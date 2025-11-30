Amici 25, anticipazioni: addio choc di Isobel e lite furiosa tra Celentano e Peparini Oggi, domenica 30 novembre 2025, nuovo puntata di Amici 25 su Canale 5: ecco ospiti, risultati delle sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Si sa da tempo (da anni) ormai che una domenica senza Amici 25 non sarebbe la stessa. Anche oggi, 30 novembre 2025, torna l’appuntamento imperdibile con il celebre talent show di Maria De Filippi, leader negli ascolti. Nella decima puntata, registrata giovedì 27, gli allievi di canto e danza si sfideranno per guadagnare l’ambita vetta della classifica davanti alla giuria. In studio ci saranno anche ospiti musicali amati dal pubblico. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Amici 25, decima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 30 novembre)

Secondo le anticipazioni di SuperGuida TV, nella decima puntata di Amici 25, in programma oggi, domenica 30 novembre, su Canale 5, alcuni allievi hanno affrontato una nuova prova. Prima di scoprire chi ha avuto la meglio, vediamo come si sono svolti i ‘duelli’ e quali sono stati i momenti clou della puntata. Le performance sono state valutate da Stash e Carlo Verdone (canto) ed Eleonora Abbagnato (ballo). Tra gli ospiti musicali, Donatella Rettore, che ha cantato Malamocco con Arianna Forte, mentre Mr. Rain ha presentato il suo ultimo singolo. Durante l’esibizione di Rettore, hanno ballato Chiara, Francesco, Alessia, Mattia, Georgie e Michele. Per quanto riguarda le esibizioni degli allievi, Valentina ha impressionato Stash con una performance impeccabile, nonostante la difficoltà di affrontare un brano firmato da Angelina Mango. Riccardo è stato apprezzato da Verdone per la perfetta sintonia tra voce e anima, mentre Plasma ha ricevuto complimenti per il ritmo e la struttura del ritornello.

Opi ha mostrato una forte anima rock e la volontà di migliorare, mentre Gard è stato lodato per la voce coinvolgente, anche se Verdone vorrebbe sentirlo cimentarsi in pezzi più complessi. Angie è considerata particolare e con una strada in salita, mentre Flavia ha conquistato per la bellezza della voce. Michele ha una buona voce, ma il pezzo risulta troppo pieno, e Stash sottolinea l’importanza delle pause. Elena e Lorenzo non hanno gareggiato, esibendosi invece in cover: Elena ha cantato La vie en rose e Lorenzo Credo.

Questa la classifica di canto:

Valentina

Riccardo

Plasma

Opi

Gard

Flavia

Angie

Michele

Sul fronte ballo, invece, Emiliano ha emozionato con The First Time, impressionando particolarmente la Abbagnato, che lo ha definito un vero talento. Pierpaolo ha ballato Another Love con Michele, e la sua performance è stata vista come poesia da Eleonora. Maria ha chiesto un parere alla Celentano, che ha riconosciuto i miglioramenti ma ha evidenziato carenze tecniche, mentre la Abbagnato ha sottolineato che la poesia non si può insegnare. Ne è nata una discussione tra Alessandra elentano e Veronica Peparini di cui vi parleremo dopo.

Alex si è esibito con Alessia in un reggaeton lento, risultato più bello dal vivo, mentre Maria Rosaria ha danzato con Mattia su una canzone di Shakira, mostrando energia ma deve migliorare quando è da sola. Alessio ha mostrato grandi progressi e buona energia, pur dovendo curare l’espressione, mentre Paola è stata giudicata troppo piatta e invitata a dare più intensità al movimento, dopo un anno di stop. Anna, infine, ha ballato Leave Get Out senza riuscire a dare vivacità alla coreografia, considerata semplice; Giorgia era assente.

Questa la classifica di ballo:

Emiliano

Pierpaolo

Alex

Maria Rosaria

Paola

Alessio

Anna

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER) e le liti tra i prof

Prima di rivelare quali allievi sono gli allievi che indosseranno la maglia rossa, diamo un’occhiata a come si sono svolte le sfide. Emiliano è stato l’unico a fare la sfida di ballo contro Cristian e ha vinto. Il giudice era Garrison. In sfida, sono finiti Michele e Angie (per il canto), scelta decisa dai professori visto il pareggio dei voti dei ragazzi, con il voto decisivo di Anna Pettinelli. Per il ballo, Anna e Alessio. E come sono andati i compiti voluti dai prof? Ebbene, Maria Rosaria e Anna hanno eseguito i compiti assegnati da Emanuel Lo, ma entrambe hanno ricevuto valutazioni insufficienti. Opi ha dovuto ricantare Una Vita da Mediano e Un Giorno Credi davanti al giudice esterno Pennino, per capire quali brani fossero più adatti a lui, dopo che le assegnazioni di Anna Pettinelli si erano rivelate poco efficaci. Pennino ha evidenziato che Opi ha cantato meglio il pezzo di Ligabue, più adatto alle sue caratteristiche, mentre la Pettinelli ha difeso la sua esperienza professionale.

Tra i docenti di danza, Celentano e Peparini hanno discusso su Pierpaolo, con quest’ultima a dimostrare che anche chi ha piedi "imperfetti" può diventare ballerino. Altre discussioni sono nate tra Emanuel e Peparini e tra Zerbi e Pettinelli riguardo Opi. Infine, Maria ha annunciato che Isobel sarà assente per alcune puntate per un nuovo progetto (affiancherà Max Giusti nella nuova edizione di Caduta Libera), e la Abbagnato ha comunicato che Tommaso, eliminato dalla Celentano, parteciperà allo spettacolo de Lo Schiaccianoci al Teatro dell’Opera.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

La decima puntata di Amici 25 andrà in onda oggi, domenica 30 novembre, su Canale 5, alle 14:10. Potrete seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity.

