Amici 25 serale, cosa è successo: Anna Pettinelli punzecchia Gigi D'Alessio, Opi, Antonio e Michele eliminati, il debutto di Alessandro Cattelan Nel corso della prima puntata, il clima in studio si è subito surriscaldato con lo scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio. Ecco cosa è successo nel dettaglio

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Sabato 21 marzo è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici, il popolare talent show condotto da Maria De Filippi giunto alla sua 25ª edizione, con gli allievi divisi in tre squadre, ciascuna guidata da due professori, uno di canto e uno di danza. Durante la serata gli allievi si sono affrontati in sfide a eliminazione diretta, con prove di canto, ballo e performance creative che hanno messo in evidenza talento e preparazione. In questa prima serata sono stati eliminati tre allievi. Il format prevede che le gare continuino fino a metà maggio, quando si terrà la finale e sarà proclamato il vincitore. La puntata è stata ricca di emozioni, colpi di scena e momenti spettacolari, con gli allievi che hanno dato il massimo per convincere giuria e pubblico. Ecco cosa è successo nel corso della prima puntata del serale, tra polemiche, scontri ed eliminazioni.

Amici 25, cosa è successo nella prima puntata del serale

La prima puntata del serale di Amici 24, trasmessa sabato 21 marzo, è stata caratterizzata da tensioni e scontri accesi tra i giudici, con un vero e proprio clima di "tutti contro tutti". Uno dei momenti più discussi ha visto protagonisti Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, mentre la squadra di Pettinelli ed Emanuel Lo schierava il ballerino Alessio. D’Alessio ha lodato la precisione e l’intonazione di Lorenzo, entrando immediatamente in contrasto con il parere di Pettinelli, visibilmente contrariata. Il confronto si è trasformato in un botta e risposta sempre più acceso, culminato con la replica del cantautore che ha sottolineato la propria esperienza nel mondo della musica: "Con tutto il rispetto Anna, Lorenzo non ha sbagliato nulla, non c’era nessuna sbavatura. C’è solo una piccola differenza: tu metti i dischi, io li faccio. I successi non li create, li trasmettete". La frase ha acceso ulteriormente gli animi in studio, tra applausi e reazioni del pubblico. Pettinelli ha risposto prontamente, difendendo il suo ruolo e quello della sua squadra: "Hai ragione tu Gigi, ma noi i successi li creiamo e quindi l’orecchio ce lo abbiamo". Il confronto ha catturato l’attenzione del pubblico, diventando subito uno dei momenti più commentati della serata.

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Nel corso della serata si susseguono sfide per l’eliminazione diretta tra Lorenzo, Michele e Angie, con Michele che propone "Do I Wanna Know?" e Angie "Never Enough", e alla fine viene eliminato Michele, che saluta emozionato la sua insegnante Lorella Cuccarini dicendo: "Sono stati mesi bellissimi". Tra i momenti più apprezzati la performance di Michele ed Elena sulle note di "Marvin Gaye" di Charlie Puth, con la vittoria della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e la sfida tra Alex e Antonio, con Alex che convince i giudici con "La Bomba" di Ricky Martin. Anche al ballottaggio tra Valentina, Opi e Gard, quest’ultimo viene salvato, esprimendo gratitudine per l’opportunità ricevuta.

Un altro scontro andato in onda è quello tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Il tutto è partito dalle scelte degli allievi da mandare in sfida, ovvero Angie, Lorenzo e Michele;. Cuccarini ha reagito con fermezza, sottolineando: "Capisco tutto. Questa è una gara, però non ci provare… io penso che tu hai sempre parlato mediamente bene di questi ragazzi, però questo è un colpo basso. Non provarci. Noi qui dovremmo anche fare un percorso per portare avanti i migliori che ci sono, io dico solo questo". Zerbi ha ribattuto chiedendo: "E quindi i migliori sono solo quelli della tua squadra?". A quel punto la Cuccarini ha precisato: "No, ma ti dico che è un colpo basso, basta dirmi che l’ho fatto anche io. Se aveste fatto delle nomination mixate, ballo e canto, allora lo avrei capito".

Una delle grandi novità è stato poi l’arrivo di Alessandro Cattelan che ha condotto il format "Password" che ha visto protagonisti da un lato Lorella Cuccarini con Cristiano Malgioglio e dall’altra Alessandra Celentano con Amadeus. Sui social il gioco ha raccolto tante critiche: "Noioso, era meglio il guanto dei prof", ha commentato un utente mentre un altro ha scritto: "Non capisco il senso di questo spazio, non è assolutamente divertente".

L’ultimo scontro ha visto protagonisti Antonio ed Emiliano. Entrambi hanno catturato l’attenzione del pubblico con le loro performance. Maria De Filippi ha sottolineato la loro bravura incoraggiandoli a proseguire il percorso. Antonio ha dovuto abbandonare la scuola: "Per quanto mi faccia paura il fuori, non riesco ad essere triste. Sono pieno di felicità. Voglio dedicare questa esperienza ad un mio amico che è venuto a mancare per un incidente".

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