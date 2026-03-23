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Amici 25 Serale, la classifica (sorprendente) degli streaming: da Valentina a Gard, chi ha fatto flop

Continua l’avventura degli allievi del noto talent di Canale 5: la classifica streaming dei cantanti e dei loro inediti non lascia dubbi. Ecco i preferiti.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

La prima puntata della fase Serale di Amici 25 ha visto l’eliminazione di ben tre allievi, due cantanti e un ballerino. Al di là del programma stesso, però, la vera sfida per i cantanti in gara è conquistare il pubblico con la propria voce e i propri brani inediti, con risultati stimabili poi dagli streaming sulle principali piattaforme online. Scopriamo allora come stanno andando questi giovani talenti nelle classifiche Spotify.

Amici 25, la classifica (sorprendente) degli inediti in streaming

I ragazzi di Amici di Maria De Filippi stanno continuando il loro percorso all’interno del programma, e proprio sabato 21 marzo hanno debuttato in prima serata con la tanto attesa fase del serale. I brani inediti dei cantanti in gara sono disponibili sulle piattaforme streaming già da diverse settimane e per questo possiamo già dare un’occhiata alle prime classifiche Spotify che indicano l’apprezzamento del pubblico sulla base degli streaming effettuati.

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Incredibilmente, sia al primo che all’ultimo posto troviamo Valentina Pesaresi che ha conquistato tutti con il brano Meglio, classificandosi invece come ultima con il brano inedito intitolato Catene. Al secondo posto troviamo poi il brano Perdere te di Plasma, mentre la medaglia di bronzo per il momento va a Riccardo Stimolo con Prima di adesso. Ecco la classifica completa (prima del serale):

  1. Valentina Pesaresi – "Meglio" – 1.335.751 stream
  2. Plasma – "Perdere te" – 907.039 stream
  3. Riccardo Stimolo – "Prima di adesso" – 893.309 stream
  4. Opi – "Fahrenheit" – 726.166 stream
  5. Cate Lumina – "RoseRovi" – 708.905 stream
  6. Angie – "Poco poco" – 702.970 stream
  7. Gard – "Inferno" – 680.407 stream
  8. Lorenzo Salvetti – "Stupida vita" – 677.113 stream
  9. Michele – "Leggerezza d’amore" – 658.925 stream
  10. Angie – "Millemila missili" – 528.672 stream
  11. Flavia Buoncristiani – "Qualcosa di grande" – 358.622 stream
  12. Gard – "Precipitando" – 310.282 stream
  13. Opi – "Scusa" – 268.356 stream
  14. Riccardo Stimolo – "Mi fido di te" – 264.159 stream
  15. Plasma – "Perdigiorno" – 198.319 stream
  16. Elena D’Elia – "Wanda" – 151.598 stream
  17. Elena D’Elia – "Lolita" – 149.330 stream
  18. Michele – "È bello due volte" – 111.830 stream
  19. Valentina Pesaresi – "Catene" – 104.684 stream

Amici 25, la classifica Spotify degli ascolti mensili

La classifica Spotify dei cantanti di Amici 25 cambia invece radicalmente se guardiamo gli ascolti mensili. In questo caso, infatti, al primo posto svetta Angie, seguita da Lorenzo Salvetti e Cate Lumina. Agli ultimi posti troviamo invece Valentina Pesaresi, Michele e Flavia Buoncristiani, quest’ultima eliminata dal programma prima di arrivare al serale. Ecco la classifica completa (prima della fase serale):

  1. Angie – 148.203 ascoltatori mensili
  2. Lorenzo Salvetti – 128.693 ascoltatori mensili
  3. Cate Lumina – 119.342 ascoltatori mensili
  4. Elena D’Elia – 83.658 ascoltatori mensili
  5. Plasma – 77.986 ascoltatori mensili
  6. Opi – 72.326 ascoltatori mensili
  7. Gard – 62.771 ascoltatori mensili
  8. Riccardo Stimolo – 58.986 ascoltatori mensili
  9. Valentina Pesaresi – 52.143 ascoltatori mensili
  10. Michele – 47.552 ascoltatori mensili
  11. Flavia Buoncristiani – 29.394 ascoltatori mensili

Non rimane, allora, che scoprire come queste classifiche si evolveranno nelle prossime settimane.

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