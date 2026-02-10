Amici 25, continua la rivoluzione, Valentina molla Zerbi e va da Anna Pettinelli: “Tra donne è meglio” La cantante ha deciso di cambiare squadra per ritrovare la sicurezza giusta in vista (forse) del Serale: “Ci vuole una persona che creda in me”

Nuovo ribaltone ad Amici 25. In vista della fase Serale al via prossimo 21 marzo, infatti, continua la ‘rivoluzione’ tra i banchi di scuola del talent show di Maria De Filippi. Dopo il ritiro (temporaneo) dello scorso mese, Valentina ha deciso di cambiare squadra e di accettare la proposta di Anna Pettinelli. Si conclude così una sorta di scambi’ indiretto, dopo che ieri Elena era passata al team di Rudy Zerbi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 25, Valentina cambia squadra: l’addio a Rudy Zerbi

Valentina riparte da Anna Pettinelli. Una delle allieve più sotto pressione in questa 25esima edizione di Amici segnata da ansie e crisi personali, la cantante ha deciso di ‘cambiare aria’ dopo essere rientrata dal ritiro temporaneo concessole da Maria De Filippi. Rudy Zerbi le aveva già fatto sapere essere sicuro del suo talento, ma non delle sue motivazioni in vista della fase Serale, dalla quale avrebbe potuto rimanere esclusa. Valentina ha così deciso di accettare l’offerta di Anna Pettinelli e ha cambiato squadra, aggiungendosi al team della sua nuova insegnante di canto. "Adesso ci vuole una persona che creda in me" ha spiegato l’allieva di Amici, raggiungendo Anna Pettinelli in aula per comunicarle la sua decisione e lasciando intendere di non essere soddisfatta del lavoro svolto con Rudy Zerbi: "Adesso ci vuole quella sicurezza che non ho e se vedo una persona che emana sicurezza nei miei confronti (…) Grazie".

La reazione di Anna Pettinelli: il futuro della sua nuova allieva ad Amici

Anna Pettinelli ha ovviamente accolto con entusiasmo la scelta di Valentina, che diventa così un tassello fondamentale della sua squadra (che aveva perso Elena, a sua volta passata al team di Rudy Zerbi in una sorta di ‘scambio’ di allievi) in vista della fase Serale di Amici al via il prossimo 21 marzo: "Questa sì che è una notizia". "Qualsiasi problema, qualsiasi angoscia ti viene… chiamami! Ti prego, ti prego" ha subito messo in chiaro Pettinelli, consapevole delle difficoltà della sua nuova giovane cantante nel programma. "Sono contenta, molto molto contenta (…) Siamo una squadra pazzesca" ha detto con grande soddisfazione la nuova professoressa di Valentina, che ha anche scherzato con lei: "Poi tra donne è meglio no?".

