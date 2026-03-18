Amici 25, scoppia il caos prima del Serale: la lite (furibonda) tra Plasma e Opi. Cos'è successo
Nelle scorse ore il clima si è 'scaldato' in casetta, con un confronto accesso tra tre allievi del talent di Canale 5. Ecco che cosa è successo in dettaglio.
Il Serale di Amici 25 è a un passo. Ma a quanto pare la casetta è diventata un campo minato. Nelle scorse ore, infatti, è esplosa una lite furiosa tra due dei cantanti più attesi di questa edizione, Plasma e Opi, con Michele nel mezzo a fare da involontario ‘detonatore’ di una tensione che evidentemente covava da giorni. Ecco che cosa è successo in dettaglio.
Amici 25, lo scontro tra Michele e Plasma
Il ‘casus belli’, come spesso accade in queste circostanze, è apparentemente banale. Durante il turno di prove della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Michele — allievo del team di Lorella Cuccarini — si è avvicinato ai compagni per domandare quanto tempo mancasse alla fine della sessione. A quel punto sia Elena che Plasma hanno reagito con stizza, rispondendo in modo secco e poco garbato.
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Con Elena il chiarimento è poi arrivato rapidamente, mentre con Plasma la situazione è rimasta irrisolta. Secondo quanto emerso, il cantante avrebbe liquidato Michele con gesti arroganti, invitandolo a tacere e ad allontanarsi. Un comportamento che ha lasciato il segno nel giovane allievo, visibilmente ferito dall’accaduto.
Il ruolo di Opi e la lite con Plasma
Tornati in casetta, Michele ha cercato conforto tra i compagni, e a raccogliere il suo sfogo è stato soprattutto Opi, che ha deciso di schierarsi apertamente dalla sua parte provando a intervenire per chiarire la situazione con Plasma. Un tentativo nobile, che però ha prodotto l’effetto esattamente opposto a quello sperato.
Plasma, invece di confrontarsi, si è ritirato in sala relax a fare flessioni. Una scelta che ha fatto perdere la pazienza a Opi, che lo ha affrontato direttamente: "Fino a ieri mi hai fatto discorsi sul parlare in faccia e adesso ti metti a fare le flessioni?". La risposta di Plasma è stata un muro: "Non ho niente da dirti".
Da lì in poi la lite è salita di tono. Opi ha alzato la voce, accusando il compagno di aver passato l’intera settimana a lanciare frecciatine velenose per poi sottrarsi al confronto. Plasma invece ha continuato a isolarsi, sostenendo di non voler sprecare energie in uno scontro inutile. Un ‘cortocircuito’ classico tra due caratteri forti, che raramente trovano un punto d’incontro quando le tensioni raggiungono il punto di ebollizione.
Ad ogni modo, dopo lo scontro la situazione sembra essersi gradualmente ricomposta. Michele e Plasma si sono confrontati in giardino e hanno chiuso la questione. Ma resta qualche interrogativo aperto sul rapporto tra Plasma e Opi. Soprattutto in vista del banco di prova del Serale, dove entrambi gli studenti saranno sottoposti a una pressione non indifferente.
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19 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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