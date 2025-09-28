Amici 25, anticipazioni della prima puntata: Simona Ventura, Francesca Fagnani e i super-ospiti, svelati gli allievi. Cosa vedremo Oggi domenica 28 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5 inizia ufficialmente la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi: spoiler e dettagli

Torna in onda Amici di Maria De Filippi. Giunto alla sua 25esima edizione, il talent show più longevo della televisione italiana è pronto a rientrare in pianta stabile nel palinsesto di Canale 5: oggi domenica 28 settembre 2025, infatti, andrà in scena la prima puntata stagionale. Appuntamento nel consueto slot del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, prima di lasciare spazio a Silvia Toffanin e al salotto di Verissimo. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli, dagli ospiti fino al cast e gli allievi.

Amici 25, la prima puntata: anticipazioni e ospiti

Oggi domenica 28 settembre 2025 si apre ufficialmente la 25esima edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a ripartire e lo scorso giovedì si sono già tenute le prime registrazioni dell’anno. Stando alle anticipazioni trapelate, nel primo appuntamento stagionale sarà confermato il cast dei professori che si vociferava da mesi: gli insegnanti di canto saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, mentre per il ballo torneranno Alessandra Celentano ed Emanuel Lo insieme alla new entry Veronica Peparini, che in realtà è una vecchia conoscenza del programma avendo già ricoperto il ruolo di professoressa di danza dal 2013 al 2022.

In occasione della prima puntata di Amici 25 Maria De Filippi ha deciso di fare le cose in grande e non mancheranno tantissimi super-ospiti. Ad aprire (letteralmente) le danze sarà Daniele Doria: il ballerino vincitore dell’ultima edizione tornerà in studio con la coppa per fare un discorso d’incoraggiamento ai nuovi allievi. In studio ci saranno anche altri grandi ex della trasmissione come Irama (vincitore della 17esima edizione), Stash dei The Kolors (vincitori della 14esima) e l’ex giudice del Serale Giuseppe Giofrè, vincitore della categoria ballo nel 2012. Spazio anche a Simona Ventura, pronta a presentare la nuova edizione del Grande Fratello al pubblico Mediaset, ma non solo: ci saranno anche Francesca Fagnani e Geppi Cucciari.

Tutti i nuovi allievi e cosa succederà ad Amici

Come rivelato dalle prime anticipazioni emerse su SuperGuida Tv, tra gli allievi di Amici 25 non mancheranno alcuni volti noti. Nella scuola di Maria De Filippi ci sarà infatti Michelle Cavallaro, già vista in tv nella seconda edizione de Il Collegio, ma anche Alessio Di Ponzio, che lo scorso anno dovette lasciare Amici a causa di un infortunio. Nel cast anche Maria Rosaria Dalmonte, che a soli sette anni diventò virale sui social con una performance a Ballando con le Stelle.

I ballerini professionisti di Amici (Francesco Fasano insieme a Elena D’Amario, Michele, Giulia Stabile, Chiara, Alessia e Isobel) daranno vita a un’esibizione toccante realizzando una coreografia per omaggiare la memoria di Paolo Mendico, il ragazzo vittima di ripetuti episodi di omobitransfobia e violenza che si è tolto la vita pochi giorni fa.

Quando e dove vederlo (domenica 28 settembre 2025)

La prima puntata di Amici 25 va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:00. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

