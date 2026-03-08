Amici 25, anticipazioni: caos regolamento, Serale ‘ribaltato’ e Pettinelli spietata con tre allievi Oggi, domenica 8 marzo 2026, torna il pomeridiano di Amici 25 con un nuovo appuntamento imperdibile su Canale 5: ecco gli ospiti e le novità della puntata.

La puntata di Amici 25 in onda oggi, domenica 8 marzo alle ore 14.00 su Canale 5, promette colpi di scena e momenti eclatanti. A fare scalpore è soprattutto il cambio di regole per il Serale, che ha consegnato il pass a (quasi) tutti gli allievi in gara. Ma non sono mancati gli scontri tra i professori, con critiche particolarmente pungenti rivolte da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ad Anna Pettinelli. Ecco tutte le anticipazioni e i dettagli della puntata.

Amici 25, anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 8 marzo)

Nella puntata di Amici registrata il 4 marzo, che andrà in onda oggi su Canale 5, ne sono successe davvero di tutti i colori. Dopo le proposte avanzate da Lorella Cuccarini e dagli stessi allievi, per trovare un accordo sull’accesso al Serale, la produzione ha sorpreso tutti respingendo ogni alternativa. Una busta rossa ha annunciato la svolta: viene annullato il limite massimo di dodici allievi ammessi al Serale e, soprattutto, viene abbassata la soglia di consensi per accedere. Non servono più tre sì dai professori di categoria, ma ne bastano due. Una modifica che ha cambiato il destino di molti allievi e che non ha mancato di far discutere anche online.

Chi è ammesso al Serale di Amici 25

Grazie al nuovo regolamento, quasi tutti gli allievi hanno ottenuto il tanto ambito accesso alla seconda fase del programma. L’unica a non farcela è Giulia, che sia Emanuel Lo che Alessandra Celentano hanno giudicato ancora acerba per il Serale. La Celentano è stata la più diretta: per lei Giulia è l’anello debole della classe, troppo anonima dal punto di vista della danza. Una valutazione che ha fatto scoppiare in lacrime la ballerina, preoccupata che il giudizio dipendesse dal suo carattere. La maestra ha però chiarito che si tratta esclusivamente di una questione tecnica. Maria De Filippi, quindi, ha consolato Giulia ricordandole che tanti ballerini bravi non hanno superato il Serale e che la vita va avanti.

Ecco il quadro degli ammessi al Serale:

Alessio – balla Baby Goddman e ottiene 3 sì

– balla Baby Goddman e ottiene 3 sì Simone – ottiene subito 3 sì

Kiara – si esibisce sulle note Royals e strappa il sì da Celentano

Opi – dopo la busta rossa passa con 2 sì (prima aveva ricevuto 2 no)

Caterina – conquista Lorella con "Anche Fragile"

Riccardo – canta "Piangere a 90" e passa nonostante il no di Pettinelli

Lorenzo – non convince con "Streets of Love" ma passa con la seconda esibizione

Plasma – ultimo a passare, ma senza il sì di Pettinelli.

Le tensioni tra i professori e gli ospiti della puntata

Nonostante il passaggio del turno a ‘valanga’ per quasi tutti gli allievi, la puntata non è stata priva di botta e risposta tra i professori. Durante le esibizioni di Opi, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno ricordato ad Anna Pettinelli che due mesi fa voleva eliminarlo, mentre erano stati loro a volerlo far restare. Pettinelli è risultata la più critica dell’intera registrazione, esprimendo in particolare dubbi su Riccardo, Caterina e Plasma.

Sul fronte degli ospiti, in studio sono arrivati Emma Marrone e Rkomi, per presentare il loro nuovo singolo "Vacci piano", in uscita il 13 marzo. Spazio anche a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che hanno promosso il film "Un bel giorno".

Dove vedere Amici in streaming e in tv

La nuova puntata pomeridiana di Amici 25 è visibile oggi, domenica 8 marzo 2026, dalle ore 14.00 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming e in modalità on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

