Amici 25, chi vince la finale: Alessio contro Emiliano ma occhio al ribaltone di Lorenzo. Il sondaggio Alessio ed Emiliano partono favoriti, ma il televoto può ribaltare tutto: tra rivalità, percorsi di rivincita e fandom scatenati, la finale di Amici 25 è apertissima.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Manca ormai pochissimo alla finalissima della fase Serale di Amici 25, in onda domenica 17 maggio 2026 su Canale 5. Dopo una semifinale piena di tensione, emozioni e colpi di scena (ma senza eliminazioni), il talent di Maria De Filippi è pronto a incoronare il vincitore di questa edizione. Al momento, i finalisti certi sono 4: Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena. Mentre Angie e Lorenzo si giocheranno all’inizio della puntata l’ultimo posto disponibile per la finale. Sul web, intanto, i fan hanno già iniziato a schierarsi e i pronostici si fanno sempre più accesi.

Amici 25, chi può vincere la finale. Il sondaggio definitivo

Secondo le prime impressioni del pubblico e degli scommettitori, i nomi più forti per la vittoria finale sembrano essere quelli di Alessio Di Ponzio ed Emiliano Fiasco. I due ballerini hanno avuto percorsi molto diversi, ma entrambi sono riusciti a conquistare una parte importante del pubblico. Non mancano però gli outsider. Nicola continua ad avere molti sostenitori grazie alla sua versatilità, mentre Elena è cresciuta tantissimo nelle ultime settimane riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nella fase finale del Serale. Anche il ballottaggio tra Angie e Lorenzo continua a far discutere: sui social i fan si dividono e in molti contestano la possibilità che uno dei due resti fuori proprio a un passo dalla finale. Fateci sapere qui sotto ci tra loro merita di vincere.

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Nicola Marchionni

Nicola è stato uno dei concorrenti più costanti di questa edizione. Nel corso del Serale ha dimostrato solidità tecnica e grande presenza scenica, riuscendo spesso a convincere sia i giudici che il pubblico. In alcuni momenti, però, è stato visto come meno emotivo rispetto ad altri concorrenti e di puntare più sulla precisione che sull’impatto, cosa venuta però a mancare quando si è lasciato andare recentemente, ripensando in lacrime alla madre venuta a mancare.

Emiliano Fiasco

Emiliano è stato una delle sorprese più forti di questa stagione. Nonostante la giovane età, ha affrontato il percorso con grande maturità, alternando performance molto intense a momenti più fragili che hanno fatto emergere anche il suo lato emotivo. Per molti fan è il concorrente più completo rimasto in gara.

Alessio Di Ponzio

Alessio arriva alla finale dopo un percorso molto particolare, segnato dal ritorno nella scuola dopo l’infortunio della scorsa edizione. Durante il Serale ha vissuto momenti complicati, soprattutto per la pressione e le critiche ricevute, ma nelle ultime puntate è apparso molto più libero e sicuro di sé. Per tanti telespettatori sarebbe il vincitore perfetto per chiudere un percorso di rivincita personale ed è anche per questo che i bookmaker lo considerato favoritissimo alla vittoria.

Elena D’Elia

Elena D’Elia ha costruito il suo percorso ad Amici 25 con costanza, senza mai diventare davvero il volto più rumoroso del programma ma riuscendo comunque a crescere settimana dopo settimana. Alcuni fan la considerano sottovalutata rispetto agli altri finalisti, mentre altri credono che le sia mancato il guizzo decisivo per diventare una vera favorita.

Angie e Lorenzo Salvetti

Il ballottaggio tra Angie e Lorenzo resta uno dei temi più discussi di queste ore. Angie ha convinto molti fan grazie alla sua personalità e al suo stile molto riconoscibile, mentre Lorenzo ha conquistato una parte del pubblico con un percorso più lineare ma sempre credibile. Solo uno dei due riuscirà a conquistare la maglia da quinto finalista. Va sottolineato che, nonostante non sia a tutti gli effetti un finalista, Lorenzo Salvetti gode di tantissima fiducia da parte de bookmaker. Per le principali case di scommesse infatti è lui il principale indiziato a contendere il titolo di vincitore di Amici 25 ad Alessio.

La finale di Amici 25 promette di essere una delle più combattute degli ultimi anni. Tra favoriti annunciati, percorsi di crescita e fandom sempre più attivi sui social, il risultato appare ancora apertissimo. Secondo voi chi merita davvero la vittoria? Votatelo nel sondaggio qui sotto.

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