Amici 25, caos post puntata: Rudy Zerbi minaccia un cantante e TrigNo innamorato di un'ex allieva Una puntata piena di tensione quella del daytime di oggi: dalle critiche esplose su Opi alle accuse di Zerbi in casetta. intanto arrivano aggiornamenti su Trigno e Chiara Bacci.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Mattinata movimentata nella scuola di Amici, dove il clima tra allievi e professori si è fatto sempre più teso. Una puntata del daytime ricca di momenti forti, discussioni e qualche soddisfazione personale che ha spezzato, almeno per poco, la tensione generale.

Amici 25: Opi contro tutti

Il protagonista assoluto del daytime di oggi è stato Opi. Dopo le critiche ricevute in puntata da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, il cantante non ha nascosto il suo disappunto. I due professori lo avevano accusato di usare troppo il graffiato nella voce, definendolo "eccessivo" e "dannoso" per la sua vocalità. Parole che Opi non ha digerito, tanto da sfogarsi duramente durante la pausa, lamentandosi di sentirsi frainteso e poco valorizzato. A calmare un po’ le acque è intervenuta Anna Pettinelli, che lo ha raggiunto per un confronto a tu per tu. La professoressa ha ascoltato il suo sfogo e, sorprendentemente, gli ha dato ragione, spiegando di capire le sue motivazioni e di volergli dare una possibilità di far sentire meglio la propria identità artistica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amici, il confronto in studio e Rudy Zerbi aggressivo

Determinata a chiarire la situazione, Pettinelli ha portato Opi in studio davanti agli altri due professori per fargli cantare il suo inedito. Ma il tentativo non ha prodotto il risultato sperato: né Rudy né Lorella hanno cambiato idea. Entrambi hanno ribadito di trovare il suo modo di cantare troppo forzato e rischioso per la voce. Poco dopo, Rudy Zerbi si è collegato con la casetta per affrontare direttamente la questione. Ha accusato Opi di "rigirare" quanto accaduto, raccontando ai compagni una versione dei fatti che non corrispondeva a quella reale. Da lì, il tono si è fatto più duro: Zerbi ha infatti dichiarato di non ritenere meritevoli né Opi né Fraza di restare nella scuola e di volerli mandare presto in sfida. Un colpo diretto, che ha lasciato tutti spiazzati.

Michele festeggia la sua vittoria

A stemperare l’atmosfera ci ha pensato Michele, protagonista della sfida andata in onda oggi. Il ballerino, già al centro della puntata domenicale, è riuscito a conquistare la vittoria, ottenendo la possibilità di proseguire il suo percorso all’interno della scuola di Amici. Un momento di sollievo dopo ore di tensione, accolto con entusiasmo dai compagni.

TrigNo e Chiara, tra rumor e smentite

Ma le news non sono solo dentro la scuola di Maria, anche fuori sembrano esserci interessanti sviluppi, in particolare per TrigNo e Chiara Bacci, ex allievi di Amici 24. Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta crisi dopo che i due avevano smesso di seguirsi sui social, ma i fan più attenti hanno notato che sono tornati a farlo. Ieri, inoltre, sono stati avvistati insieme a pranzo a Firenze, gesto che sembra confermare la ritrovata serenità.

Potrebbe interessarti anche