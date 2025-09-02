Amici 25, cambia la data d’inizio: la scelta di Maria De Filippi e il cast ufficiale di professori A quanto pare, il talent show di Canale 5 non tornerà in onda a fine settembre. Mentre restano sicuri i nomi degli insegnanti, a partire dall'ex Veronica Peparini.

A un passo dal debutto della nuova edizione, Amici 25 cambia le carte in tavola e sorprende (in positivo) gli appassionati. Il talent show di Canale 5 sarebbe dovuto iniziare il 28 settembre prossimo. Ma a quanto pare, un dettaglio clamoroso ha svelato la decisione presa da Mediaset: anticipare la messa in onda della stagione 2025. E mentre i fan non stanno già nella pelle, curiosi di scoprire i nuovi nomi che entreranno nella Scuola, un professore su tutti è attesissimo per il suo ritorno alla ‘corte’ di Maria. Vediamo di seguito tutti i particolari.

Amici 25, la nuova data del debutto e tutte le novità

Negli ultimi giorni si dava per certo il debutto di Amici 25 nel pomeriggio di domenica 28 settembre. Ma adesso le certezze si sgretolano, e per una volta lo fanno in senso (più che) positivo. In base a quanto riportato nei listini di Publitalia, infatti, il talent show di Maria De Filippi dovrebbe partire in anticipo di una settimana. Esattamente il 21 settembre, per la gioia dei milioni di appassionati già pronti a sintonizzarsi su Canale 5.

È confermato invece il ‘cast’ dei professori di quest’anno, con l’ex Veronica Peparini che erediterà la cattedra di Deborah Lettieri come insegnante di ballo. Mentre resteranno al loro posto Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, così come i veterani Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sul fronte canto. Tutti pronti a darsi battaglia per portare al Serale i propri ragazzi.

Quanto ai concorrenti della nuova edizione, nessun nome è ancora trapelato. Restano però vive le speranze per il ritorno di Dandy Cipriano e Alessio Di Ponzio, che l’anno scorso avevano dovuto lasciare il programma per infortunio. A loro era stato promesso un banco anche quest’anno, eppure non sempre le promesse fatte dai professori si concretizzano. Basti pensare al caso di Kia e Nahaze, eliminate a un soffio dal Serale ma mai ricomparse l’anno successivo (come invece si attendevano i fan).

Da ultimo, si vocifera di un possibile cambiamento nel meccanismo del pomeridiano di Amici. L’idea è quella di un ritorno alle squadre, sempre apprezzatissime dal pubblico del programma. E siccome Maria ha l’abitudine di saper cogliere i gusti dei fan, la possibilità di una rivoluzione è davvero concreta.

Quando e dove vedere la prima puntata di Amici 25

Stando alle ultime indiscrezioni (e se tutto rimarrà così) la prima puntata di Amici 25 dovrebbe andare in onda domenica 21 settembre, a partire dalle ore 14 su Canale 5. E le gesta dei nuovi ballerini e cantanti saranno visibili, come al solito, anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

