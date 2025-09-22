Amici 25, il cast decolla: quattro allievi già scelti da Maria De Filippi (una è famosissima) Le ultime indiscrezioni parlando di alcuni cantanti già scelti da Maria per la nuova edizione. Una di loro, seguitissima online, ha partecipato a Il Collegio. Ecco i dettagli.

L’attesa è quasi finita: domenica 28 settembre, Maria De Filippi riaprirà le porte della Scuola più amata della tv italiana per la venticinquesima edizione di Amici. E come ormai è tradizione, le prime anticipazioni ci hanno già svelato i nomi di alcuni giovani concorrenti. Quattro in particolare i cantanti che Maria De Filippi avrebbe già selezionato. E una è già conosciutissima per aver partecipato a un noto programma Rai. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Amici 25, l’indiscrezione sui primi allievi scelti da Maria

Tra i quattro allievi citati dal portale All Music, il primo nome a emergere con forza è quello di Michelle Cavallaro. Con 600 mila follower su Instagram e quasi 75 mila su TikTok, Michelle è un ex volto de Il Collegio e della House of Talent, che ha già calcato palchi come Deejay On Stage, Wad and Friends e vanta un discreto seguito Spotify. Ha pubblicato diversi singoli negli ultimi due anni – tra cui "Berlino", "Come Volevi Tu", "Nemesi" e "Vivere Così" – e l’ultimo, "Amori Disperati", porta la firma del produttore Mameli. In passato, la giovane cantante è stata anche legata ad Alex Wyse, ex finalista di Amici, circostanza che alimenta già le chiacchiere social tra i fan del programma.

Altro nome sul radar di Maria sarebbe quello di Matteo Della Vecchia, campano classe 2006, che aveva tentato l’ingresso lo scorso anno senza successo, perdendo in sfida contro TrigNO. Autodidatta tra chitarra e pianoforte, Matteo si è creato una nicchia online solidissima. E ora ci riprova, forte di un piccolo esercito di supporter.

Gli altri nomi ‘caldi’ e il possibile ritorno di due ex allievi

Il terzo debutto in vista è invece per Antonio Silvestri, noto con il nome d’arte di Plasma 8003. Si tratta di una voce rap che arriva da Genova, al debutto discografico nel 2019, con alcune collaborazioni importanti già in tasca (Alfa e Olly nel pezzo "No Money"). Nel 2024, Plasma si era fatto già notare ai Bootcamp di X Factor, dove però il suo sogno si è interrotto.

A completare il quartetto di papabili allievi c’è poi Benedetta Cornalba, in arte Kora. Milanese classe 2005, ha iniziato cantando in inglese, per poi passare all’italiano con i pezzi "Ragazza Demodè", "Phantom", "Voci" e "Cellophane". Pur avendo numeri ancora contenuti su Spotify, potrebbe sorprendere con un percorso in crescita all’interno della Scuola.

Infine, al di là dei quattro nomi citati, sale l’attesa per il possibile ritorno ad Amici di due ex allievi amatissimi: Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani. Entrambi avevano lasciato il talent nella passata stagione a causa di problemi fisici, e ora si parla di una seconda possibilità, per loro, in puro stile De Filippi. Un riscatto che farebbe davvero felici i fan più accaniti del talent Mediaset.

