Amici 25, cambia la programmazione: la data d'inizio slitta all'ultimo secondo. Perché Stando alle ultime voci il talent di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 una settimana dopo rispetto a quanto previsto: le registrazioni al via il 25

Amici sta per tornare, ma per gli appassionati ci sarà da attendere un po’ di più. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il debutto della 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi sarebbe slittato di una settimana rispetto a quanto previsto. La prima puntata della nuova stagione avrebbe dunque ora una nuova data. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, slitta la data d’inizio: quando torna in onda il talent di Maria De Filippi

Amici compie un quarto di secolo e Maria De Filippi e il suo team sono ovviamente al lavoro su quella che sarà la 25esima edizione del talent show più longevo della televisione italiana. Gli studenti stanno per fare il loro ingresso nella scuola per la fase pomeridiana e anche il cast dei professori è confermato con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli alla cattedra di canto e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la new entry Veronica Peparini (rientrante ad Amici dopo tre anni di assenza) insegnanti di ballo. Tutto è (quasi) pronto e l’unica incertezza rimasta è la data di inizio.

Per il ritorno in onda di Amici inizialmente si era parlato del 28 settembre, poi cosi sempre più insistenti hanno indicato domenica 21 settembre 2025 come data della prima puntata della 25esima edizione. Stando a quanto riportato dalla pagina Amici News, tuttavia, il debutto sarebbe slittato. La nuova data di partenza sarebbe dunque fissata per domenica 28 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5. Il motivo? Stando alle ultime voci le prime registrazioni sarebbero state organizzate per il prossimo 25 settembre e la puntata d’esordio di Amici 25 sarebbe quindi stata rinviata di una settimana.

La ‘nuova’ sfida contro Mara Venier e Domenica In

Al di là di quelli che possono essere i motivi organizzativi, la scelta di rinviare la prima puntata di Amici 25 è anche un bel segnale (seppure indiretto) nei confronti della concorrenza di Mara Venier. ‘Zia Mara’ dovrebbe tornare al timone di Domenica In (in una veste del tutto rinnovata dal punto di vista del format, con anche tre nuovi co-conduttori in Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio) il prossimo 21 settembre; Maria De Filippi e Mediaset dimostrano così di non temere il palinsesto di Rai 1 e di avere piene fiducia in una ‘ricetta’ che non ha mai deluso come quella di Amici.

