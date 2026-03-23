Amici 25 Serale, la classifica (sorprendente) degli streaming: da Valentina a Gard, chi ha fatto flop Continua l’avventura degli allievi del noto talent di Canale 5: la classifica streaming dei cantanti e dei loro inediti non lascia dubbi. Ecco i preferiti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La prima puntata della fase Serale di Amici 25 ha visto l’eliminazione di ben tre allievi, due cantanti e un ballerino. Al di là del programma stesso, però, la vera sfida per i cantanti in gara è conquistare il pubblico con la propria voce e i propri brani inediti, con risultati stimabili poi dagli streaming sulle principali piattaforme online. Scopriamo allora come stanno andando questi giovani talenti nelle classifiche Spotify.

Amici 25, la classifica (sorprendente) degli inediti in streaming

I ragazzi di Amici di Maria De Filippi stanno continuando il loro percorso all’interno del programma, e proprio sabato 21 marzo hanno debuttato in prima serata con la tanto attesa fase del serale. I brani inediti dei cantanti in gara sono disponibili sulle piattaforme streaming già da diverse settimane e per questo possiamo già dare un’occhiata alle prime classifiche Spotify che indicano l’apprezzamento del pubblico sulla base degli streaming effettuati.

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Incredibilmente, sia al primo che all’ultimo posto troviamo Valentina Pesaresi che ha conquistato tutti con il brano Meglio, classificandosi invece come ultima con il brano inedito intitolato Catene. Al secondo posto troviamo poi il brano Perdere te di Plasma, mentre la medaglia di bronzo per il momento va a Riccardo Stimolo con Prima di adesso. Ecco la classifica completa (prima del serale):

Valentina Pesaresi – "Meglio" – 1.335.751 stream Plasma – "Perdere te" – 907.039 stream Riccardo Stimolo – "Prima di adesso" – 893.309 stream Opi – "Fahrenheit" – 726.166 stream Cate Lumina – "RoseRovi" – 708.905 stream Angie – "Poco poco" – 702.970 stream Gard – "Inferno" – 680.407 stream Lorenzo Salvetti – "Stupida vita" – 677.113 stream Michele – "Leggerezza d’amore" – 658.925 stream Angie – "Millemila missili" – 528.672 stream Flavia Buoncristiani – "Qualcosa di grande" – 358.622 stream Gard – "Precipitando" – 310.282 stream Opi – "Scusa" – 268.356 stream Riccardo Stimolo – "Mi fido di te" – 264.159 stream Plasma – "Perdigiorno" – 198.319 stream Elena D’Elia – "Wanda" – 151.598 stream Elena D’Elia – "Lolita" – 149.330 stream Michele – "È bello due volte" – 111.830 stream Valentina Pesaresi – "Catene" – 104.684 stream

Amici 25, la classifica Spotify degli ascolti mensili

La classifica Spotify dei cantanti di Amici 25 cambia invece radicalmente se guardiamo gli ascolti mensili. In questo caso, infatti, al primo posto svetta Angie, seguita da Lorenzo Salvetti e Cate Lumina. Agli ultimi posti troviamo invece Valentina Pesaresi, Michele e Flavia Buoncristiani, quest’ultima eliminata dal programma prima di arrivare al serale. Ecco la classifica completa (prima della fase serale):

Angie – 148.203 ascoltatori mensili Lorenzo Salvetti – 128.693 ascoltatori mensili Cate Lumina – 119.342 ascoltatori mensili Elena D’Elia – 83.658 ascoltatori mensili Plasma – 77.986 ascoltatori mensili Opi – 72.326 ascoltatori mensili Gard – 62.771 ascoltatori mensili Riccardo Stimolo – 58.986 ascoltatori mensili Valentina Pesaresi – 52.143 ascoltatori mensili Michele – 47.552 ascoltatori mensili Flavia Buoncristiani – 29.394 ascoltatori mensili

Non rimane, allora, che scoprire come queste classifiche si evolveranno nelle prossime settimane.

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