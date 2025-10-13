Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Amici 25, caos post puntata: Rudy Zerbi minaccia un cantante e TrigNo innamorato di un'ex allieva

Una puntata piena di tensione quella del daytime di oggi: dalle critiche esplose su Opi alle accuse di Zerbi in casetta. intanto arrivano aggiornamenti su Trigno e Chiara Bacci.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Mattinata movimentata nella scuola di Amici, dove il clima tra allievi e professori si è fatto sempre più teso. Una puntata del daytime ricca di momenti forti, discussioni e qualche soddisfazione personale che ha spezzato, almeno per poco, la tensione generale.

Amici 25: Opi contro tutti

Il protagonista assoluto del daytime di oggi è stato Opi. Dopo le critiche ricevute in puntata da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, il cantante non ha nascosto il suo disappunto. I due professori lo avevano accusato di usare troppo il graffiato nella voce, definendolo "eccessivo" e "dannoso" per la sua vocalità. Parole che Opi non ha digerito, tanto da sfogarsi duramente durante la pausa, lamentandosi di sentirsi frainteso e poco valorizzato. A calmare un po’ le acque è intervenuta Anna Pettinelli, che lo ha raggiunto per un confronto a tu per tu. La professoressa ha ascoltato il suo sfogo e, sorprendentemente, gli ha dato ragione, spiegando di capire le sue motivazioni e di volergli dare una possibilità di far sentire meglio la propria identità artistica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Amici, il confronto in studio e Rudy Zerbi aggressivo

Determinata a chiarire la situazione, Pettinelli ha portato Opi in studio davanti agli altri due professori per fargli cantare il suo inedito. Ma il tentativo non ha prodotto il risultato sperato: né Rudy né Lorella hanno cambiato idea. Entrambi hanno ribadito di trovare il suo modo di cantare troppo forzato e rischioso per la voce. Poco dopo, Rudy Zerbi si è collegato con la casetta per affrontare direttamente la questione. Ha accusato Opi di "rigirare" quanto accaduto, raccontando ai compagni una versione dei fatti che non corrispondeva a quella reale. Da lì, il tono si è fatto più duro: Zerbi ha infatti dichiarato di non ritenere meritevoli né Opi né Fraza di restare nella scuola e di volerli mandare presto in sfida. Un colpo diretto, che ha lasciato tutti spiazzati.

Michele festeggia la sua vittoria

A stemperare l’atmosfera ci ha pensato Michele, protagonista della sfida andata in onda oggi. Il ballerino, già al centro della puntata domenicale, è riuscito a conquistare la vittoria, ottenendo la possibilità di proseguire il suo percorso all’interno della scuola di Amici. Un momento di sollievo dopo ore di tensione, accolto con entusiasmo dai compagni.

TrigNo e Chiara, tra rumor e smentite

Ma le news non sono solo dentro la scuola di Maria, anche fuori sembrano esserci interessanti sviluppi, in particolare per TrigNo e Chiara Bacci, ex allievi di Amici 24. Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta crisi dopo che i due avevano smesso di seguirsi sui social, ma i fan più attenti hanno notato che sono tornati a farlo. Ieri, inoltre, sono stati avvistati insieme a pranzo a Firenze, gesto che sembra confermare la ritrovata serenità.

Potrebbe interessarti anche

Amici, anticipazioni domenica 12 ottobre 2025

Amici 25, anticipazioni: Pettinelli canta con D’Alessio e un allievo crolla in lacrime

Oggi, domenica 12 ottobre, imperdibile appuntamento con la terza puntata di Amici 25...
Lorella Cuccarini

Amici 25, Lorella Cuccarini sotto attacco e un allievo si ribella: lo scontro infuocato

Aria tesa nella scuola di Maria De Filippi. Tutti sono disposti ad entrare nella scu...
Amici di Maria De Filippi

Amici 25, il cast è completo: Alessio, Michelle e tutti gli allievi. Poi brividi per una tragedia

La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è ufficialmente iniziata con l...
Amici 2025 concorrenti, insegnanti e novità

Amici, la scuola prende vita tra nomi famosi e il ritorno di una prof amatissima

Il talent show è ripartito alla grande, con ascolti stellari e tantissime novità: tr...
Rudy Zerbi in questo film su Prime Video manda in pausa Amici di Maria De Filippi e si dà al doppiaggio

Rudy Zerbi è su Prime Video: ha messo in pausa Amici e Maria De Filippi

Il discografico, noto per la sua partecipazione al famoso talent show di Canale 5, e...
Amici - Maria De Filippi

Amici 25, pagelle: Maria sempre più regina (9), il ritorno di Veronica Peparini (8)

Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione di Amici, d...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni seconda puntata domenica 5 ottobre

Amici 25, anticipazioni: scontro di fuoco tra due prof, un’allieva si ribella e caos regolamento

Oggi domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5 c’è la seconda puntata di Amici 25: il nuov...
Maria De Filippi - Amici

Amici 25, un’allieva crolla e la prima classifica dei prof fa esplodere le polemiche: “Ma si può piangere?”

Nel daytime di oggi, Penelope ha avuto un momento di crisi, superato grazie ai prezi...
Alessandra Celentano

Amici 25 (12 ottobre), le pagelle: Alessandra Celentano mamma tigre (7), Oriella Dorella giudice pazzesca (8)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 12 ottobre 2025 dello sto...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Il conduttore Pippo Baudo

Pippo Baudo
Antonia Nocca

Antonia Nocca
Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963