragazzo parlando della sua insegnante, "Io al banco tremavo, mi faceva tanta paura, quindi già il fatto di averla portata a termine sono contento" "E’ questo che bisogna fare!" rivendica la maestra, ma Maria De Filippi fa poi ballare a Emiliano una delle sue coreografie preferite, in modo da poter incassare almeno i complimenti di Bernal.

Altra esibizione di danza su cui si riaccende la polemica è quella di Maria Rosaria, che Bernal loda per l’interpretazione, così come aveva fatto con Pierpaolo. La maestra Celentano dice che non c’entra nulla, perchè la sua alunna è completa in tutto, Pierpaolo no, ha i "piedi fucilati", è chiuso ecc. Per smorzare gli animi, la De Filippi che la polemica l’aveva accesa, dicendo che la Celentano doveva riconoscere la bravura di Pierpaolo, invita la maestra: "Abbracciamoci!" e torna la pace.

Polemica anche su Opi che viene elogiato dal suo critico più feroce, ovvero, Rudy Zerbi: "Bravo Opi!", esclama Zerbi, "Incredibile!" esclama, polemica, Anna Pettinelli, e Zerbi affonda: "Sono le canzoni a fare la differenza".

Vincitori, classifiche finali, chi va in sfida e inediti

Alla fine delle esibizioni le classifiche sono le seguenti: per il ballo

Maria Rosaria Alex Pierpaolo Anna Emiliano e Paola Alessio

In sfida finiscono dunque Alessio e Paola, ma a questo punto Maria De Filippi interviene: "Posso dire una cosa? Non sono d’accordo con chi avete votato: è una settimana che la vedere in casa in lacrime, Emiliano non avrebbe nessun problema a fare la sfida". Poco dopo però, Emiliano si alza e dice che vuole andare lui in sfida. La conduttrice dice: "allora parlatene tra voi in casetta e decidete"

La classifica del canto invece è:

Valentina Michele Gard Opi Angie e Plasma Flavia

In sfida tra i cantanti finiscono Flavia e Plasma. Poi è il momento della sfida, vinta, di Riccardo.

Subito dopo, quattro ragazzi della classe di canto, Valentina, Flavia, Michele e Plasma, hanno la possibilità di presentare i loro inediti. Valentina presenta un brano che, Maria De Filippi ci tiene a sottolinearlo "è scritto da Angelina Mango".

C’è spazio anche per il compito di Alessio, assegnatogli dalla maestra Celentano, e ritenuto insufficiente.

