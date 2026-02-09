Trova nel Magazine
Amici 25, terremoto nel cast: Rudy Zerbi ‘ruba’ un’allieva ad Anna Pettinelli (e lei si vendica)

Nel daytime di Amici 25 del 9 febbraio cambiano gli equilibri: Elena entra nel team Zerbi mentre Anna Pettinelli tenta il colpo con Valentina.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Il serale di Amici 25 si avvicina e, come da tradizione, le dinamiche tra allievi e professori iniziano a farsi sempre più strategiche. Nel daytime andato in onda oggi, 9 febbraio, il pubblico ha assistito a un cambio di squadre destinato a far discutere. Rudy Zerbi ha infatti convinto Elena a lasciare il team di Anna Pettinelli per entrare nel suo. Ma la docente di canto non è rimasta a guardare e ha subito messo in atto una contromossa che coinvolge Valentina.

Amici 25: Elena cambia squadra e passa nel team di Rudy Zerbi

Nel corso del daytime del 9 febbraio, Rudy Zerbi ha convocato Elena in sala prove per un confronto diretto e senza troppi giri di parole. Il professore ha spiegato di non condividere la visione di Anna Pettinelli sul percorso artistico della cantante, sottolineando come non esista una musica "di nicchia", ma solo musica fatta bene.

Zerbi ha ribadito di vedere in Elena un talento autentico, capace di comunicare qualcosa di personale attraverso la sua voce. Per questo le ha proposto ufficialmente di entrare a far parte del suo team, assicurandole sostegno e fiducia in vista del serale. Dopo un momento di riflessione e un confronto con la sua attuale insegnante, Elena ha deciso di accettare la proposta. La cantante ha comunicato ad Anna Pettinelli la volontà di proseguire il suo percorso con un professore che, a suo avviso, crede maggiormente nelle sue potenzialità. Da questo momento in poi, dunque, Elena è a tutti gli effetti un’allieva del team Zerbi, con nuove aspettative e nuove responsabilità in vista della fase finale del talent.

La contromossa di Anna Pettinelli: proposta a Valentina

Nella seconda parte del daytime, è arrivata la risposta di Anna Pettinelli. La docente di canto ha deciso di non restare ferma e ha convocato Valentina per farle una proposta chiara: entrare nella sua squadra. Pettinelli ha ricordato alla cantante il percorso positivo fatto finora, sottolineando di averle dato una sola insufficienza dall’inizio dell’anno.

Secondo la professoressa, tra lei e Valentina potrebbe nascere una collaborazione solida, fatta di lavoro ma anche di leggerezza e divertimento. Tuttavia, la decisione finale spetta alla cantante, che si è presa del tempo per riflettere. La sua risposta verrà resa nota nei prossimi giorni, probabilmente già nella puntata del daytime successiva. Nel frattempo, il pubblico si è diviso. Sui social, in particolare su X, in molti discutono della scelta di Elena e dell’eventuale scambio tra i team. C’è chi pensa che il passaggio a Zerbi possa essere un’opportunità, e chi invece crede che questi cambiamenti, a pochi passi dal serale, non garantiscano certezze a nessuno. Una cosa è certa: ad Amici 25, la tensione è appena cominciata.

