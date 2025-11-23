Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Amici 25, cosa è successo: Celentano sprona Emiliano e affonda Pierpaolo, De Filippi interviene. Valentina canta Angelina Mango

Cosa è successo nella puntata di domenica 23 novembre 2025 del talent show di canale 5 creato da Maria De Filippi

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

La nuova puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi, in onda domenica 23 novembre 2025 è partita da una sfida, quella della ballerina Paola che si è battuta contro Alex, giudicate entrambe dal coreografo e ballerino Gabriele Rossi, che dà la vittoria e quindi la possibilità di rimanere nella scuola, a Paola.

Subito dopo inizia la gara e la conduttrice presenta i giudici della puntata: per i cantanti Noemi e Fiorella Mannoia, per i ballerini Sergio Bernal. Prima dell’inizio delle esibizioni dei ragazzi Noemi ha cantato il suo ultimo brano, Bianca.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Amici 25, cosa è successo domenica 23 novembre 2025

Diversi ragazzi colpiscono positivamente i giudici: Valentina si sente dire che ha "grande personalità" da Fiorella Mannoia, Pierpaolo si guadagna un "Capolavoro"! da Bernal e la maestra Celentano, che l’ha sempre criticato, ha bisogno di acqua per "mandare giù il rospo".

Tra le esibizioni più discusse, quella di Emiliano che viene messo a dura prova dalla maestra Celentano, che gli assegna una coreografia del tutto estranea al suo solito stile: "Sicuramente mi mette alla prova tanto", ammette il ragazzo parlando della sua insegnante, "Io al banco tremavo, mi faceva tanta paura, quindi già il fatto di averla portata a termine sono contento" "E’ questo che bisogna fare!" rivendica la maestra, ma Maria De Filippi fa poi ballare a Emiliano una delle sue coreografie preferite, in modo da poter incassare almeno i complimenti di Bernal.

Altra esibizione di danza su cui si riaccende la polemica è quella di Maria Rosaria, che Bernal loda per l’interpretazione, così come aveva fatto con Pierpaolo. La maestra Celentano dice che non c’entra nulla, perchè la sua alunna è completa in tutto, Pierpaolo no, ha i "piedi fucilati", è chiuso ecc. Per smorzare gli animi, la De Filippi che la polemica l’aveva accesa, dicendo che la Celentano doveva riconoscere la bravura di Pierpaolo, invita la maestra: "Abbracciamoci!" e torna la pace.

Polemica anche su Opi che viene elogiato dal suo critico più feroce, ovvero, Rudy Zerbi: "Bravo Opi!", esclama Zerbi, "Incredibile!" esclama, polemica, Anna Pettinelli, e Zerbi affonda: "Sono le canzoni a fare la differenza".

Vincitori, classifiche finali, chi va in sfida e inediti

Alla fine delle esibizioni le classifiche sono le seguenti: per il ballo

  1. Maria Rosaria
  2. Alex
  3. Pierpaolo
  4. Anna
  5. Emiliano e Paola
  6. Alessio

In sfida finiscono dunque Alessio e Paola, ma a questo punto Maria De Filippi interviene: "Posso dire una cosa? Non sono d’accordo con chi avete votato: è una settimana che la vedere in casa in lacrime, Emiliano non avrebbe nessun problema a fare la sfida". Poco dopo però, Emiliano si alza e dice che vuole andare lui in sfida. La conduttrice dice: "allora parlatene tra voi in casetta e decidete"

La classifica del canto invece è:

  1. Valentina
  2. Michele
  3. Gard
  4. Opi
  5. Angie e Plasma
  6. Flavia

In sfida tra i cantanti finiscono Flavia e Plasma. Poi è il momento della sfida, vinta, di Riccardo.

Subito dopo, quattro ragazzi della classe di canto, Valentina, Flavia, Michele e Plasma, hanno la possibilità di presentare i loro inediti. Valentina presenta un brano che, Maria De Filippi ci tiene a sottolinearlo "è scritto da Angelina Mango".

C’è spazio anche per il compito di Alessio, assegnatogli dalla maestra Celentano, e ritenuto insufficiente.

Potrebbe interessarti anche

Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 23 novembre 2025

Amici 25, anticipazioni: tre nuovi ingressi, un'allieva in lacrime e Rudy Zerbi si ricrede

Anche oggi, domenica 23 novembre 2025, appuntamento imperdibile con Amici, talent di...
Amici Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Amici 25: Rudy Zerbi a sorpresa salva Opi e scoppia il putiferio con Anna Pettinelli. Chi è stato eliminato

Cosa è successo nella puntata di domenica 16 novembre 2025 dello storico talent show...
Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 16 novembre 2025

Amici 25, anticipazioni: colpaccio di Gard e un'allieva sparisce. Maglia choc di Celentano contro Emanuel Lo

Nuovo appuntamento oggi, domenica 16 novembre, con Amici 25, talent di successo di M...
Anticipazioni Amici 25 puntata 9 novembre 2025

Amici 25, anticipazioni e caos: lite furiosa tra prof e Alessandra Celentano 'scappa' dallo studio

Questa domenica, 9 novembre, un nuovo e super atteso appuntamento con Amici 25, tale...
Amici - Maria De Filippi

Amici 25, anticipazioni: torna Chiamamifaro, Peparini furiosa e tensione alle stelle tra prof

Oggi domenica 19 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5 va in onda il quarto appu...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 2 novembre 2025

Amici, pagelle: le scuse di Maria De Filippi (8), Vanessa Incontrada giudice con il sorriso (7), Opi non accetta critiche (5)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 2 novembre 2025 dello sto...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 2 novembre 2025

Amici 25, anticipazioni: un ritiro choc, lo scivolone di Maria De Filippi e un’allieva scoppia in lacrime

Oggi, domenica 2 novembre, nuovissimo e imperdibile appuntamento con Amici 25, talen...
amici anticipazioni puntata 26 ottobre 2025

Amici 25, anticipazioni: tripla eliminazione e polemiche. Alessandra Celantano caccia un ballerino

Oggi domenica 26 ottobre 2025 su Canale va in onda la quinta puntata di Amici 25: os...
Amici - Maria De Filippi

Amici, pagelle: Vanoni regala saggezza (9), l'omaggio a Beppe Vessicchio (8), la dedica di Annalisa per Maria (8), la gaffe di Lorella Cuccarini (5)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 9 novembre dello storico ...

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Vacanze parigine

Ecco il posto privilegiato per esplorare la città

LEGGI

Personaggi

Flavia Buoncristiani

Flavia Buoncristiani
Angie

Angie
Penelope Maria Massa

Penelope Maria Massa
Michele Ballo

Michele Ballo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963