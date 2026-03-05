Ad Amici 25 vanno (quasi) tutti Serale, cambio regolamento e pubblico furioso: “Sembra il Grande Fratello”
Con una decisione dell’ultimo minuto è stata alzata la cifra massima dei concorrenti, garantendo a quasi tutti gli allievi l’accesso: polemiche sui social
Cambio di rotta che farà discutere (e parecchio) ad Amici 25. Stando alle prime anticipazioni trapelate dopo le registrazioni di ieri, infatti, il team di Maria De Filippi avrebbe preso una decisione clamorosa per quanto riguarda la fase Serale del talent show. Grazie a un cambio di regolamento passeranno alla fase finale tutti gli allievi della scuola, tranne uno. Scopriamo cos’è successo (con doverosa allerta spoiler) e tutti i dettagli.
Amici 25, il cambio di regolamento per l’accesso al Serale (SPOILER)
Ieri mercoledì 4 marzo 2026 si sono tenute le registrazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 il prossimo 8 marzo. Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti prima dell’inizio della fase Serale (per la data di debutto si parla del 21 o del 28 marzo) e sarà sicuramente uno dei più discussi. Il motivo? Grazie a un cambio di regolamento, tutti (o quasi) gli allievi della scuola di Maria De Filippi passeranno alla fase finale. Con una decisione dell’ultimo minuto, infatti, la produzione ha alzato la cifra massima dei concorrenti precedentemente fissata di 12 concorrenti garantendo l’accesso al Serale anche con soli due ‘sì’ dei tre docenti. Il traguardo si è fatto decisamente più accessibile e di fatto tutti gli allievi sono volati alla fase finale, dove vedremo dunque aggiunti anche Valentina, Elena, Opi, Plasma, Simone, Caterina, Antonio, Riccardo, Lorenzo e Kiara, oltre a Emiliano, Alex, Michele, Angie, Gard e Nicola. Brutto colpo, invece, per Giulia Nicolai, l’unica a essere rimasta senza maglia del Serale e costretta a concludere qui la sua avventura ad Amici.
La reazione dei social: la rabbia dei fan
Il cambio di regolamento di questa 25esima edizione di Amici – come anticipato – sta già facendo molto discutere. Gli appassionati del talent show di Maria De Filippi non hanno particolarmente gradito questa decisione e nel mirino delle critiche è finita proprio la produzione, soprattutto sul web. "Ultimo anno che lo guardo… Ha perso tutta la bellezza delle prime edizioni", "A me sembra più il Grande Fratello che Amici", "Ma che senso ha?", "Quello di mandare la classe completa al serale tranne UNA è una boiata, una regola idiota, insensata, brutta" si legge sui social, dove la reazione del pubblico allo spoiler della prossima puntata è stata furiosa: "Un’edizione cosi pessima in cui si salvano in cinque e in cui veramente era perfetto un Serale con pochi allievi validi invece di portare avanti la loro idea di dare massimo dodici maglie cosa fanno? Annullano tutto e ci fanno andare cani e porci", "Se questo spoiler fosse vero non c’è un caz*o da esultare. È solo la conferma che questo talent è diventato solo uno show di basso livello dove i ragazzi e il loro futuro non sono più lo scopo del programma", "Imbarazzanti e ingiusti. Questa trasmissione sta diventando sempre più uno show di litigi dei prof per fare spettacolo rispetto alla meritocrazia dovuta in un talent", "Ma in che senso tutti al Serale così de botto", "Cambiano le regole a piacimento, tra un po’ andranno al serale anche quelli che hanno un solo sì… Livello bassissimo, spero il Serale faccia un flop di ascolti".
