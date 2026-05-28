Amici 25, i cantanti snobbati dalle radio nazionali (tranne uno): chi si salva tra Lorenzo Salvetti, Angie ed Elena D’Elia A pochi giorni dalla finale del talent show di Maria De Filippi i numeri testimoniano la difficoltà degli artisti a entrare nelle rotazioni radiofoniche: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Amici 25 è andato in archivio da poco più di una settimana e per Maria De Filippi è tempo di bilanci. La 25esima edizione non è stata tra le più esaltanti né a livello artistico né dal punto di vista statistico (con anche gli ascolti ridimensionati), ma a dieci giorni dalla finalissima scatta un altro allarme. I cantanti del talent show, infatti, faticano sempre di più a entrare nelle rotazioni radiofoniche, soprattutto a livello nazionale. A testimoniarlo sono l’esclusione dalla Top 50 dell’airplay e i numeri: scopriamoli tutti nel dettaglio.

Amici 25, il flop in radio dei cantanti: cosa sta succedendo

Lo scorso 17 maggio Lorenzo Salvetti ha vinto Amici 25 nella finale contro Alessio Di Ponzio. Non sono mancate le polemiche sulla vittoria del cantante a scapito del ballerino (favorito alla vigilia) e, in generale, su un’edizione del talent show che ha in parte deluso le aspettative. L’allarme era già scattato con la pubblicazione degli inediti dei cantanti, i cui ascolti hanno faticato terribilmente a decollare rispetto agli ultimi anni. A poco più di una settimana dalla finalissima, la musica sembra non essere cambiata. Il sostegno delle radio nazionali ai concorrenti appare più debole; a differenza di quanto accadeva qualche anno fa, quando molti brani riuscivano rapidamente a entrare nelle principali playlist radiofoniche italiane, oggi il percorso sembra decisamente più complicato. Le emittenti locali e regionali continuano invece a rappresentare un punto di riferimento importante per gli artisti usciti dal talent, come testimoniato dai numeri.

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La classifica delle rotazioni: sorpresa Elena D’Elia

La canzone con più rotazioni radiofoniche, come prevedibile, è ‘Dimmelo tu’ del vincitore del programma Lorenzo Salvetti. Il suo singolo ha è stato trasmesso 280 volte da più di 30 emittenti radiofoniche tra cui due nazionali come Radio Zeta e Radio 105. Al secondo posto c’è Angie con la sua ‘Signorina’, che conta 150 passaggi radiofonici su 22 emittenti (tre nazionali). La vera sorpresa, però, si trova sul gradino più del podio, presidiato da Elena D’Elia. Il suo brano ‘A parte me’ è l’unico aver conquistato una posizione nella classifica airplay indipendenti di EarOne, conquistando alcune programmazioni anche fuori dal circuito locale come su RTL 102.5. Un risultato che conferma i meriti della cantante toscana, indubbiamente una delle voci più riconoscibili dell’ultima edizione di Amici. Chiudono la classifica ‘Paraiso’ di Cate Lumina con Praci e ‘Colore’ di Plasma.

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