Amici 25, Nicola Marchionni è il primo finalista. La dedica alla mamma scomparsa commuove tutti, Maria De Filippi: "Gli consentivamo di andare in ospedale" Il giovane ballerino, primo finalista di Amici 25, ha commosso tutti con la sua storia personale. Durante il suo percorso nel programma, sua mamma è venuta a mancare

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Nicola Marchionni è riuscito a conquistare la maglia per la Finale del Serale di Amici. Un percorso straordinario, quello fatto dal giovane ballerino, che ha anche dovuto attraversare la sfida più difficile della sua vita. Proprio durante la sua partecipazione al programma, è venuta a mancare la sua mamma. La produzione di Amici ha mostrato sin da subito una grande solidarietà e vicinanza nei suoi confronti.

Nicola Marchionni è il prossimo finalista di Amici 25. In puntata ricorda la madre scomparsa

È stato proprio lui ad essere nominato il primo finalista di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Una decisione presa dai giudici, insegnanti e dalla stessa conduttrice proprio per evidenziare il primis il percorso umano fatto dall’allievo durante il talent. Sono stati proprio i giudici a ricordare la mamma del ballerino, con Gigi D’Alessio che gli ha parlato di quanto lei sarebbe stata fiera di lui. Elena D’Amario ha invece evidenziato la sua sensibilità e la sua solidarietà nei confronti degli altri ragazzi.

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Alla fine, Amadeus lo ha "incoronato" definitivamente finalista, dando come unica spiegazione il fatto di non riuscire a pensare ad un’ultima puntata del programma senza di lui. Nicola ha poi interpretato una coreografia sul brano Ovunque sarai, facendo così una commovente dedica alla madre scomparsa. Un momento unico che ha commosso tutti, in primis Maria De Filippi. "Le emozioni più dolorose sono degne di essere vissute e puoi trovare la bellezza anche dentro di esse", ha detto la conduttrice.



Maria De Filippi sul lutto che ha colpito Nicola Marchionni, finalista di Amici 25: "Gli consentivamo di andare in ospedale"

Dopo quel momento così colmo di emozione, i due si sono abbracciati. La conduttrice ha anche raccontato che la produzione gli aveva dato il permesso di andare a trovare la mamma in ospedale, nei giorni in cui stava male. Nicola Marchionni ha poi ricambiato questo gesto con un mazzo di fiori destinato a tutta la produzione del programma. Un comportamento che la conduttrice stessa ha definito "speciale".

Il giovane ballerino ha tra l’altro conquistato tutti con il suo modo di essere. Dopo aver affrontato il capitolo più brutto della sua vita, si è fatto conoscere proprio per come ha saputo attraversare il dolore aggrappandosi a ciò che gli è più caro, cioè la danza. La sua storia personale ha commosso il pubblico e, puntata dopo puntata, è stata raccontata in modo sorprendente mediate le sue coreografie.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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