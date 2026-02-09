Amici 25, terremoto nel cast: Rudy Zerbi ‘ruba’ un’allieva ad Anna Pettinelli (e lei si vendica)
Nel daytime di Amici 25 del 9 febbraio cambiano gli equilibri: Elena entra nel team Zerbi mentre Anna Pettinelli tenta il colpo con Valentina.
