Amici 25, cambia il regolamento: ecco le nomination come al Grande Fratello (ed è subito caos) I nuovi allievi della scuola sono chiamati a votare i compagni da mandare in sfida, e c'è già chi si è rifiutato.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

A meno di una settimana dal suo ritorno in Tv, nella scuola di Amici di Maria De Filippi è già caos. Dalle anticipazioni dell’ultima registrazione, che vedremo in onda nella puntata di domenica 5 ottobre 2025, i nuovi aspiranti cantanti e ballerini hanno saputo che quest’anno saranno proprio loro ad avere un ruolo attivo nella scelta di chi andrà in sfida. Come? Attraverso una nomination proprio in stile Grande Fratello, cosa che non è piaciuta a tutti. Il talent show, pare abbia così cambiato regolamento e, se fino alla passata edizione a finire nella sfida settimanale era solo l’ultimo in classifica, questa volta a decidere per gli altri saranno proprio i ragazzi. Oltre all’ultimo, infatti, anche il penultimo e il terzultimo classificato ora sono a rischio e a scegliere per loro saranno i compagni, esprimendo un voto in segreto, tramite un bigliettino. Manco a dirlo, questo nuovo sistema ha già creato le prime tensioni, vediamo insieme cosa sta succedendo nella scuola.

Cambia il regolamento di Amici e le sfide si moltiplicano e Penelope non vota

Nella puntata di domenica 5 ottobre, registrata ieri, i ragazzi della scuola di Amici hanno scoperto importanti novità sul regolamento del talent show. Come ha spoilerato Superguidatv, oltra all’ultimo in classifica, diretto in sfida, quest’anno sono a rischio anche i penultimi e terzultimi della lista. A decidere chi tra loro dovrà andare in sfida saranno proprio gli altri allievi, attraverso delle nomination segrete: "Nella classifica quest’anno escono anche le caselle gialle che stanno a segnalare: penultimo e terzultimo. In questo caso sono i compagni di scuola a dover votare chi mandare in sfida. Ogni allievo della scuola di Maria De Filippi può esprimere il suo voto in segreto, attraverso un bigliettino", si legge sul sito, dove vengono anche riportate i nomi dei primi allievi a rischio: "La prima vera e propria puntata di Amici 25 vede 5 persone già in sfida ovvero: Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde". Sono 5 perché Penelope si è rifiutata di votare e Flavia che Michele sono così voluti andare entrambi in sfida. Questo nuovo sistema, creerà sicuramente dinamiche interessanti, ma rischia anche di mettere i ragazzi in seria difficoltà oltre a portarli a scegliere i propri compagni in base a simpatie o antipatie. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche